Le giallazzurre pagano lo scotto dell'esordio in un campionato nazionale

MedTrade Volley Palermo all’esordio assoluto in B2 sconfitta 3-1 sul parquet del VolleyValley

Primo set perfetto per le ragazze di Linda Troiano che poi calano nella fase centrale

Preoccupazione per l’infortunio alla palleggiatrice Luisa Nuccio

Quarto set ben giocato da Prinzivalli e socie che si arrendono solo ai vantaggi per 27-25

Paga il conto dell’inesperienza la MedTrade Volley Palermo al suo esordio assoluto nel campionato nazionale di serie B2 femminile di pallavolo. Le giallazzurre di Linda Troiano si arrendono per 3-1 sul parquet della VolleyValley Funivia dell’Etna. Un risultato che lascia l’amaro in bocca soprattutto per aver sfiorato il quinto set che avrebbe permesso di conquistare almeno un punto in classifica.

Infortunata la palleggiatrice Luisa Nuccio

Conto che diventa ancora più salato, anche con la fortuna, se si considera l’infortunio della palleggiatrice Luisa Nuccio che nelle prossime ore verrà sottoposta ad esami strumentali dallo staff medico coordinato dal dottor Angelo Vetro, per scoprire la reale entità della distorsione al ginocchio.

Primo set di marca palermitana

Eppure, l’avvio è tutto di marca palermitano. Grande impatto, infatti, nel primo set con le aquilotte di Linda Troiano che iniziano bene e chiudono il parziale ancora più forte costringendo la Funivia dell’Etna a subire ritmo e soluzioni tattiche che hanno sorpreso le ragazze di Piero Maccarone. Il 25-18 per la MedTrade è, però, illusorio.

Fase centrale dominata dalle etnee

Secondo e terzo set vedono il dominio delle catanesi che trovano una reazione d’orgoglio e sfruttano il momento di calo mentale della MedTrade Volley Palermo, dopo aver perso una tra le giocatrici più esperte, Luisa Nuccio appunto, e punto di riferimento per lo sviluppo del gioco.

Buon esordio per Aurora Smeraldo

La sua sostituta, però, Aurora Smeraldo ha superato presto l’emozione dell’esordio in Serie B2 e nel quarto set ha guidato le compagne a giocarsi la conquista del tie-break cedendo solo per 27-25 a Carpinato e compagne.

Prossimo impegno, domenica 24 ottobre, alle 17.30, all’Oratorio Ss. Cosma e Damiano Verso Gli Ultimi di Sferracavallo contro le messinesi della Nigithor Santo Stefano di Camastra.

Troiano “Un vero peccato, avremmo meritato almeno un punto”

Linda Troiano, allenatore MedTrade Volley Palermo analizza non senza rammarico questo primo match: “Veramente un peccato perché avremmo meritato di portare un punticino a casa. Avevamo lavorato per superare i momenti di difficoltà, ci è mancato quel cinismo in attacco utile in queste categorie. Prendiamo tutto il buono che arriva anche da questa sconfitta. Ogni partita sarà per noi una vera battaglia. Ce la possiamo giocare con chiunque. L’inesperienza ci fa pagare ancora nei momenti cruciali”.

Arena “Emozione più grande di quando esordì a 18 anni”

Domenico Arena, presidente del club parla della sue sensazioni: “Emozione più grande di quando ho esordito io in un campionato nazionale a 18 anni. Abbiamo avuto tantissime esordienti in una sola partita. Siamo, comunque, soddisfatti della prestazione. Il nostro pensiero va a Luisa Nuccio sperando che l’infortunio al ginocchio non sia grave”.

Maccarone rende l’onore delle armi alle palermitane

Piero Maccarone, allenatore VolleyValley Funivia dell’Etna elogia le avversarie: “La squadra avversaria ha venduto cara la pelle. Siamo stati bravi a recuperare dopo il primo set perso. Un pizzico di fortuna non ci è mancato. Vogliamo mantenere la categoria, ma dobbiamo crescere e questa partita contro Palermo ci ha dato un giusto metro di giudizio”.

Tabellino, Azzolina e Miceli in doppia cifra

V.Valley Funivia Etna – MedTrade Volley Palermo 3-1

Parziali: 18-25, 25-14, 25-15, 27-25

V.Valley Funivia Etna: Surace 3, Col 3, Richiusa 19, Carpinato (capitano) 8, Di Lorenzo 11, Riferi 18, De Luca (L); Cannavò, Bonfiglio 1, Scuderi, Gualtieri, Fichera, Giorgianni (L). Allenatore: Piero Maccarone.

MedTrade Volley Palermo: Nuccio 2, Evola 6, Azzolina 12, Miceli 11, Prinzivalli (capitano) 5, Catalano 7, Bruzzese (L); Giulio, Compagno 3, Radicella, Smeraldo 1, Cilibrasi (L) 1. Allenatore: Linda Troiano.

Arbitri: Martorino, Savà.