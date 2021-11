In B2, riposa Caffè Trinca, MedTrade in casa con Caltanissetta

Torna in campo il Terrasini per la sfida salvezza a Castellana Grotte

In B2 femminile, riposa la capolista Caffè Trinca, in campo MedTrade e Us Volley

In B maschile, Partinico riceve la capolista Lamezia Terme

Dopo il “riposo” della settimana scorsa dovuto al rinvio del match interno col Palmi a causa dell’ondata di maltempo, la Duo Rent Terrasini va in Puglia, ospite del Castellana Grotte. La sfida di domani 6 novembre (alle 17, arbitri Scarnera e Cataldo) con la Zero5, valida per la quarta giornata del girone F del campionato nazionale di serie B1 femminile di pallavolo, mette già in palio punti pesanti in ottica salvezza.

Le gialloblu allenate da Enzo D’Accardi, ferme a quota 1 dopo due partite giocate, cercano il primo acuto stagionale e la prima storica affermazione nella categoria.

Voglia di riscatto

C’è voglia di riscatto per le dragonesse che affronteranno però una formazione ostica che ha perso le due trasferte fin qui disputate entrambe per 3-1 sui campi di Forex e della Fiammatorrese ma ha vinto 3-0 contro Cutrofiano. Le pugliesi precedono le siciliane di due lunghezze. Il Terrasini ha conquistato il punto nel match interno perso 3-2 con la Forex.

Il presidente Tony Mancino: “Speriamo di recuperare le infortunate. La trasferta in Puglia è lunga ma andiamo li con la speranza di prendere punti importanti per la salvezza”.

In B2 donne, riposa la capolista Trinca

Turno di riposo per il Caffè Trinca Palermo che, dunque, non scenderà in campo nella quarta giornata del girone P del campionato nazionale di serie B2 femminile. Le rosanero rimarranno a quota 9 frutto di 3 vittorie piuttosto convincenti. Una pausa che servirà al team di Tommaso Pirrotta per rifiatare.

Us Volley in casa col Ragusa

Domani alle 18.30 alla al Plesso Mendelssohn (arbitri Chiriac e Bragato), la Us Volley allenata da Renato Ciappa proverà a sbloccarsi ricevendo il Ragusa. La squadra di Comiso ha giocato due partite conquistando un punto. Le palermitane, invece, sono ancora ferme al palo e senza aver avuto la gioia di aver vinto un set.

MedTrade riceve Caltanissetta

Domenica alle 17.30 all’oratorio Ss Cosma e Damiano Verso gli Ultimi, la MedTrade Volley Palermo riceverà il Traina Caltanissetta con l’obiettivo di conquistare i primi punti stagionali. Dopo tre sconfitte, preoccupante e da cancellare mentalmente quella col Brolo nel turno precedente, il sestetto allenato da Linda Troiano si troverà di fronte una squadra che lotta per la promozione e che nei due match fin qui affrontati, ha vinto agevolmente la concorrenza delle avversarie.

B maschile, Partinico sfida il Lamezia

Al Don Pino Puglisi di Montelepre c’è il big match della quarta giornata di andata del girone M di serie B. La Mam Provenzano Partinico riceverà domani alle 18 nell’impianto di via Presti a Montelepre la capolista Lamezia Terme. Arbitri Vigato e Iovinella.

I calabresi hanno collezionato tre vittorie nelle precedenti gare di campionato con zero set persi mentre i nveroverdi sono reduci dalla prima sconfitta della stagione maturata a Fiumefreddo con la Papiro vittoriosa in 3 set. La squadra allenata da Lunetto ha bisogno di fare punti in casa non solo per la classifica ma anche per rafforzare il morale.

Il tecnico avrà a disposizione tutta la rosa neroverde per continuare a far punti.

Volo Saber al PalaOreto col Siracusa

Sempre domani, 6 novembre, alle 18, la Volo Saber ospiterà la Paomar Volley Siracusa al PalaOreto ancora senza pubblico. Fischietti affidati a Graso e Favara. Palermitani alla ricerca del primo acuto dopo tre sconfitte consecutive.