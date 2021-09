Sulla panchina rosanero torna Tommaso Pirrotta

Formazione rivoluzionata con ben sette nuovi innesti

La Caffè Trinca Palermo vuole recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato nazionale di serie B2 di pallavolo femminile che per le rosanero si aprirà il prossimo 17 ottobre con la trasferta di Acicatena sul parquet della Pallavolo Zafferana. La società presieduta da Gaetano Alioto ha ufficializzato il ritorno di Tommaso Pirrotta sulla panchina di quella che è la prima squadra del Progetto Volley Smart.

Il tecnico rosanero Tommaso Pirrotta, che subentra ad Andrea Siino, ha presentato i suoi obiettivi: “Le ultime due stagioni sono state segnate dalla pandemia – sottolinea l’allenatore palermitano – e questo ci ha costretto ad allestire delle squadre un po’ approssimative su alcuni reparti benché con l’esclusivo obiettivo di permanere nella categoria. Quest’anno, d’intesa con il presidente Alioto e il direttore sportivo Luigi Allegra, abbiamo puntato e composto un organico competitivo”.

Una squadra rivoluzionata al 70% rispetto allo scorso campionato, giovane ma non per questo sprovveduta. “Non conosciamo le formazioni avversarie – ha concluso Pirrotta – salvo i nomi circolanti in queste settimane nel mercato estivo, e i loro obiettivi. Posso dire che il nostro scopo sarà quello di puntare ad un torneo di alta classifica. Penso che il nostro sia un gruppo completo in ogni reparto. La squadra è molto giovane, e come tale presenta tanti interrogativi ma ti consente di lavorare bene e con prospettive importanti”.

Lo staff

Tommaso Pirrotta sarà coadiuvato dagli assistenti allenatori Riccardo Garofalo e Fabrizio Pipitone, nella duplice veste rispettivamente di preparatore atletico e team manager. Il general manager è Mario Argano. Luigi Allegra, invece, è il direttore sportivo.

La preparazione tecnica

La preparazione atletica è partita il 1° settembre, con lavori di carico e piscina che si continuano a tenere tra l’area del PalaWinning di Palermo e Iancura, l’associata struttura sul mare di Barcarello.

I primi giorni sono dedicati esclusivamente al lavoro fisico che si svolgere tra il Bosco di Tommy (via Sandro Pertini 1990).

Squadra rivoluzionata con 7 nuovi arrivi

Squadra rivoluzionata con sette innesti che si aggiungono alle riconfermate Aurora Vescovo (schiacciatrice), Chiara Miceli (centrale) e Alessia Ferro (palleggiatrice).

Nel dettaglio: il ritorno in casa Palermo della schiacciatrice Tatiana Lombardo, che sarà anche il capitano della formazione rosanero. Poi, Nicoletta De Luca (centrale, dalla Pallavolo Sicilia Catania di B1), Paola Carnazzo (centrale, che ha disputato la prima parte dello scorso torneo con l’Ardens Comiso e successivamente trasferitasi a Terrasini promosso in B1), Lea Vujevic ed Eva Di Bert (rispettivamente opposto e palleggiatrice, dalla Libellula Bra di B2), Martina Miceli (schiacciatrice, dal Volley Terrasini promosso in B1), Sara Lo Gerfo (libero, dal Volley Terrasini).