Rinviate per maltempo le partite del Partinico e del Terrasini

Palermitani giocheranno a Bronte, nonostante il maltempo, per cercare di sbloccarsi

Rinviata per il maltempo all’1 novembre la sfida di Fiumefreddo tra il Partinico e la Papiro

Stessa sorte in B1 donne, il match tra Terrasini e Palmi slitta all’8 dicembre

In B2 femminile, il Caffè Trinca riceve il Santo Stefano di Camastra ed è a caccia del tris

MedTrade Volley Palermo in trasferta sull’ostico parquet del Brolo

Us Volley ospite a Caltanissetta del Traina

L’obiettivo è quello di smaltire velocemente l’amaro stop interno con Cinquefrondi, ma soprattutto ritrovare la vittoria che ancora, in questa primissima fase della stagione non è arrivata.

La Volo Saber Palermo sarà impegnata domani – sabato 30 ottobre alle 18 – in terra etnea nella sfida contro l’Aquila Bronte per la terza giornata del girone M del campionato nazionale di serie B maschile di pallavolo.

L’incontro – di incerta disputa fino a qualche ora fa a causa delle critiche condizioni meteorologiche che hanno investito l’isola soprattutto nella zona orientale – sarà diretto da Raffaele Donato e Mattia Cupello di Reggio Calabria.

Voglia di rivincita

Una settimana caratterizzata anche dall’analisi dell’ultimo impegno casalingo contro la Jolly, nel quale la formazione neroverde ha perso al tie-break dopo aver dominato i primi due set. chiaro che il lavoro svolto al PalaOreto ha mirato anche all’aspetto mentale del gruppo squadra. Tutta la squadra è a disposizione di Nicola Ferro per la sfida brontese. Anche il giovane schiacciatore Giuseppe Ferro, che in settimana aveva risentito di un affaticamento muscolare, ha recuperato e partirà regolarmente in trasferta.

L’Aquila Bronte ha conquistato 4 punti

L’Aquila Bronte, allenata da Franco Cartillone, ha collezionato 4 punti nei primi due incontri di campionato. Una vittoria netta alla prima stagionale contro la Gupe Catania in 3 set, mentre a Partinico ha ceduto solo al quinto set. Sempre a punti insomma.

Nel gruppo etneo ci sono vecchie conoscenze del panorama palermitano. Si parla del centrale Fabio Libertà, che la scorsa stagione ha vestito la maglia proprio della Pharmap Saber Palermo nella seconda frazione di campionato fino alla finale promozione per l’A3.

Tra le bocche di fuoco più temibili c’è l’universale Ichim Facchetti, attaccante prolifico del gruppo Aquila e che alcune stagioni fa giocava nella Volley Palermo in serie C. La cabina di regia è orchestrata dall’esperto Davide Sabella, giusto per citare alcune delle pedine importanti della squadra del Catanese.

Precedenti favorevoli a Palermo

I precedenti della scorsa stagione sono favorevoli al club del presidente Giorgio Locanto. Bronte-Palermo 2-3 (febbraio 2021), Palermo-Bronte 3-0 (marzo 2021).

Lombardo: “Campo ostico, ma vogliamo riscattarci”

A parlare alla vigilia è Marco Lombardo, lo schiacciatore della Volo Saber Palermo: “Vogliamo riscattare le prime due partite di campionato, che non sono andate benissimo. Sicuramente c’è voglia di portare punti a casa per il morale e per la classifica. Ci siamo allenati bene e sappiamo di andare in un campo che storicamente ci ha fatto soffrire non poco. Noi siamo pronti: servirà una prestazione maiuscola da parte di tutti”.

Partinico rinvia la sfida a Fiumefreddo all’1 novembre

Rinviata a lunedì 1 novembre la trasferta a Fiumefreddo della Mam Provenzano Partinico che avrebbe dovuto giocare domani 30 ottobre la sfida con il Papiro. Decisione presa per il perturbare delle avverse condizioni meteo che hanno colpito il capoluogo etneo.

Serie B1 donne, Terrasini col Palmi l’8 dicembre

Il maltempo stoppa anche la partita casalinga del Terrasini che domani, 30 ottobre, avrebbe dovuto ricevere il Desi Volley di Palmi alla tensostruttura per la terza giornata del girone F della B1 femminile. La sfida è stata rinviata al prossimo 8 dicembre per l’allerta rossa che imperversa in Sicilia. La decisione è stata presa di comune accordo con la squadra Calabrese e con il parere della Federazione Italiana Pallavolo.

Serie B2 femminile, Caffè Trinca non vuole fermarsi

La serie B2 femminile giocherà nel weekend la terza giornata del girone P. Domenica 31 ottobre, alle 17.30, il Caffè Trinca Palermo sarà a Santo Stefano di Camastra ospite della Nigithor per il derby siciliano che può già fare scremature in classifica. Le due contendenti arrivano al match che si giocherà al Pala Ceramiche (fischietti affidati a Morelli ed Emma) a punteggio pieno avendo vinto i precedenti impegni.

Una settimana positiva

Una settimana di buone notizie in casa Palermo. Anzitutto il gruppo allenato da Tommaso Pirrotta è tornato ad allenarsi al PalaWinning, nuovamente operativo per le attività sportive. Sul fronte sanitario, il tecnico rosanero può contare nuovamente sull’apporto di Chiara Miceli. La centrale, infatti, ha ottenuto l’idoneità sportiva a seguito degli esami specialistici sostenuti nella giornata di ieri.

Per lei il ritorno ufficiale in palestra dopo un mese e mezzo di convalescenza per la positività al Covid. Sospiro di sollievo per Martina Miceli, che a seguito della confortante ecografia, è tornata in palestra per svolgere allenamenti differenziati. Tuttavia non è certa la sua convocazione per la gara contro la Nigithor.

Il Nigithor Santo Stefano

Una squadra in parte rivoluzionata rispetto alle precedenti annate, ma che ha già portato importanti risultati nelle prime due giornate di regular season. La squadra neroarancio, quest’anno allenata da Maurilio Anfuso, conta nelle sue fila delle individualità interessanti. Dall’attaccante Pagano, all’universale Giuffrida, alla centrale Oliva, all’esperto libero Parisi. Per la squadra di Santo Stefano di Camastra l’inizio di stagione è tutto “palermitano”: due vittorie nelle prime due gare, rispettivamente contro la Comfer Us Volley Palermo (3-0 in casa) e la Volley Palermo (3-1 in trasferta).

I precedenti dello scorso anno: Palermo-Santo Stefano 1-3 (febbraio 2021), Santo Stefano-Palermo 1-3 (marzo 2021).

Chiara Miceli “Umore è alto ma non sarà passeggiata”

Chiara Miceli parla della sfida di domenica. “Non sarà sicuramente una passeggiata. Santo Stefano è sempre stato un campo difficile per chiunque. I risultati ne sono la prova. Proveniamo entrambe da due vittorie quindi l’umore è alto da un lato e dall’altro. Noi comunque abbiamo le carte in regola per ottenere delle belle soddisfazioni”.

Si parla anche del suo ritorno in squadra dopo più di un mese di “distacco” per la positività riscontrata al Covid. “Finalmente sono felice di poter essere a completa disposizione della squadra, augurandomi di essere una valida presenza. Mi concentro adesso sul mio recupero atletico dato che le mie compagne hanno un mese e mezzo di allenamenti in più rispetto a me, ma questo gruppo sa come farti sentire a tuo agio e questo per me è fondamentale”.

Us Volley a Caltanissetta per sbloccarsi

Trasferta a Caltanissetta per la Us Volley che dopo due ko entrambi per 3-0 contro Santo Stefano di Camastra e Cassiopea, affronta il Traina che ha giocato una sola partita vincendola in 3 set netti a Comiso. Impegno sulla carta difficile per le ragazze allenate da Renato Ciappa che cercano di sbloccarsi. Il match si giocherà domani 30 ottobre alle 18 al PalaCannizzaro, arbitri Chiarenza e Grasso.

MedTrade a Brolo per dimenticare il recente passato

A Brolo la scorsa stagione la MedTrade Volley Palermo scrisse la parola fine sui sogni promozione nella penultima giornata del girone dei playoff.

Domani, sabato 30 ottobre alle 18, sullo stesso parquet e sempre contro la Cassiopea Lavalux Sisa, la squadra allenata da Linda Troiano proverà a scrivere la parola vittoria per far morale e classifica.

Smaltita la delusione per la sconfitta interna contro la Nigithor Santo Stefano di Camastra, che nel calcolo complessivo ha avuto la meglio su Prinzivalli e compagne solo per tre punti in quattro set, la MedTrade Volley Palermo si presenta con rinnovato spirito di rivalsa e con la consapevolezza di potersela giocare alla pari contro qualsiasi avversario, se solo si riusciranno a limitare gli errori gratuiti nei momenti decisivi.

E c’è la voglia di conquistare la prima vittoria ed i primi punti dopo due sconfitte figlie, soprattutto, dell’inesperienza. La MedTrade Volley Palermo paga, infatti, lo scotto della matricola.

Il capitano Prinzivalli “Continuiamo a crescere mentalmente”

Il capitano Agnese Prinzivalli ha presentato il match: “Abbiamo venduto cara la pelle. Serve una vittoria per sbloccarci del tutto. Siamo una squadra estremamente giovane, quindi, ci sta che dal 20esimo punto di ogni set manchi la sfrontatezza che serve per chiudere. O si vince o si impara, come ci dice il nostro mental coach Alessandro Natale. A prescindere dal risultato continuiamo a crescere anche mentalmente e non solo fisicamente. Quindi, abbiamo la consapevolezza di potercela giocare davvero con tutte, l’atteggiamento mentale deve essere sempre positivo, dopo ogni errore”.

Ed ha continuato: “L’anno scorso a Brolo si infransero i sogni promozione della Volley Palermo e di conseguenza si aggiunge anche quel pizzico di sentimento di rivalsa in più. Oggi arriviamo a questa sfida con fame di vittoria. Vogliamo vincere. Le due sconfitte consecutive ci hanno segnato. Avremo di fronte una squadra altrettanto giovane e ben attrezzata, sarà una sfida tutta da vivere”.

Diretta Facebook su BlogSicilia

La partita sarà trasmessa in diretta su Volley Palermo Channel (Facebook e YouTube) e sulla pagina Facebook di BlogSicilia.it con il commento tecnico di Mario Piras e la regia di Giorgia Mancuso.