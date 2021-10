Tra le donne, il Terrasini riceve il Benevento

I neroverdi dopo la sconfitta contro Catania vuole i primi punti al PalaOreto

Il Partinico è a caccia del bis e riceve l’Aquila Bronte

In B1 donne, il Terrasini debutta in casa col forte Benevento

In B2 Caffè Trinca al Club Leoni vuole conferme ed ospita il Pedara

Us Volley in casa con la Cassiopea

Domenica la MedTrade, nel ricordo di Hakimi, ospita il Santo Stefano di Camastra

Dal Sorrento al Cinquefrondi. Dalla finale dei playoff ad una nuova stagione in cadetteria. Dal pubblico, alle porte chiuse. Dopo quattro mesi il PalaOreto torna ad accogliere la Volo Saber Palermo per un impegno ufficiale. Domani – sabato 23 ottobre, alle 18 – i ragazzi allenati da Nicola Ferro saranno attesi ad un’altra battaglia sul campo, quella contro la calabrese Diper Jolly Cinquefrondi.

L’incontro, che sarà a porte chiuse, è valido per la seconda giornata del girone M del campionato nazionale di serie B maschile. Gli arbitri designati sono Alessandro D’Argenio (Irpinia Sannio) e Andrea Bonomo (Roma).

Archiviata la sconfitta all’esordio contro la Universal Catania, la squadra palermitana si è allenata soffermandosi sulle criticità evidenziate nel primo impegno di campionato. Lo staff tecnico ha lavorato alacremente sui fondamentali cercando di affrontare nel miglior modo possibile il match contro Cinquefrondi.

Rosa al completo, Ferro “Cinquefrondi ben organizzato”

Nicola Ferro potrà contare sulla rosa al completo e sa benissimo che la gara contro i calabresi nasconde tantissime insidie. “La sfida contro Cinquefrondi è ormai un classico della categoria – afferma Ferro –. Negli ultimi anni abbiamo assistito a sfide contornati da una pallavolo di alto livello. Affronteremo una formazione ben organizzata guidata da un tecnico esperto come Tonino Chirumbolo. E poi stiamo parlando di un gruppo di atleti di grande qualità come Degli Esposti al palleggio, o Di Pasquale che ha giocato anche in serie A, o ancora Bonati. Di contro noi stiamo crescendo e, nonostante la sconfitta rimediata contro Universal, ho visto un gruppo motivato. Punto anche sulla mentalità di alcuni singoli: ad Aci Catena, ad esempio, è mancato l’apporto fondamentale di Gruessner che spero di trovare domani (sabato 23)”.

Un Cinquefrondi, dunque, dotato di particolari individualità da renderlo un team di alta classifica. Nella squadra del Reggino, presente inoltre il centrale Walter Vaiana, originario di Prizzi. I calabresi, tuttavia, hanno perso in tre set col Letojanni.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Volo Saber Palermo.

Partinico riceve Bronte

Anche la Mam Provenzano Partinico fa il suo esordio casalingo. Il sestetto di Lunetto riceverà l’Aquila Bronte domani alle 18 all’impianto Pino Puglisi di Montelepre, campo designato per le partite interne dei neroverdi.

La formazione di casa, dopo aver espugnato 3-1 il parquet del Vibo Valentia, vuole concedere il bis. Di fronte, gli etnei hanno vinto in tre set all’esordio battendo il Gupe Volley e soffrendo solo nel secondo set vinto ai vantaggi per 29-27.

In B1 donne, il Terrasini riceve il Benevento

La terza serie nazionale sbarca a Terrasini. Domani alle 16.30 alla struttura Geodetica di via Partinico, le dragonesse di Enzo D’Accardi riceveranno l’Olimpia Benevento per la seconda giornata di andata del girone F della serie B1 femminile.

Reduci dal 3-0 subito dal Santa Teresa Riva, al termine di una sfida più equilibrata di quanto non abbia detto il punteggio finale soprattutto se si considera che le giallazzurre hanno perso gli ultimi due set ai vantaggi, il Terrasini cerca i primi punti stagionali. Le beneventine hanno battuto al loro debutto stagionale il Castellana Grotte per 3 set ad 1.

Mancino “Voglia di riscatto, contenti di rabbracciare il pubblico”

Il presidente Tony Mancino racconta la voglia di risccato delle sue atlete. “Un esordio casalingo emozionante… finalmente dopo tantissimi mesi ci sará il nostro pubblico a tifare Terrasini. Domani incontriamo una squadra ostica ma abbiamo voglia di riscatto dopo la sconfitta di domenica scorsa

In B2 donne, Caffè Trinca riceve Pedara e vuole conferme

Tutto pronto per l’esordio casalingo del Caffè Trinca che domani alle 17 (arbitri Rizzotto e Comunale) riceverà al Club Leoni (per l’indisponibilità del Palawinning), la Planet Strano Light Pedara

Dopo il successo nella prima gara stagionale, le rosanero sono pronte ad affrontare la prossima sfida del girone P del campionato nazionale di serie B2.

Confermata la lesione di primo grado al vasto mediale per Martina Miceli. La schiacciatrice di origini pugliesi, assente già alla prima di campionato, dovrà stare a riposo per una decina di giorni. Nulla di preoccupante per Aurora Vescovo, a mezzo servizio ad Aci Catena.

Per lei un verosimile affaticamento muscolare che le consentirà di essere presente contro Pedara. È previsto a giorni il rientro completo per la centrale Chiara Miceli.

Di Bert “Non sottovalutiamo nessuno”

“Personalmente è un campionato tutto da scoprire. Abbiamo avuto occasione di confrontarci con alcune squadre del girone nelle settimane passate. Pedara? Non sappiamo effettivamente la levatura del nostro prossimo avversario. Abbiamo visto che ha perso in casa contro Marsala (3-0) anche se sappiamo che Marsala ha una squadra concepita per fare un campionato di vertice. Quindi è di per sé scontato che non dobbiamo e non sottovalutiamo nessuno. Ciò che so è che affronteremo le gare con lo stesso carattere messo in mostra nell’ultimo impegno”. Così Eva Di Bert, la palleggiatrice friulana del Caffè Trinca Palermo.

La Us Volley riceve il Cassiopea

A Cruillas, la Us Volley riceve la Cassiopea Lavalux Sisa alle 18.30 al Plesso Mendelssohn di Cruillas arbitri Emma e Morelli. Le palermitane allenate da Renato Ciappa hanno perso in 3 set a Santo Stefano di Camastra. Di contro la compagine messinese (il club è di Piraino) ha vinto 3-2 sul Ragusa.

MedTrade, caccia ai primi punti

La MedTrade Volley Palermo di coach Linda Troiano farà il suo esordio in casa nell’impianto dell’Oratorio Ss. Cosma e Damiano “Verso Gli Ultimi” di Sferracavallo, domenica 24 ottobre, alle 17.30, contro la Nigithor Santo Stefano di Camastra dell’allenatore palermitano Maurilio Anfuso.

Luisa Nuccio convocata

La buona notizia riguarda il recupero della palleggiatrice Luisa Nuccio, costretta ad uscire nel secondo set della gara contro la Volley Valley Funivia dell’Etna di sabato scorso, per un infortunio al ginocchio. Gli esami strumentali e i controlli medici, coordinati dal dottor Angelo Vetro, non hanno evidenziato alcuna lesione dei legamenti. Pertanto, dopo le sedute di terapia e uno specifico lavoro di recupero, la Nuccio è nelle condizioni di essere convocata per la gara contro le messinesi.

Rosa al completo

Per il resto, Linda Troiano avrà a disposizione l’organico al completo ad esclusione della schiacciatrice Arianna Puccio, ancora in fase di recupero dopo l’intervento al ginocchio.

Sfida aperta al pubblico con green pass e prenotazione

Sarà possibile assistere alla partita previa esibizione del green pass e prenotazione. L’impianto potrà ospitare fino ad un massimo di 100 spettatori per la squadra di casa e 20 per la formazione ospite.

Miceli “Il pubblico ci darà una spinta”

“L’esordio è stato molto emozionante, abbiamo pagato la prima volta in assoluto della Volley Palermo in un campionato nazionale di Serie B2 – ammette la schiacciatrice Sara Miceli -, ma siamo riuscite comunque a partire bene e, nonostante l’infortunio di Luisa Nuccio, a tenere testa ad una squadra più abituata di noi a giocare su certi palcoscenici. Sono certa che il pubblico presente a Sferracavallo domenica ci darà la spinta per centrare la prima vittoria magari con bottino pieno”.

In memoria di Hakimi

Sarà una domenica speciale nel ricordo della giovane pallavolista afgana Mahjabin Hakimi, decapitata all’inizio del mese di ottobre dai talebani. Oltre al minuto di silenzio deciso dal presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi, le aquilotte di Coach Linda Troiano e le ragazze di Maurilio Anfuso avranno “tatuato” sulle braccia un nastrino nero in segno di lutto. Sarà il capitano della MedTrade Agnese Prinzivalli a disegnarlo sul braccio della sua omologa Marta Li Muli e viceversa, un simbolico gesto di unione tra chi ama la pallavolo.