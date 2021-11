Neroverdi ancora senza vittorie

Neroverdi alla ricerca del primo successo dopo tre ko consecutivi

Obiettivo cancellare la prova opaca di Bronte

Aretusei neopromossi ma temibili hanno battuto l’Universal Catania

Invertire il trend negativo di inizio stagione che blocca la Volo Saber Palermo a quota uno dopo le prime tre partite di campionato e, soprattutto, a secco di vittorie. Cancellare la prova opaca di Bronte. Questi gli mperativi della squadra palermitana allenata da Nicola Ferro che sabato 6 novembre alle 18, al PalaOreto di via S. Maria di Gesù, riceverà la Paomar Volley Siracusa per la quarta giornata di andata del girone M del campionato nazionale di serie B maschile di pallavolo.

Gli arbitri designati per questa sfida che si giocherà a porte chiuse sono Alessandro Graso e Vincenzo Favara di Catania.

Un’altra sfida difficile senza pubblico

Nuovo match ostico per i neroverdi che anche per la partita di sabato dovranno fare a meno del pubblico.

Si attende ancora il nulla osta per l’agibilità dell’impianto da parte dell’amministrazione comunale, un permesso senza il quale si impedisce l’ingresso seppur ridotto ai sostenitori della società palermitana.

Gli avversari

In queste prime tre giornate di campionato gli aretusei hanno messo in cascina tre punti frutto della vittoria alla seconda giornata contro la Universal Catania. Inoltre la Paomar non ha disputato l’ultimo turno di regular season contro Volley Catania per il programmato rinvio dovuto al maltempo.

Matricola sulla carta, gli uomini di Mirko Peluso sono già un gruppo consolidato. Dalla diagonale composta dal regista Bafumo e l’opposto Nicolosi, ai centrali Pappalardo e Maggiore, puntando sugli attaccanti Rubino e Bonaccorsi.

Alla Saber manca ancora la vittoria

Di contro la Volo Saber Palermo ancora alla ricerca della prima affermazione in campionato dopo le sconfitte patite proprio contro la Universal Catania, Cinquefrondi (al tie-break) e Bronte. Sconfitte imputabili essenzialmente ad una amalgama ancora da consolidare. C’è da riscattare principalmente la recente ed opaca performance di Bronte. Palermitani quart’ultimi in classifica con un punto (quello ottenuto due settimane fa nel match perso col Cinquefrondi).

Giuseppe Ferro indisponibile per febbre

L’infermeria della squadra del presidente Locanto conta la defezione del giovane Giuseppe Ferro, indisponibile per uno stato febbrile. Incerta, dunque, la sua presenza per sabato. Il capitano Giovanni Blanco, invece, dovrebbe essere disponibile contro Siracusa nonostante alcuni fastidi al collo patiti in settimana.

Lombardo “Siracusa matricola solo sulla carta”

Questa è l’analisi dello schiacciatore neroverde Marco Lombardo: “Affronteremo una squadra, sulla carta neopromossa, ma che ha dimostrato con i risultati di essere pericolosa, vedasi la gara contro la Universal Catania. Teniamo a difendere le mura di casa. Noi squadra giovane? Sì, può essere anche un vantaggio perché è sinonimo di determinazione, di voglia di migliorarsi. Non deve essere assolutamente un alibi anche perché il nostro è un gruppo formato da ragazzi validi e che possono reggere la categoria”.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Volo Saber Palermo.