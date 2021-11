In B maschile, Saber ko a Bronte

Tris del Caffè Trinca Palermo che espugna in 3 set Santo Stefano di Camastra

Niente da fare per MedTrade Volley ed Us Volley, battute a Brolo ed a Caltanissetta

In B maschile, Volo Saber si complica la vita e perde 3-0 sul parquet dell’Aquila Bronte

Continua il buon momento del Caffè Trinca Palermo che espugnando in 3 set Santo Stefano di Camastra, conquista la terza vittoria in altrettante partite nel girone P del campionato nazionale di serie B2 femminile di pallavolo. Perdono, invece, 3-0 sia la MedTrade Volley Palermo, in trasferta a Brolo, e la Us Volley, a Caltanissetta col Traina.

Rosanero a punteggio pieno

Prova di forza per le rosanero del Caffè Trinca Palermo che con un nuovo 3-0 (23-25 20-25 e 21-25) ba te a domicilio la Nigithor con un’altra prestazione maiuscola di Lea Vujevic, autrice di 23 punti. Palermitane a punteggio pieno con 9 punti e nessun set ceduto, al comando nella classifica assieme alla Volley Trapani.

A dispetto del rotondo risultato è stata una partita molto equilibrata dove a prevalere è stata ancora una volta la scaltrezza nelle fasi importanti dei parziali da parte del gruppo esperto allenato da Pirrotta.

Primo set equilibrato

Gara gradevole da seguire in un primo set caratterizzato da frequenti capovolgimenti di fronte. Bene De Luca in fast (15-17), altrettanto efficace la risposta delle stefanesi che al centro con Oliva ribaltano l’andamento (18-17).

Il time-out di Pirrotta serve a mettere ordine alle sue e così Lombardo prende la situazione in mano (18-20). Sul tempo discrezionale richiesto da Nigithor, Pagano e socie trovano coraggio (21-20). Al servizio capitan Lombardo punta in ricezione su Li Muli, ex di turno, trovando l’ace (21-23). L’esito del primo parziale si conclude con l’attacco mani-out di Vujevic da zona 2 (23-25).

Secondo set più agevole per le rosanero

Secondo parziale più scorrevole per Caffè Trinca, più disinvolto e più condottiero nel gioco. La ricezione locale viene messa a dura prova dal servizio delle rosanero (15-19). Il +4 di vantaggio viene mantenuto con diligenza, Vujevic non perdona (20-24). Ed il muro è ancora protagonista nel set point per Palermo, grazie a Vescovo che chiude la strada a Pagano (20-25).

Nigithor si rifà viva

Santo Stefano alza la testa con Li Muli che mura De Luca (7-3). Di Staso, regista neroarancio, fa girare il gioco. Vujevic, in un raro momento del match, non passa in attacco a causa della fermezza di Pagano (13-8).

Il piccolo campanello d’allarme orienta Pirrotta a movimentare il centro puntando su Chiara Miceli, al suo esordio stagionale. La Nigithor va al massimo vantaggio raggiunto con Di Staso che al servizio sorprende la ricezione palermitana per il 15-9. Il servizio continua a mietere vittime, ma questa volta il vento gira in favore di Palermo con l’ace di Vujevic che riavvicina le due squadre sul 15-13.

Tatiana Lombardo riprende la gara (17-17). Poi Di Bert scova un’invitante zona di conflitto dalla linea dei nove metri (18-19). Il servizio diventa la spina nel fianco per Santo Stefano. Lombardo infligge un altro colpo (19-21).

Le interruzioni discrezionali di gioco richieste da Anfuso per la compagine locale non sono sufficienti a contenere la scioltezza del Caffè Trinca. Vujevic è un rullo compressore incontrollabile e Pagano può davvero poco (21-24). Chiude Nicoletta De Luca con una veloce al centro (21-25).

Riposo per Palermo

Il Caffè Trinca Palermo osserverà il turno di riposo nella quarta giornata (week-end del 6 e 7 novembre). Prossimo impegno previsto per sabato 13 novembre a Caltanissetta contro l’Albaverde.

Il tabellino, Vujevic mette a terra 23 palloni

Nigithor Santo Stefano – Caffè Trinca Palermo 0-3

Set: 23-25; 20-25 e 21-25.

Nigithor Santo Stefano: Pagano 13, Torre 4, Barletta 9, Li Muli 13, Di Staso 3, Oliva 6, Parisi (L1), Arcoleo (L2), Giorlando ne, Giuffrida ne, Vaiana ne, Kalcheva ne, Todaro ne, Genualdi ne. Allenatore: Anfuso.

Caffè Trinca Palermo: Di Bert 3, Vujevic 23, Vescovo 9, De Luca 3, Carnazzo 5, Lombardo 9, Lo Gerfo (L), Ferro ne, Visone ne. Allenatore: Pirrotta.

Arbitri: Giulia Morelli di Caltanissetta e Vincenzo Emma di Pietraperzia.

Per la MedTrade brutto ko a Brolo

Niente da fare per la MedTrade Volley Palermo che a Brolo cede nettamente in 3 set (25-13, 25-19, 25-17) al termine di una sfida senza storia. Pochissimo da salvare per le giallazzurre. L’unica nota positiva il debutto della 14enne Marta Radicella. Aquilotte ancora a quota zero dopo le prime tre partite.

Prossimo impegno per la MedTrade Volley Palermo, domenica 7 novembre, alle17.30, nell’Oratorio Ss. Cosma e Damiano “Verso Gli Ultimi” di Sferracavallo contro Traina srl Caltanissetta che ha battuto in 3 set la Us Volley.

La Us Volley perde a Caltanissetta

Nuova battuta d’arresto per la Us Volley Palermo che a Caltanissetta si arrende 3-0 (25-19 25-21 e 25-17). La squadra guidata dal tecnico Renato Ciappa ancora a bocca asciutta. Us Volley di scena il prossimo 6 novembre al plesso Mendelssohn quando ospiteranno il Ragusa.

B maschile, Volo Saber ko a Bronte

Nulla da fare per la Volo Saber Palermo che a Bronte incappa nella terza sconfitta stagionale contro l’Aquila nella terza giornata del campionato nazionale di serie B.

Una gara nel segno di Ichim Facchetti, l’opposto di casa etnea autore di un monologo da 21 punti all’attivo. Per Palermo invece da segnalare le prestazioni del reparto dei centrali composto da capitan Blanco e Banaouas che, insieme allo schiacciatore Lombardo, hanno raggiunto doppia cifra a referto con 10 punti a testa.

Neroverdi dunque ancora a secco di vittorie in campionato dopo le sfide contro Universal Catania e Cinquefrondi. Quella con l’Aquila Bronte era una gara assolutamente alla portata dei neroverdi allenati da Ferro in cui tuttavia la formazione si è complicata la vita in più momenti di gioco. I parziali di 25-21, 26-24 e 25-22 testimoniano un certo equilibrio che però nei momenti decisivi si è sempre spezzato in favore degli avversari.

Firriolo “È mancata la cattiveria necessaria”

Marco Firriolo, palleggiatore della Volo Saber Palermo: “Purtroppo è mancata la cattiveria necessaria per affrontare l’incontro. In particolare nei momenti importanti della gara dove abbiamo avuto dei cali mentali quando stavamo punto a punto in tutti e tre i set giocati. Loro sono stati più cinici e sicuramente più risolutivi nelle finalizzazioni di gioco”.

Il tabellino, Blanco e Banaousas in doppia cifra

Aquila Bronte – Volo Saber Palermo 3-0

Parziali: 25-21, 26-24, 25-22.

Aquila Bronte: Sabella 3, Facchetti 21, Andronico 6, Cartillone 6, Libertà 7, Platania 9, Ortino, Capizzi ne, Leonardi ne, De Santis (L1), Cipolla (L2), Faletra ne, Carbone ne. Allenatore: Cartillone.

Volo Saber Palermo: Firriolo 3, Blanco 10, Ferro G. 2, Gruessner 5, Banaouas 10, Simanella A. 3, Lombardo 10, Sutera (L1), Runfola (L2), Simanella G ne., Sibani ne. Allenatore: Ferro.

Arbitri: Raffaele Donato e Mattia Cupello.