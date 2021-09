Diramato il calendario, gialloblu inserite nel girone F

Le palermitane sono alla prima esperienza in terza serie nazionale

Trasferita a Santa Teresa Riva per il 16 ottobre, poi in casa con le campane del San Salvatore Telesino

Derby siciliani alla prima giornata, alla settima col Messina, alla nona col Catania

Partirà con un derby siciliano e dalla trasferta di Santa Teresa Riva l’avventura del Volley Terrasini nel girone F del campionato nazionale di serie B1 femminile di pallavolo che aprirà i battenti il prossimo 16 ottobre.

La Fipav ha diramato il calendario della terza serie nazionale. Le palermitane, alla loro prima storica partecipazione in B1 vogliono essere la sorpresa del girone.

Gruppo F con altre tre siciliane

Un raggruppamento formato da altre tre squadre siciliane (Santa Teresa Riva, Hub Ambiente Teams Catania, Sanitaria Sicom Messina), quattro pugliesi, tre campane ed una calabrese (Palmi). Una stagione dispendiosa con trasferte fuori dalla Sicilia a Cutrofiano, Otranto, Castellana Grotte, Cerignola, San Salvatore Telesino, Torre Annunziata ed Arzano.

Esordio casalingo col San Salvatore Telesino

La prima casalinga del Terrasini si giocherà sette giorni dopo, il 23 ottobre, alla struttura geodetica di via Partinico. Per quella data, le dragonesse ospiteranno la Forex San Salvatore Telesino, formazione di Benevento.

Ancora un match casalingo per le palermitane che il 30 ottobre riceveranno il Desi Volley di Palmi.

La trasferta a Castellana Grotte apre trittico pugliese

Prima trasferta fuori dalla Sicilia prevista per il 7 novembre sul parquet del Castellana Grotte, Bari.

Altro match contro una pugliese per il 13 novembre: a Terrasini scenderà il Melendugno di Otranto. Alla sesta giornata, trasferta a Cerignola che completa il trittico di sfide con team pugliesi.

Il Volley Terrasini torna in casa il 27 novembre per il derby siciliano con la Sanitaria Sicom Messina. Altra trasferta in Puglia per le gialloblu, di scena il 5 dicembre a Cutrofiano, in provincia di Lecce.

Il nono turno di andata vedrà il sestetto palermitano in casa con l’Hub Ambiente Teams Catania per l’11 dicembre.

La settimana successiva, trasferta ad Arzano – in provincia di Napoli – per le dragonesse nella penultima giornata del girone di andata che si giocherà il 18 dicembre, poco prima della pausa per le festività natalizie e di fine anno.

L’andata si chiuderà l’8 gennaio con il match casalingo col Givova Fiammatorrese di Torre Annunziata.

Il ritorno scatta il 15 gennaio

Il ritorno inizierà il 15 gennaio, il Terrasini riceverà il Santa Teresa Riva. La stagione regolare si concluderà dopo 22 incontri il 26 marzo. In B1 femminile sono previste complessivamente 6 promozioni. Retrocederanno le ultime 4 classificate di ogni girone e se tra la ottava e la nona classificata ci saranno meno di 3 punti di distacco le due formazioni giocheranno i play out.

Sofia Butera altra riconferma

Intanto è arrivata l’altra riconferma per il team palermitano: la centrale Sofia Butera vestirà i colori gialloblu per la terza stagione consecutiva.