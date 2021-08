L'obiettivo è quello di stupire anche in B1

Quattro nuovi arrivi: il libero Federica Foscari, la schiacciatrice Marcela Nielsen e le centrali Barbara Murri e Chiara Monzio Compagnoni

Importanti le riconferme del capitano Valentina Biccheri a Federica Gatta a Gabriella Mercanti

L’obiettivo del club del presidente Tony Manciano è quello di recitare il ruolo da protagonista anche in B1

Tra conferme e nuovi arrivi si definisce sempre più il volto della neopromossa Volley Terrasini, unica formazione palermitana che disputerà per la prima volta nella sua storia il campionato nazionale di serie B1 femminile di pallavolo.

Per puntare ad una stagione piena di soddisfazioni, il club del presidente Tony Mancino ed allenato dal tecnico Enzo D’Accardi potrà contare su quattro arrivi di peso per la prossima stagione che inizierà a metà ottobre. L’obiettivo è più di una semplice salvezza per Terrasini che riporta la terza serie nazionale dopo 17 anni di assenza. L’ultimo team in B1 femminile fu la Pallavolo Palermo nella stagione 2003-2004 in un’annata avarissima di soddisfazioni che culminò con l’ultimo posto. Fu la seconda retrocessione sul campo consecutiva per il club che dopo aver perso la A1 rinunciò alla A2 per motivi economici.

Le nuove pedine

Dopo l’accordo raggiunto con l’esperta schiacciatrice argentina Marcela Nielsen, quello col libero Federica Foscari, arrivata dal Reghion di Reggio Calabria, e l’arrivo dall’Aragona della centrale Barbara Murri (proveniente dalla Seap Dalli Cardillo Aragona con la quale ha sfiorato sul campo la A2), infatti, è arrivata un’altra centrale: Chiara Monzio Compagnoni.

Quest’ultima arriva dalla Pallavolo Sicilia e conosce molto bene il volley dell’isola per aver giocato in passato anche a Pedara, Santa Teresa di Riva e Modica Brianzola. Classe ‘98, la nuova centrale è alta 184 centimetri ed è cresciuta nel Pro Patria Volley Milano con il quale ha vinto alcuni titoli regionali. Ha partecipato e vinto con la Lombardia il Trofeo delle Regioni. Ha poi giocato con l’under 18 della Yamamay, del Chieri e del Monza. Ha poi militato in B1 oltre che con Pedara, Santa Teresa Riva e Modica con l’Arena Volley Verona.

“Felice e motivata di iniziare questa nuova avventura con giocatrici con carattere e determinate come sono io – ha sottolineata Chiara Monzio Compagnoni – sono certa che quest’anno ci toglieremo molte soddisfazioni e piaceri. Sono anche felice di far parte della famiglia del Volley Terrasini che mi hanno fatta sentire fin da subito parte integrante di questa società. Speriamo che quest’anno potremo avere accanto a noi anche il nostro tifo che in questi ultimi due anni è mancato. Non vedo l’ora di iniziare ci vediamo presto in palestra”.

Le riconferme

Ultima in ordine cronologico ad essere riconfermata è Federica Gatta che vestirà per la seconda stagione consecutiva i colori delle dragonesse gialloblu. Tra i suoi successi, la Coppa Italia vinta col Sassuolo in A2. È stata assoluta protagonista nella seconda parte della passata stagione con la cavalcata alla serie B1, si appresta ad iniziare questa nuova stagione con entusiasmo alle stelle.

La cabina di regia è affidata ancora alla palleggiatrice d’esperienza Gabriella Mercanti, 31enne, ed a Michela Brioli. In gialloblu anche il capitano Valentina Biccheri, la prima a dire nuovamente “Sì” al progetto gialloblu al suo terzo anno consecutivo a Terrasini.

“Sono molto contenta e orgogliosa di fare ancora parte di questo progetto per il terzo anno consecutivo – ha detto il capitano – come ho sempre detto per me Terrasini e’ casa e vincere il campionato è’ stato come mettere la ciliegina sulla torta su una bellissima e faticosa annata. Il progetto che si sta creando per la prossima stagione è uno stimolo in più e sono sicura che ci darà molte soddisfazioni… sperando che a differenza di quest’anno potremmo contare pure sul settimo giocatore in campo: il pubblico”.

Il girone del Terrasini

Il Volley Terrasini è stato inserito nel Girone F della serie B1 nazionale unitamente ad altre 11 formazioni con trasferte in Puglia, Campania e Calabria e tre in Sicilia. Si tratta dell’Olimpia Volley (San Salvatore Telesino, Benevento), Fiamma Torrese (Terzigno, Napoli), Arzano Volley (Napoli), Grotte Volley (Castellana Grotte, Bari), Flv Cerignola (Foggia), Giuseppe Cesari Asd (Cutrofiano, Lecce), Volley Melendugno (Lecce), Desi Volley (Palmi, Reggio Calabria), Gs Teams Volley (Catania), Amando Volley Group (Santa Teresa di Riva), Akademia Maria S. Anna (Messina).