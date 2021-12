Pallavolo, serie B1 femminile

Terrasini e Palmi di fronte per il recupero della terza giornata

Palermitane, quartultime, inseguono in classifica le calabresi

Con tre punti, la matricola giallazzurra si tirerebbe fuori dalla zona calda

Sfida salvezza per il Terrasini che domani, 8 dicembre, alle 17 riceve il Desi Volley Palmi per il recupero della terza giornata del girone F del campionato nazionale di serie B1 femminile.

Il match (che sarà diretto dai signori Spartà ed Emma) si sarebbe dovuto disputare lo scorso 30 ottobre ma venne rinviato per le avverse condizioni meteorologiche che colpirono in quei giorni la Sicilia e la Calabria.

In palio punti pesanti

La partita che si disputerà alla struttura Geodetica mette in palio punti pesanti nella lotta salvezza. Le padrone di casa, reduci dalla importante vittoria in Puglia sul campo del Cutrofiano, hanno risalito la china. I tre punti conquistati permettono alle dragonesse di arrivare a questo scontro diretto a due lunghezze di distanza dalle calabresi.

In classifica, palermitane quartultime con 7 punti, ospiti a quota 9. In caso di successo, le padrone di casa opererebbero il sorpasso. Con una sconfitta, invece, le calabresi si allontanerebbero dalla zona pericolo.

Terrasini ancora senza vittorie in casa

Il giallazzurre allenate da Enzo D’Accardi cercano, inoltre, la prima affermazione davanti al pubblico amico. Finora, infatti, la matricola palermitana ha conquistato un solo punto, nel match perso al tie-break con la Forex S. Salvatore Telesino.

Nelle altre uscite casalinghe Terrasini sconfitto 1-3 dal Modugno e con lo stesso punteggio dalla capolista Sanitaria Sicom Messina.

Dragonesse corsare: 6 punti su 7 conquistati finora sono arrivati dai successi in trasferta con Cerignola e, appunto, con Cutrofiano sabato scorso.

Ospiti in serie negativa da due turni

Le ospiti sono in serie negativa da due turni avendo perso la settimana scorsa in casa della capolista Sanitaria Sicom Messina per 3-0 e, la settimana precedente, 3-1 in casa dalla zero5 Castellana Grotte.

L’ultimo successo in campionato risale al 20 novembre, quando, alla sesta giornata, le calabresi espugnarono il parquet dell’Hub Ambiente Teams Catania in tre set.

Elena Cicoria, giocatrice del Desi Volley Palmi sottolinea “Dobbiamo spingere un po’ di più. Abbiamo la sfida con Terrasini e dobbiamo portare a casa i tre punti senza distrarci troppo. Secondo me sarà una partita da non sottovalutare. Dobbiamo cercare di partire subito alla grande senza aspettare il secondo set come abbiamo fatto nella sfida col Messina”.