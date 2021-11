Perde anche il Partinico che cede alla capolista Lamezia

La Volo Saber Palermo si arrende in casa in 4 set e rimane ferma in classifica con un punto

Turno amaro anche per il Partinico che perde in casa 1-3 a testa alta con la capolista Lamezia

In B1 donne, il Terrasini lotta ma cede il passo 3-1 sul parquet del Castellana Grotte

In B2 femminile, riposa il Trinca Caffè, ancora ko per MedTrade ed Us Volley

Nuova battuta d’arresto per la Volo Saber Palermo che perde in casa col Paomar Volley Siracusa per 1-3 al termine di una sfida a tratti combattuta ma che ha visto gli aretusei più lucidi nei momenti clou.

Dopo quattro giornate nel girone M della serie B maschile di pallavolo, la squadra allenata da Nicola Ferro rimane ferma a quota 1 e deve registrare il quarto ko.

PalaOreto ancora senza pubblico

In un PalaOreto a porte chiuse per le vicissitudini burocratiche con l’amministrazione comunale, i neroverdi hanno disputato una gara altalenante, in cui la competitività ed il vigore necessario sono usciti nel terzo set ed in buona parte del quarto ed ultimo parziale di gioco. La prova di forza in attacco tra i due opposti – Gruessner e Nicolosi – viene vinta dall’italo-tedesco di casa Palermo, autore di 32 punti, ma di fatto è il fuorimano aretuseo – 25 punti realizzati – a trascinare con fermezza la propria squadra verso la vittoria finale.

Per la Volo Saber Palermo l’appuntamento con il primo successo stagionale è ancora rimandato. Nonostante sia sulla carta una neopromossa, Siracusa ha dimostrato ordine, risolutezza ma soprattutto l’esperienza dei suoi uomini in una categoria che punisce chi sbaglia tanto in tutti i fondamentali.

Il tabellino, non bastano 32 punti di Gruessner

Volo Saber Palermo – Paomar Volley Siracusa 1-3

Parziali: 22-25, 21-25, 25-22 e 18-25.

Volo Saber Palermo: Firriolo 2, Blanco 3, Ferro G. 3, Gruessner 32, Banaouas 4, Simanella A. 11, Lombardo 7, Simanella G., Sibani 1, Sutera (L1), Runfola (L2) ne. Allenatore: Ferro N.

Paomar Volley Siracusa: Martorino, Nicolosi 25, Caramagno 1, Bafumo 4, Pappalardo 8, Giardina, Rubino 10, Maggiore 5, Bel Khamsa 1, Gulisano (L), Drago ne, Germano ne, Bonaccorsi ne. Allenatore: Peluso.

Arbitri: Alessandro Grasso e Vincenzo Favara di Catania.

Partinico a testa alta contro Lamezia

Anche il Partinico deve cedere il passo al suo avversario. A Montelepre, la squadra allenata da Lunetto si arrende 1-3 alla capolista Lamezia al termine di un match combattuto soprattutto nel secondo e terzo set. In questo frangente le due compagini si sono equivalse. Gli ospiti, però, cercavano punti per continuare a volare in testa e ci sono riusciti con i parziali di 16-25; 25-27; 27-25 e 15-25.

Un successo ottenuto anche di astuzia con oltre 15 richieste di formazione alla coppia arbitrale durante le fasi calde dei set.

Recriminazioni arbitrali

Partinico recrimina contro la coppia arbitrale apparsa confusa in diverse occasioni e dispera per i black-out del 1° e 4° set che lasciano strada spianata ai calabresi che si aggiudicano una vittoria meritata.

I giovani neroverdi rimangono fermi a quota 5 in campionato ma sono già a lavoro per preparare la sfida di sabato 13 novembre al Pala Abramo di Catania contro il Volley Catania.

In B1 femminile, Terrasini battuta a Castellana Grotte

Lotta ma deve arrendersi la Duo Rent Terrasini che a Castellana Grotte perde in quattro set (26-24; 25-17; 22-25 e 25-21) al termine di un match contro la Zero5 che avrebbe potuto regalare altro.

Rimane il rammarico per una prima frazione persa ai vantaggi che se vinta avrebbe fatto girare il match diversamente e permettere di conquistare punti su un terreno di una diretta concorrente nella lunga rincorsa salvezza.

Dopo quattro partite, le giallazzurre rimangono ferme con un punto nel girone F della terza serie nazionale.

In B2 donne, perdono MedTrade ed Us Volley

Non si sbloccano da quota zero dopo quattro partite nel girone P della serie B2 femminile, la MedTrade Volley Palermo e la Us Volley Palermo.

Le aquilotte di Linda Troiano hanno perso in casa per 3-1 contro la quotata Traina Caltanissetta mostrando passi in avanti rispetto alla prestazione deludente di Brolo nel turno precedente.

La squadra di Renato Ciappa, invece, si è arresa in 3 set al Comiso ma questa volta, come testimoniano i parziali, giocando per almeno due set alla pari con le avversarie. Questi i set: 22-25; 15-25 e 25-27. Palermitane ancora ferme al palo e, dato ancora più preoccupante, senza un set vinto. Le ragusane, invece, con la posta piena volano a quattro punti e si allontanano dal fondo della classifica. Ha riposato, invece, il Caffè Trinca Palermo.