La preparazione inizierà a fine agosto

Il club del presidente Roberto Modica ha allestito un mix tra giovani ed esperte

Il tecnico Renato Ciappa punta alla salvezza “Il salto di categoria si farà sentire”

La società punta anche a far crescere le giovani per valorizzarle in prima squadra

Prende forma il volto della Us Volley, formazione palermitana che disputerà la prossima stagione nel campionato nazionale di serie B2 femminile di pallavolo che partirà nel weekend del 16 e 17 ottobre. Il club biancorosso del presidente Roberto Modica ha infatti confermato alcuni pilastri della formazione e sta puntando a valorizzare molte giovani del vivaio.

Le confermate

Tra le riconfermate della rosa, il capitano Debora Intravaia, così come il libero Stefania Macchiarella (con tantissima esperienza in B2 a Cefalù proprio alla corte di Renato Ciappa) e la centrale Costanza Longo.

Con loro, anche la centrale Eleonora Pampillonia, le schiacciatrici Marta Palumbo e Maria Alessandretto e la seconda palleggiatrice Adriana Valvo.

I prestiti

Tornerà a vestire biancorosso la schiaccatrice Anna La Parola, proveniente in prestito dal Mondello Volley, mentre Roberta Volo è arrivata, sempre in prestito, dal Raimondo Lanza di Trabia.

Dal settore giovanile

Marta Ciappa Solidea nel doppio ruolo di secondo libero/schiacciatore classe 2004, Mattia Corrao schiacciatrice, classe 2006, Vittoria Russo Alesi centrale 1,88 cm del 2006, Marta Perricone centrale 1,85 2005.

In più Cetty Garofalo 1,85 centrale anno 2006 proveniente dal settore giovanile della Pallavolo 2000 frutto della collaborazione della società di Giovanni e Paola Renda. Proprio Giovanni Renda farà da coordinatore a livello dirigenziale del settore giovanile. Tiziana e Flavio Di Mitri, invece, saranno i preparatori atletici.

Renato Ciappa “Obiettivo salvezza”

Il tecnico Renato Ciappa ha parlato degli obiettivi stagionali: “Obiettivo salvezza – sottolinea – cercare di mantenere il titolo perché comunque il salto di categoria si farà sentire. Di concerto con il presidente Modica abbiamo pensato di allestire una squadra che possa unire un po’ di esperienza che ci verrà data dalle atlete più navigate ma nello stesso tempo faremo crescere molte giovani più promettenti”.

Roberto Modica “Ci siamo lanciati con molto entusiasmo”

Anche il presidente Roberto Modica si concentra sulla permanenza in quarta serie nazionale. Una categoria che la società palermitana conosce avendola addirittura vinta nel 2009/2010 senza, però, poter disputare nell’annata successiva la serie B1. “Ci siamo lanciati in questa avventura con molto entusiasmo – osserva il massimo dirigente biancorosso – già da un paio d’anni pensavamo di fare questo salto e adesso c’è sembrato che i tempi fossero maturi”.

Valentina Vitrano “Continua il lavoro di crescita delle giovanissime”

Il tecnico delle giovanili, Valentina Vitrano “Continuerò nel lavoro di crescita e formazione delle giovanissime atlete che nel futuro potrebbero essere un ricambio per la prima squadra. Sono contenta che già alcune di queste ragazze abbiamo fatto questo percorso, indice di un lavoro fatto bene”.

Vacanze quasi finite

Il raduno per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione è previsto per fine agosto, mentre il campionato inizierà nel weekend del 16 e 17 ottobre. La Us Volley giocherà le partite interne i sabato pomeriggio alle 18 all’istituto comprensivo Cruillas.