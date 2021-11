Il Partico, invece, riceve il Siracusa

Volo Saber Palermo annuncia l’arrivo del nuovo regista Francesco Gallo

Il palleggiatore a disposizione già per la delicata sfida interna di sabato col Gupe Catania

Partinico riceve il Siracusa e vuol tornare a vincere dopo un periodo negativo

In B1 femminile, per il Terrasini c’è lo scontro diretto a Cerignola, in palio punti pesanti

In B2 femminile, testa-coda nel derby tutto palermitano tra il Caffè Trinca e la Us Volley

Nuovo arrivo in casa Volo Saber Palermo. La squadra allenata da Nicola Ferro ha ufficializzato l’arrivo del palleggiatore Francesco Gallo, proveniente dalla Pag Volley Taviano.

In appena dieci giorni, dunque, una rivoluzione in cabina di regia. Si completa così la coppia di alzatori a disposizione del tecnico Nicola Ferro, dopo l’arrivo di Vincenzo Faddetta giunto in casa Volo la scorsa settimana.

Già a disposizione per match con la Gupe Catania

Il regista, già a disposizione dello staff tecnico, sarà disponibile per la gara interna contro la Gupe Catania in programma sabato 20 novembre alle 18 e valida per la sesta giornata del girone M del campionato nazionale di serie B di pallavolo.

In palio punti pesanti con la squadra palermitana ancorata a quota 1 e reduce da cinque sconfitte consecutive. Gli ospiti, invece, precedono di tre lunghezze i neroverdi.

Chi è il nuovo regista della Volo Saber

Classe 1995, nato a Siena ma cresciuto in terra cosentina, Gallo proviene dalla Pag Volley Taviano di serie B, formazione del girone L.

Con i suoi 187 centimetri, il nuovo alzatore neroverde ha iniziato il suo percorso nel Bisignano giungendo nella massima serie regionale (2016/17). A 22 anni l’esperienza formativa nella serie A ungherese, col Penzugyor Budapest, contornata anche dall’emozione delle competizioni internazionali.

Il ritorno a casa nella stagione seguente, con la Pallavolo Cosenza in serie B. Il 2019 è l’anno dell’esordio in serie A3 con Sabaudia. Il Salento chiama e lui risponde: campionato 2020/21, questa volta la maglia da indossare è quella dell’Efficienza Energia Galatina.

L’inizio dell’attuale stagione ha ancora la firma della Puglia, in serie B con la Pag Volley Taviano. E questa settimana, quella decisiva, per la sua prima volta in Sicilia, con la Volo Saber Palermo.

Gallo “Felice di essere qui a Palermo”

“Sono entusiasta di essere qui a Palermo”, esordisce così il nuovo tesserato della Volo Saber Palermo Francesco Gallo, che racconta le motivazioni dietro la scelta di giungere in Sicilia. “Ho ricevuto due telefonate, quella di coach Ferro ma soprattutto quella del presidente Locanto. Loro mi hanno illustrato il progetto e presentato una squadra che non merita assolutamente l’attuale classifica. Le loro parole mi hanno convinto che Palermo è la scelta ideale su cui puntare. Spero che il mio arrivo possa essere utile alla causa. Ambizioni? Anzitutto uscire da questa scomoda zona rossa: la Volo ha una storia che parla da sola e che l’ha portata a giocarsi la finale promozione per la serie A. E poi divertirmi nel gioco con i miei compagni, sono fiducioso”.

Partinico riceve il Siracusa

Torna al Puglisi di Montelepre il Partinico che, dopo la debaclé della scorsa giornata di campionato, ha voglia di rivalsa e di dimostrare in primis a sé stessa il proprio valore. La sfida si disputerà sabato alle 18.

Gli avversari di turno saranno i siracusani della Paomar Volley Siracusa reduci dalla vittoria interna contro la Gupe Catania per 3 a 2. In classifica la Paomar è avanti di 3 punti rispetto ai neroverdi che hanno fin qui totalizzato cinque punti.

In B1 donne, Terrasini a Cerignola

La Duo Rent Terrasini sarà ospite sabato 20 novembre alle 18 dell’Aris Cerignola per la sesta giornata del girone F del campionato nazionale di serie B1 femminile.

In Puglia sarà un match caldo visto che le due squadre sono molto vicine e navigano nei bassi fondi della classifica. Le siciliane hanno conquistato un solo punto, e disputato un match in meno, mentre le padrone di casa totalizzato tre punti. La posta in palio vale doppio.

In B2 femminile derby stracittadino

La sesta giornata del girone P della serie B2 femminile vede il derby stracittadino tra Caffè Trinca ed Us Volley. La sfida si gioca sabato 20 novembre alle 17 al Palawinning. Si tratta di un testa-

coda, le rosanero allenate da Tommaso Pirrotta sono alla caccia della quinta affermazione in altrettante partite disputate. La squadra guidata dal tecnico Renato Ciappa è ancora ferma a quota zero. Riposa, invece, la MedTrade Volley Palermo.