Squadra mai in partita

Amara trasferta a Brolo per la MedTrade Volley che perde in 3 set

Palermitane mai veramente in partita, i parziali sono inclementi: 25-13, 25-19, 25-17

Unica nota positiva, il debutto della 14enne Marta Radicella

Terza partita e terza sconfitta nel campionato nel girone P di serie B2 femminile di pallavolo per la MedTrade Volley Palermo che sul campo della Cassiopea Lavalux Sisa, nella palestra di Brolo, cede in tre set. Un risultato amaro per la squadra palermitana che è uscita fortemente ridimensionata da questa sfida. I parziali testimoniano in modo freddo ma efficace la giornata no della giallazzurre: 25-13, 25-19, 25-17.

Passo indietro

Preoccupa, però, l’involuzione espressa in campo sia dal punto di vista del gioco che nell’atteggiamento. Sicuramente l’uscita peggiore rispetto alle altre due stagionali che avevano fatto intravedere grinta e buoni spunti di gioco pagati dall’inesperienza di chi paga lo scotto dell’esordio in una serie nazionale.

Nelle scelte tattiche iniziali il tecnico Linda Troiano schiera Claudia Catalano come opposto rispetto alla palleggiatrice Luisa Nuccio, Francesca Evola e Agnese Prinzivalli al centro, Roberta Azzolina e Sara Miceli in banda con Federica Bruzzese libero.

Avvio di primo set buono, poi lo schianto

Nonostante una buona partenza nei primi punti con l’asse Nuccio-Evola in palla, le aquilotte giallazzurre subiscono la pressione al servizio delle messinesi entrando in un tunnel dal quale non riusciranno ad uscire sino al 25-13.

Squadra di casa controlla il secondo set

La MedTrade prova un nuovo assetto in ricezione e difesa nel secondo set con Martina Cilibrasi al posto di Bruzzese e il ritorno di Miceli opposta a Nuccio. Il vantaggio accumulato dalla Cassiopea nella parte centrale del parziale sembra incolmabile, sino alla rimonta tentata nella parte finale dalla squadra di Troiano dal 13-22 in poi, quando con Nuccio al servizio si arriva sino al 18-22. Azzolina, però, sbaglia dai nove metri sul 19-23 regalando il set ball alle messinesi. Un errore in ricezione di Cilibrasi fa il resto (19-25).

Debutta la 14enne Radicella

L’unica nota positiva è la prestazione della giovanissima Marta Radicella (classe 2007), schierata dall’inizio nel terzo set dopo aver già fatto il suo esordio assoluto in Serie B2 nel primo parziale, ma una giornata storta di tutta la squadra, come quella vissuta a Brolo, non può essere raddrizzata nemmeno con la bacchetta magica.

Deluso il presidente Arena

Pesante il commento del presidente Domenico Arena: “Sono deluso e amareggiato. Prestazione inspiegabile. Mi dispiace perché non c’è stato l’atteggiamento che mi piace. Ma non è da loro giocare in questo modo”.

Il 7 novembre c’è il Traina Caltanissetta

Prossimo impegno per la MedTrade Volley Palermo, domenica 7 novembre, alle17.30, nell’Oratorio Ss. Cosma e Damiano “Verso Gli Ultimi” di Sferracavallo contro Traina srl Caltanissetta.

Il tabellino, palermitane mai veramente in gara

Cassiopea Lavalux Sisa – MedTrade Volley Palermo 3-0

Parziali: 25-13, 25-19, 25-17.

Cassiopea Lavalux Sisa: D’Arrigo, Tumeo, Costabile, Ferraro, Lisciandro, Giannone, I. Agnello (L); Santostefano, Marino, La Monica, N. Agnello (K), A. Agnello. Allenatore: Cortese.

MedTrade Volley Palermo: Nuccio, Catalano, Evola, Prinzivalli (K), Azzolina, Miceli, Bruzzese (L); Puccio, Giulio, Compagno, Radicella, Smeraldo, Cilibrasi (L). Allenatore: Troiano.

Arbitri: Vincenzo Favara e Gabriele Galletti.