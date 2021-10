Pallavolo donne, in B1 il Terrasini è pronto per il debutto a Santa Teresa Riva

Edoardo Ullo di

15/10/2021

Trasferta a Santa Teresa Riva per il Terrasini al debutto in terza serie Il presidente Tony Mancino “Campionato nuovo ma cercheremo di fare bene anche quest’anno” Scatta la B2 femminile con tre palermitane al via e tutte in trasferta MedTrade è ospite del Valley FuniviaEtna Ct, Trinca Caffè di scena ad Acicatena, Us Volley a Santo Stefano di Camastra Il tempo delle parole è finito. Si passa all’azione e domani, sabato 16 ottobre, sarà un giorno importante per la Duo Rent Terrasini sul parquet che debutterà ufficialmente nel campionato nazionale di serie B1 femminile di pallavolo. Sul parquet della palestra della scuola media Enrico Fermi di Letojanni la matricola gialloblu allenata dall’esperto tecnico Enzo D’Accardi sarà ospite del Santa Teresa Riva. Il match inizierà alle 17.30 e sarà arbitrato da Galletti e Rossino. Esordio assoluto in serie B1 Le dragonesse, dopo aver vinto a mani basse il campionato di B2 della scorsa stagione vincendo tutte le sfide, sono al loro esordio assoluto nella terza serie nazionale e segna il ritorno di una compagine palermitana 17 anni dopo la fugace e piuttosto dimenticabile presenza della Pallavolo Palermo nella stagione 2003/04. Quella è un’altra storia: la parabola discendente di una società che solo l’anno prima era in massima serie. Questa gialloblu, ovviamente, punta a ben altri obiettivi. L’emozione del presidente Mancino Tony Mancino, il presidente della Duo Rent Terrasini è emozionato e parla del debutto delle sue ragazze. “Per noi è un campionato nuovo – sottolinea – ma cercheremo di fare bene anche quest’anno. Ovviamente con obbiettivi diversi. Puntiamo a preservare il titolo e seminare le basi per portare il volley Terrasini nel giro di qualche anno in A”. E poi sulla partita di domani: “L’avversario non è una neopromossa come noi. È una squadra d’esperienza. Sulla carta favorita ma le nostre ragazze sono fiduciose. Fin quando non cade l’ultimo pallone, può accadere di tutto”. Mix tra nuovi arrivi e conferme Dopo l’accordo raggiunto con l’esperta schiacciatrice argentina Marcela Nielsen, quello col libero Federica Foscari, arrivata dal Reghion di Reggio Calabria, e l’arrivo dall’Aragona della centrale Barbara Murri (proveniente dalla Seap Dalli Cardillo Aragona con la quale ha sfiorato sul campo la A2), infatti, è arrivata un’altra centrale: Chiara Monzio Compagnoni. Quest’ultima arriva dalla Pallavolo Sicilia e conosce molto bene il volley dell’isola per aver giocato in passato anche a Pedara, Santa Teresa di Riva e Modica Brianzola. Classe ‘98, la nuova centrale è alta 184 centimetri ed è cresciuta nel Pro Patria Volley Milano con il quale ha vinto alcuni titoli regionali. Ha partecipato e vinto con la Lombardia il Trofeo delle Regioni. Ha poi giocato con l’under 18 della Yamamay, del Chieri e del Monza. Ha poi militato in B1 oltre che con Pedara, Santa Teresa Riva e Modica con l’Arena Volley Verona. Le riconfermate Federica Gatta che vestirà per la seconda stagione consecutiva i colori delle dragonesse gialloblu. La cabina di regia è affidata ancora alla palleggiatrice d’esperienza Gabriella Mercanti, 31enne, ed a Michela Brioli. In gialloblu anche il capitano Valentina Biccheri, la prima a dire nuovamente “Sì” al progetto gialloblu al suo terzo anno consecutivo a Terrasini. Terzo anno anche per la centrale Sofia Buffa. Parte anche la B2 femminile con tre palermitane al via Domani 16 ottobre parte anche la serie B2 femminile. Tre le palermitane ai nastri di partenza del girone P, quello siciliano composto da 11 formazioni. Impegni in trasferta per le tre palermitane. La MedTrade Volley Palermo debutterà al Pala Mascagni di Catania alle 16.30 ospite del Valley FuniviaEtna Ct agli ordini dei signori Martonino e Savà. Si tratta della prima volta in una serie nazionale per il club presieduto da Domenico Arena. Le giallazzurre allenate da Linda Troiano punteranno a fare esperienza e prendere confidenza con una nuova categoria. L’obiettivo del capitano Agnese Prinzivalli e socie è quello della salvezza con una squadra che punterà molto sulle giovani e sulla loro valorizzazione. Domenica trasferte anche per Us Volley e Caffè Trinca Grande attesa anche in casa Caffè Trinca Palermo. Le rosanero allenate da Tommaso Pirrotta, pronte all’esordio stagionale, andranno ad Acicatena (domenica 17 ottobre, alle 18) a far visita alla Negroni Service Zafferana. L’incontro è valido per la prima giornata del campionato nazionale di serie B2 donne girone P. Gli arbitri designati sono Ippolito e Fioria. Una settimana di allenamenti itineranti. A causa dell’indisponibilità del PalaWinning, Lombardo e socie hanno svolto le sessioni programmate di allenamento sul campo di Isola delle Femmine. Giovedì sera, un altro allenamento congiunto esterno svolto con la Medtrade Volley Palermo. Il test match, terminato 2-1 in favore della formazione gialloblu, ha permesso allo staff tecnico del Caffè Trinca di provare soluzioni alternative sia in cabina di regia che in zona 3. Spazio maggiore ad Alessia Ferro ma soprattutto alla centrale Marta Visone. Tenuta a riposo precauzionale la seconda centrale Paola Carnazzo, in virtù di un risentimento alla caviglia destra. L’atleta etnea comunque dovrebbe recuperare per il match di domenica. Ancora indisponibile, invece, Chiara Miceli: la centrale di casa Palermo dovrebbe tornare a pieno regime a fine mese. Domenica 17 ottobre, trasferta a Santo Stefano di Camastra per la Us Volley guidata dal tecnico Renato Ciappa. Anche per questo club, l’obiettivo è quello della salvezza. Il match inizierà alle 17.30 e sarà arbitrato da Pirronnitto e Favara. In estate, Ciappa ha ammonito “Il cambio di categoria si farà sentire”. Per questa prima sfida, la rosa sarà al completo. Ciappa è comunque fiducioso: “La squadra è crescita molto da fine agosto, ovvero da quando abbiamo iniziato gli allenamenti – osserva – domenica avremo le prime indicazioni reali”. Tra le riconfermate della rosa, il capitano Debora Intravaia, così come il libero Stefania Macchiarella (con tantissima esperienza in B2 a Cefalù proprio alla corte di Renato Ciappa) e la centrale Costanza Longo. Con loro, anche la centrale Eleonora Pampillonia, le schiacciatrici Marta Palumbo e Maria Alessandretto e la seconda palleggiatrice Adriana Valvo. Tornerà a vestire biancorosso la schiaccatrice Anna La Parola, proveniente in prestito dal Mondello Volley, mentre Roberta Volo è arrivata, sempre in prestito, dal Raimondo Lanza di Trabia.

Trasferta a Santa Teresa Riva per il Terrasini al debutto in terza serie

Il presidente Tony Mancino “Campionato nuovo ma cercheremo di fare bene anche quest’anno”

Scatta la B2 femminile con tre palermitane al via e tutte in trasferta

MedTrade è ospite del Valley FuniviaEtna Ct, Trinca Caffè di scena ad Acicatena, Us Volley a Santo Stefano di Camastra

Il tempo delle parole è finito. Si passa all’azione e domani, sabato 16 ottobre, sarà un giorno importante per la Duo Rent Terrasini sul parquet che debutterà ufficialmente nel campionato nazionale di serie B1 femminile di pallavolo.

Sul parquet della palestra della scuola media Enrico Fermi di Letojanni la matricola gialloblu allenata dall’esperto tecnico Enzo D’Accardi sarà ospite del Santa Teresa Riva. Il match inizierà alle 17.30 e sarà arbitrato da Galletti e Rossino.

Esordio assoluto in serie B1

Le dragonesse, dopo aver vinto a mani basse il campionato di B2 della scorsa stagione vincendo tutte le sfide, sono al loro esordio assoluto nella terza serie nazionale e segna il ritorno di una compagine palermitana 17 anni dopo la fugace e piuttosto dimenticabile presenza della Pallavolo Palermo nella stagione 2003/04. Quella è un’altra storia: la parabola discendente di una società che solo l’anno prima era in massima serie. Questa gialloblu, ovviamente, punta a ben altri obiettivi.

L’emozione del presidente Mancino

Tony Mancino, il presidente della Duo Rent Terrasini è emozionato e parla del debutto delle sue ragazze. “Per noi è un campionato nuovo – sottolinea – ma cercheremo di fare bene anche quest’anno. Ovviamente con obbiettivi diversi. Puntiamo a preservare il titolo e seminare le basi per portare il volley Terrasini nel giro di qualche anno in A”.

E poi sulla partita di domani: “L’avversario non è una neopromossa come noi. È una squadra d’esperienza. Sulla carta favorita ma le nostre ragazze sono fiduciose. Fin quando non cade l’ultimo pallone, può accadere di tutto”.

Mix tra nuovi arrivi e conferme

Dopo l’accordo raggiunto con l’esperta schiacciatrice argentina Marcela Nielsen, quello col libero Federica Foscari, arrivata dal Reghion di Reggio Calabria, e l’arrivo dall’Aragona della centrale Barbara Murri (proveniente dalla Seap Dalli Cardillo Aragona con la quale ha sfiorato sul campo la A2), infatti, è arrivata un’altra centrale: Chiara Monzio Compagnoni.

Quest’ultima arriva dalla Pallavolo Sicilia e conosce molto bene il volley dell’isola per aver giocato in passato anche a Pedara, Santa Teresa di Riva e Modica Brianzola. Classe ‘98, la nuova centrale è alta 184 centimetri ed è cresciuta nel Pro Patria Volley Milano con il quale ha vinto alcuni titoli regionali. Ha partecipato e vinto con la Lombardia il Trofeo delle Regioni. Ha poi giocato con l’under 18 della Yamamay, del Chieri e del Monza. Ha poi militato in B1 oltre che con Pedara, Santa Teresa Riva e Modica con l’Arena Volley Verona.

Le riconfermate Federica Gatta che vestirà per la seconda stagione consecutiva i colori delle dragonesse gialloblu. La cabina di regia è affidata ancora alla palleggiatrice d’esperienza Gabriella Mercanti, 31enne, ed a Michela Brioli. In gialloblu anche il capitano Valentina Biccheri, la prima a dire nuovamente “Sì” al progetto gialloblu al suo terzo anno consecutivo a Terrasini. Terzo anno anche per la centrale Sofia Buffa.

Parte anche la B2 femminile con tre palermitane al via

Domani 16 ottobre parte anche la serie B2 femminile. Tre le palermitane ai nastri di partenza del girone P, quello siciliano composto da 11 formazioni. Impegni in trasferta per le tre palermitane.

La MedTrade Volley Palermo debutterà al Pala Mascagni di Catania alle 16.30 ospite del Valley FuniviaEtna Ct agli ordini dei signori Martonino e Savà. Si tratta della prima volta in una serie nazionale per il club presieduto da Domenico Arena.

Le giallazzurre allenate da Linda Troiano punteranno a fare esperienza e prendere confidenza con una nuova categoria. L’obiettivo del capitano Agnese Prinzivalli e socie è quello della salvezza con una squadra che punterà molto sulle giovani e sulla loro valorizzazione.

Domenica trasferte anche per Us Volley e Caffè Trinca

Grande attesa anche in casa Caffè Trinca Palermo. Le rosanero allenate da Tommaso Pirrotta, pronte all’esordio stagionale, andranno ad Acicatena (domenica 17 ottobre, alle 18) a far visita alla Negroni Service Zafferana.

L’incontro è valido per la prima giornata del campionato nazionale di serie B2 donne girone P. Gli arbitri designati sono Ippolito e Fioria. Una settimana di allenamenti itineranti.

A causa dell’indisponibilità del PalaWinning, Lombardo e socie hanno svolto le sessioni programmate di allenamento sul campo di Isola delle Femmine. Giovedì sera, un altro allenamento congiunto esterno svolto con la Medtrade Volley Palermo. Il test match, terminato 2-1 in favore della formazione gialloblu, ha permesso allo staff tecnico del Caffè Trinca di provare soluzioni alternative sia in cabina di regia che in zona 3. Spazio maggiore ad Alessia Ferro ma soprattutto alla centrale Marta Visone.

Tenuta a riposo precauzionale la seconda centrale Paola Carnazzo, in virtù di un risentimento alla caviglia destra. L’atleta etnea comunque dovrebbe recuperare per il match di domenica. Ancora indisponibile, invece, Chiara Miceli: la centrale di casa Palermo dovrebbe tornare a pieno regime a fine mese.

Domenica 17 ottobre, trasferta a Santo Stefano di Camastra per la Us Volley guidata dal tecnico Renato Ciappa. Anche per questo club, l’obiettivo è quello della salvezza. Il match inizierà alle 17.30 e sarà arbitrato da Pirronnitto e Favara. In estate, Ciappa ha ammonito “Il cambio di categoria si farà sentire”. Per questa prima sfida, la rosa sarà al completo. Ciappa è comunque fiducioso: “La squadra è crescita molto da fine agosto, ovvero da quando abbiamo iniziato gli allenamenti – osserva – domenica avremo le prime indicazioni reali”.

Tra le riconfermate della rosa, il capitano Debora Intravaia, così come il libero Stefania Macchiarella (con tantissima esperienza in B2 a Cefalù proprio alla corte di Renato Ciappa) e la centrale Costanza Longo. Con loro, anche la centrale Eleonora Pampillonia, le schiacciatrici Marta Palumbo e Maria Alessandretto e la seconda palleggiatrice Adriana Valvo. Tornerà a vestire biancorosso la schiaccatrice Anna La Parola, proveniente in prestito dal Mondello Volley, mentre Roberta Volo è arrivata, sempre in prestito, dal Raimondo Lanza di Trabia.