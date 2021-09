Presentata la stagione sportiva a Villa Filippina

Presentata a Villa Filippina la MedTrade Volley Palermo

Il presidente Arena “La prima volta in un campionato nazionale deve essere un punto di partenza”

Il tecnico Troiano “L’obiettivo è la crescita delle nostre atlete giovani e mantenere la categoria”

Si avvicina a grandi passi la stagione agonistica 2021/22 per la Volley Palermo che parteciperà al prossimo campionato nazionale di serie B2 femminile. Sarà la prima volta in una competizione nazionale per il club giallazzurro che parteciperà col nome di MedTrade azienda attiva nel modo sanitario dell’imprenditore palermitano Gabriele Arone.

La presentazione a Villa Filippina

La squadra, che si chiamerà dunque MedTrade Volley Palermo, è stata presentata a Villa Filippina a Palermo in una giornata, quella di ieri domenica 26 settembre, iniziata in mattinata con un torneo di S3 – la pallavolo dei più piccolo – e proseguita sul palco del teatro. Presentato, infatti, anche il progetto sportivo nonché l’inno ufficiale.

Il presidente Arena “B2 deve essere un punto di partenza”

Parla il presidente Domenico Arena che in estate ha acquisito il titolo sportivo dal Palmi – con un notevole impegno economico – dopo aver sfiorato la promozione sul campo nella passata stagione.

“Era un obbligo morale e tecnico – spiega il massimo dirigente giallazzurro – che avevamo nei confronti delle nostre ragazze e nel rispetto del lavoro dello staff tecnico e la crescita esponenziale che tutto il movimento giallazzurro ha avuto nelle ultime stagioni. Ma la prima volta della Volley Palermo in un campionato nazionale deve rappresentare per tutti un punto di partenza”.

Il tecnico Linda Troiano “Vogliamo essere modello di riferimento”

La guida tecnica è affidata a Linda Troiano, coadiuvata in panchina da Giacomo Pecoraro, con la creazione di unp staff tecnico e sanitario, il Volley Palermo LAB, in grado di seguire da un punto di vista scientifico le prestazioni delle singole atlete della prima squadra e a cascata del settore giovanile.

“Puntiamo alla creazione di un modello di riferimento tecnico e di lavoro che possa essere da stimolo per la crescita di tutto il movimento pallavolistico palermitano e non solo – ammette Linda Troiano –. Riprendiamo in modo sistematico lo Sport Vision, insieme alla figura dell’ortottista Benedetto Galeazzo, che ci permetterà di aumentare ancora la precisione delle nostre giocatrici, puntiamo come sempre sulla nutrizione con la biologa Elena Barbaccia e proviamo a nutrire anche la mente con un coach specifico. L’obiettivo tecnico è la crescita delle nostre atlete giovani e mantenere la categoria”.

Esordio il 16 ottobre in trasferta

Il campionato della MedTrade Volley Palermo inizierà il 16 ottobre sul campo della VolleyValley Funivia dell’Etna mentre l’esordio in casa sul campo dell’Oratorio Ss. Cosma e Damiano “Verso Gli Ultimi” in via Sferracavallo 117 è previsto per domenica 24 ottobre alle 17.30 con Nigithor S. Stefano di Camastra.

Sitting Volley

Anche quest’anno la società giallazzurra parteciperà al campionato Italiano assoluto di Sitting Volley, la pallavolo per chi ha disabilità motorie.

“Uniti sempre”, presentato l’inno ufficiale

In occasione della presentazione ufficiale della MedTrade di Serie B2 è stato svelato l’inno ufficiale della Volley Palermo dal titolo “#UnitiSempre” composto e cantato da Maria Corso.

L’organico della MedTrade Volley Palermo 2021/2022

Questo l’organico completo per la stagione 2021/2022 della MedTrade Volley Palermo.

Palleggiatrici: Luisa Nuccio (da US Volley), Aurora Smeraldo.

Centrali: Francesca Evola, Marzia Giulio, Agnese Prinzivalli (da Sant’Agata).

Schiacciatrici: Roberta Azzolina, Claudia Catalano, Carola Compagno, Sara Miceli (da Fly Volley Marsala), Arianna Puccio, Marta Radicella.

Liberi: Martina Cilibrasi (rientro prestito Caffè Trinca), Federica Bruzzese.

Allenatore: Linda Troiano. Assistente allenatore: Giacomo Pecoraro.

Collaboratori tecnici: Salvo Giuliano, Paolo Lo Galbo.

Medico sociale: Angelo Vetro.

Preparatore atletico: Davide Taranto.

Massofisioterapista: Fabio Lo Monaco.

Responsabile Sport Vision: Benedetto Galeazzo.

Nutrizionista: Elena Barbaccia.