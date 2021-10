Primo punto per i neroverdi. Vince, invece, il Partinico sul Bronte

Tie-break fatale ai palermitani che dopo un buon avvio subiscono il ritono dei calabresi

Vittoria, invece, al quinto set per il Partinico che piega l’Aquila Bronte 3-2

In B1 donne arriva il primo punto per il Terrasini che rimonta e rischia il colpaccio

Peccato! La Volo Saber Palermo domina la prima parte della partita ma poi si fa rimontare e perde in casa al tie-break col Cinquefrondi al PalaOreto (senza pubblico) nel match valido per la seconda giornata del girone M del campionato nazionale di serie B di pallavolo.

Arriva il primo (amaro) punto

La squadra palermitana, dopo aver perso 3-0 all’esordio ad Aci Catena in casa della Universal, conquista il primo punto stagionale. Tuttavia, la classifica si sblocca in modo amaro: i palermitani guidati dal tecnico Nicola Ferro si vedono sfuggire la vittoria dopo essersi aggiudicati i primi due set. Poteva, dunque, essere ben più pingue il bottino nella “classica” di serie B con i calabresi, bravi a non mollare mai la presa ed ha far proprio un match che sembra perso non solo per aver lasciato ai palermitani i primi due set ma anche per il loro andamento.

Gara dai due volti

Partita dai due volti per Gruessner e compagni. Due set dominati senza patemi d’animo, con la ricezione neroverde in grande spolvero e con percentuali altamente confortanti. Le prime due frazioni per i palermitani si chiudono 25-16 e 25-14.

Saber si ferma sul più bello

Sul più bello, il giocattolo s’inceppa. Il rientro in campo al terzo set è l’inizio di un incubo che porta in evidenza la mancanza di lucidità nel momento cruciale.

Così Palermo stacca la spina e subisce la rimonta dominante dei calabresi. Chirumbolo, tecnico del Cinquefrondi cambia le carte spostando principalmente Di Pasquale fuorimano, favorendo l’inserimento di Lopretone di banda e riportando Orlando al centro.

Una mossa che rivoluziona l’andamento della gara. Proprio la ricezione locale, impeccabile nella prima fase di incontro, subisce il colpo dando modo all’esperto Degli Esposti di distribuire il gioco alle sue bocche di fuoco predilette.

Sul 23-23 nel terzo set, errori decisivi

Neroverdi costretti a rincorrere un avversario sempre avanti, anche se il primo tempo di Banaouas tiene viva la Volo Saber (20-20), così come i siluri di Gruessner che giocano con le mani alte del muro ospite (23-23). Sul più bello un paio di imprecisioni in battuta e ricezione donano il parziale apripista agli ospiti (23-25).

Ospiti dominano la quarta frazione

Il Cinquefrondi è galvanizzato e trasforma lo spiraglio in una voragine con i colpi al centro di Orlando (9-14). Gruessner porta a -3 lo svantaggio sul 15-18 ma è solo fuoco di paglia. Gli ospiti recitano un monologo micidiale piazzando un break di 7-1 che vale il 16-25 e il pareggio dei set (2-2).

Tie-break fatale

Al tie-break il Cinquefrondi viaggia sulle ali dell’entusiasmo anche se la Volo Saber rimane ancorata al match (5-7). Degli Esposti s’inventa un “tocco in seconda” da maestro che manda la sua squadra sul +3 al cambio campo (5-8).

Proprio l’alzatore calabrese punta su Lopretone, il più ispirato ed il punteggio si delinea: 11-14. Vaiana sbaglia la battuta (12-14) ma al successivo match-point Cinquefrondi fa centro con l’errore in attacco di Gruessner che regala loro la vittoria.

Il tabellino, Gruesnerr top scorer con 17 punti

Volo Saber Palermo – Diper Jolly Cinquefrondi 2-3

Set: 25-16, 25-14, 23-25, 16-25, 12-15.

Volo Saber Palermo: Firriolo 1, Blanco 13, Ferro G. 1, Gruessner 17, Banaouas 12, Simanella A. 8, Lombardo 10, Simanella G. 1, Sibani 1, Sutera (L1), Runfola (L2). Allenatore: Ferro.

Diper Jolly Cinquefrondi: Orlando 13, Vaiana 7, Degli Esposti 2, Melara 1, Bonati 14, Lopretone 6, Remo (L1) 1, Zerbonia (L2), Zangari ne, Orecchio ne, Renzo ne, Belcastro ne. Allenatore: Chirumbolo.

Arbitri: Alessandro D’Argenio di Mercogliano (AV) e Andrea Bonomo di Roma.

Partinico vittorioso al tie-break

Se il tie-break è fatale alla Volo Saber Palermo, sorride alla Mam Provenzano Partinico che si aggiudica per 3-2 la sfida interna (giocata a Montelepre) con l’Aquila Bronte. I neroverdi conquistano la seconda vittoria in campionato e con cinque punti conquistati nelle prime due giornate confermano il buono stato di forma.

Partita estremamente equilibrata con il sestetto allenato da Franco Lunetto che porta a casa il primo set per 25-23. Gli ospiti non ci stanno e dopo una vera e propria battaglia si aggiudicano il secondo parziale col punteggio di 26-28.

Il momento è a loro favorevole e l’Aquila vola sul 2-1 grazie al 23-25 imposto ai neroverdi. Ma capitan Peppe La Rosa e soci non mollano e con autorevolezza riprendono le redini della partita ed il massimo bottino possibile (i due punti) conquistato la quarta frazione per 25-20 ed il successivo tie-break per 15-10, senza soffrire più di tanto il ritorno degli etnei.

In B1 donne, Terrasini ko al quinto set

L’esordio assoluto tra le mura amiche del Terrasini in B1 porta la seconda sconfitta in campionato. Questa volta però arriva il primo punto in campionato: la Forex Olimpia San Salvatore si impone solo al tie-break e lascia parte della posta in palio alla matricola giallazzurra. Le dragonesse, dunque, salgono a quota uno in classifica dopo due giornate del girone F del campionato nazionale di B1.

Sono le ospiti che hanno i maggiori rimpianti dopo essersi portate sul 2-0 al termine di due set chiusi con l’identico punteggio di 25-19, infatti, le padrone di casa hanno dapprima conquistato il primo set nella terza serie nazionale vincendo ai vantaggi per 26-24. Questo dà fiducia alle ragazze allenate da Enzo D’Accardi che vincono di autorità la quarta frazione per 25-16 giunto dopo un avvio di 0-4 in favore delle ospiti.

San Telesino, però, si ritrova e dopo l’11-11 perdono 15-12 firmato con un muro fuori discusso.