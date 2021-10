Matricola perde 3-0 ma lotta, in B2 vince solo il Caffè Trinca

Tanti rimpianti per il Terrasini che dopo il primo set, lotta ad armi pari col S. Teresa Riva

In B2 donne vince solo il Caffè Trinca che espugna 3-0 il parquet dello Zafferana

Debutto amaro per MedTrade e per Us Volley ko a Catania (3-1) ed a Santo Stefano (3-0)

Torna con zero punti e tanti rimpianti la Duo Rent Terrasini che a Santa Teresa Riva si arrende 3-0 nella prima partita del girone F del campionato nazionale di serie B1 femminile di pallavolo.

I parziali dicono 25-18, 26-24 e 26-24. E se nel primo set è stata tangibile l’emozione del debutto assoluto, negli altri due il sestetto allenato da Enzo D’Accardi ha pagato lo scotto della prima volta al cospetto di una formazione quadrata ed abile a trovare la chiave giusta nei momenti decisivi.

Nielsen e Biccheri con 11 palloni messi a terra sono state le migliori marcatrici delle dragonesse. A loro si aggiungono anche Gatta e Murri, a segno 8 volte e Mercanti 2.

In B2 donne, vince solo il Caffè Trinca

È partita anche la serie B2 femminile. Nel girone P, quello siciliano, delle tre palermitane vince soltanto il Caffè Trinca Palermo.

Ad Aci Catena, sul campo della Negroni Service Zafferana, giungono i primi tre punti per le rosanero che si impongono per 3 set a 0 (25-23; 25-19 e 25-15) al termine di una sfida quasi a senso unico, specialmente nel terzo e ultimo set. Bene Lea Vujevic, miglior giocatrice dell’incontro e miglior realizzatrice con 22 punti all’attivo.

Con Martina Miceli indisponibile a causa di un infortunio alla coscia rimediato venerdì – per lei una presunta lesione di primo grado al vasto mediale in attesa dell’esame strumentale – coach Pirrotta ha schierato la diagonale composta da Tatiana Lombardo e Aurora Vescovo, accompagnata da Di Bert in regia e Vujevic opposto, De Luca e Carnazzo centrali (quest’ultima ripresa in extremis dopo il fastidio alla caviglia di questi giorni), libero Lo Gerfo.

Primi due set combattuti

Parte bene il Caffè Trinca Palermo, capace di gestire per buona parte del primo set il vantaggio accumulato (+5) dalle prime azioni (16-21). Dal time-out discrezionale, la squadra di Cardillo prova ad ingranare la quarta giocando con le mani del muro avversario e sfruttando le rare incertezze rosanero in ricezione (23-23). Ci pensano Carnazzo e Vujevic a trovare la quadra e mettere in cassaforte il primo parziale (23-25).

Buon avvio di Palermo nella seconda frazione di gioco (3-8). Rapisarda e Motta, per la squadra di casa, si rifanno sotto. Zafferana cerca di rimanere a contatto raggiungendo dapprima l’avversario (16-16) e un attimo dopo superandolo per la prima volta del match (18-16). Dal time-out di Pirrotta le rosanero riemergono. Di Bert, per il Caffè Trinca Palermo, si affida alle sue certezze e le attaccanti rosanero rispondono a dovere con uno spietato break di 5-0 (18-21). Rapisarda accorcia in fast (19-21), ma è l’ultimo sussulto etneo poiché il devastante break di 4-0 regala il secondo set a Vescovo e compagne (19-25).

Terzo set facile

Poco da dire del terzo ed ultimo set: un andamento dominato senza pensieri. Sul 15-24 c’è gioia anche per Alessia Ferro: ingresso in battuta su Vescovo ed ace diretto che chiude, in bellezza, la sfida.

Alioto “Contento per l’atteggiamento della squadra”

Gaetano Alioto, presidente del Caffè Trinca Palermo: “Sono davvero contento e soddisfatto dell’atteggiamento corale. Le ragazze hanno interpretato correttamente l’approccio di questo inizio stagione. Le tante insidie ed incognite, come le condizioni atletiche di alcune delle nostre (Vescovo, Carnazzo, Chiara e Martina Miceli, ndr) o l’esordio in trasferta, sono state annullate oggi dalla prova maiuscola di una squadra messa in campo diligentemente dal coach. La vittoria era il nostro obiettivo, l’abbiamo ottenuto e siamo contenti di questo”.

Il Tabellino, Vujevic 22 punti, bene De Luca e Carnazzo

Negroni Service Zafferana – Caffè Trinca Palermo 0-3

Parziali: 23-25; 19-25 e 15-25

Negroni Service Zafferana: Zupparto 4, Bontorno 4, Frate 2, Miceli G. 1, Catania, Beninato 2, Rapisarda 6, Lombardo L. 7, Motta 6, Sapienza, Colombrita (L). Allenatore: Cardillo.

Caffè Trinca Palermo: Di Bert 3, Vujevic 22, Vescovo 6, De Luca 9, Carnazzo 9, Lombardo T. 7, Ferro 1, Lo Gerfo (L), Visone ne. Allenatore: Pirrotta.

Arbitri: Andrea Ippolito (C.T. Akranis) e Carmelo Fioria (C.T. Catania).

MedTrade ko a Catania in 4 set

Combatte la MedTrade Volley Palermo, alla sua prima in un campionato nazionale, ma perde in 4 set dopo aver vinto il primo sul parquet della VolleyValley Funivia dell’Etna. I parziali 18-25, 25-14, 25-15, 27-25 indicano un ottimo avvio ed una fase centrale in calo. Colpa, oltre che dell’emozione, probabilmente anche per l’infortunio della palleggiatrice titolare Elisa Nuccio ben sostituita, comunque, da Aurora Smeraldo.

Niente da fare per la Us Volley

Perde in 3 set, infine, la Us Volley. Il sestetto allenato da Renato Ciappa perde 3-0 (25-13 25-20 25-15) sul parquet di Santo Stefano di Camastra.