Giocato test match con il Caffè Trinca

Il nuovo capitano “Onorata di questo ruolo, siamo gruppo giovane ma vogliamo sorprendere”

MedTrade Volley ha giocato test match col Caffè Trinca

Sabato prossimo, 9 ottobre, triangolare a Sferracavallo ultimo impegno prima del campionato

Prove tecniche di campionato e nuovo capitano per la MedTrade Volley Palermo che è scesa in campo nel secondo test match in vista della stagione in Serie B2 femminile che scatterà il 16 ottobre.

La fascia di capitano ad Agnese Prinzivalli

È la centrale Agnese Prinzivalli a ricevere la fascia di capitano. Sarà lei la nuova condottiera in campo delle giallazzurre. Queste le sue parole: “Sono onorata di ricoprire questo ruolo. Siamo un gruppo giovane con la maggior parte delle ragazze alla prima esperienza in un campionato nazionale, ma abbiamo la giusta motivazione e vogliamo sorprendere. Sono certa che ci toglieremo grandi soddisfazioni. Anche se l’esordio in campionato sarà su un campo difficile, penso che sia meglio per noi così usciremo subito gli artigli”.

Test match col Caffè Trinca

La MedTrade Volley Palermo allenata da Linda Troiano ha vinto uno dei quattro set disputati all’Oratorio Ss. Cosma e Damiano Verso Gli Ultimi di Sferracavallo contro il Caffè Trinca Palermo di Tommaso Pirrotta nel secondo test match di questa fase preparatoria di stagione. Un antipasto di un derby che si giocherà in campionato il 20 novembre in occasione della sesta di andata ed il ritorno il 27 febbraio.

I parziali (25-27, 25-22, 23-25, 11-15) raccontano di una gara giocata in sostanziale equilibrio durante la quale la differenza è risultata netta nella parte finale di ogni frazione con le giallazzurre ancora alla ricerca della continuità mentale e della giusta concentrazione nelle fasi cruciali, quando bisogna chiudere il set cercando di limitare al massimo gli errori.

Buona la rotazione di tutti gli elementi a disposizione di coach Troiano, in attesa di recuperare anche la schiacciatrice Arianna Puccio, reduce dall’intervento chirurgico al ginocchio.

Il 9 ottobre il IV Memorial – Maria Luisa Di Marzo

Il prossimo impegno prima dell’esordio in campionato, in programma sabato 16 ottobre alle 17.30 sul campo del VolleyValley Funivia dell’Etna, vedrà le aquilotte giallazzurre impegnate nel triangolare IV Memorial – Maria Luisa Di Marzo, che si disputerà a Sferracavallo, sabato 9 ottobre, a partire dalle 16.30, e che vedrà di fronte Medtrade Volley Palermo, Caffè Trinca Palermo e Gesancom Fly Volley Marsala, considerata tra le favorite per la promozione.

“Abbiamo iniziato la preparazione con tanta energia e carica – commenta Linda Troiano – e con il passare delle settimane ho notato che l’intensità negli allenamenti sta aumentando sempre di più e le ragazze seguono la mia idea di gioco con maggiore convinzione. L’apporto delle giocatrici più esperte sta dando alle più piccole quel pizzico di coraggio e malizia che serve per fare bene in queste categorie”.