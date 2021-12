Pallavolo, serie B maschile

La Volo Saber cala il tris e vince 3-1 il derby col Partinico

Palermitani in zone più serene, ospiti inguaiati e penultimi

In B1 femminile successo esterno del Terrasini a Cutrofiano

In B2 donne, Caffè Trinca suona la settima, Comfer ko al tie break

Terza vittoria consecutiva per la Volo Saber Palermo che si aggiudica in quattro set il derby col Partinico dell’ottava giornata del girone M del campionato nazionale di serie B maschile di pallavolo.

La squadra allenata da Nicola Ferro fa un nuovo salto in classifica e dopo le affermazioni su Gupe e Volley Catania e Partinico, veleggia in zone della classifica più serene. I punti dei nerazzurri ora sono 10 e sono 4 le lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Partinico, invece, nei guai: la sesta sconfitta consecutiva fa sprofondare il sestetto di Lunetto in penultima posizione.

Volo Saber festeggia col pubblico del PalaOreto

PalaOreto aperto al pubblico e tifosi subito protagonisti. La spinta loro spinta permette alla Volo Saber di iniziare al meglio il derby col Partinico. Padroni di casa più lucidi in un match con tanti errori. E primo set per i ragazzi di Nicola Ferro portato a casa con un confortante 25-19. Seconda frazione un po’ più combattuta ma Volo Saber sempre in vantaggio per 25-21.

Reazione Partinico

Nel terzo set, Blanco e soci hanno un calo. Gli ospiti sospinti da Di Salvo e dai centrali Timpa e Raneli riaprono il match vincendo il terzo set per 22-25.

Quarto set combattuto ma vince Palermo

Nel quarto set la sfida si fa interessante. C’è molto equilibrio con le due formazioni che ribattono colpo su colpo fino al 19-19. Determinante l’ingresso del libero Dario Runfola, al posto di Sutera, che ha dato armonia in ricezione.

Un muro di Blanco su Di Salvo fa pendere la bilancia in favore della Saber. Lombardo firma in diagonale il punto del 25-23 che manda in visibilio il pubblico del PalaOreto e la squadra del presidente Giorgio Locanto.

A fine gara è il tabellino a decretare ancora una volta vincente Palermo: Fabian Gruessner si aggiudica la sfida degli opposti (21 contro i 20 di Di Salvo) mentre Giovanni Blanco quella dei centrali (15 contro i 10 di Timpa).

Il tabellino, Gruessner mette a terra 21 palloni

Volo Saber Palermo – Mam Provenzano Partinico 3-1

Set: 25-19; 25-21; 22-25 e 25-23.

Volo Saber Palermo: Blanco 15, Ferro G. 5, Gallo 1, Gruessner 21, Banaouas 4, Simanella A., Lombardo 9, Simanella G. 5, Sutera (L1), Runfola (L2), Faddetta ne. Allenatore Ferro N.

Mam Provenzano Partinico: Puleo, Vescovo 1, Timpa 10, Di Salvo 20, Raneli 7, Russo, La Rosa 6, Aldi 3, Alaimo (L), Lunetto ne. Allenatore Lunetto.

Arbitri: Federico Bonacorsi e Alessandro Rocchi di Bergamo.

B1 femminile, Terrasini sbanca Cutrofiano

Secondo successo per il Terrasini che, nell’ottava giornata del girone F del campionato di B1 femminile si impone in tre set sul parquet di Cutrofiano. Vittoria importante per la matricola allenata da Enzo D’Accardi che riduce le distanze dalla zona salvezza a sole due lunghezze. Il Terrasini deve, inoltre, recuperare una gara.

Sul campo del fanalino di coda era importante vincere ed il successo è arrivato in pieno. Bottino pieno conquistato con i parziali di 14-25, 20-25, 11-25 in un match praticamente mai senza storia.

B2 donne, Trinca Caffè suona la settima

Come da pronostico il Caffè Trinca Palermo batte in 3 set la MedTrade Volley Palermo nel derby stracittadino dell’ottava giornata del girone P di serie B2 femminile.

Le rosanero allenate da Tommaso Pirrotta centrano la settima vittoria in altrettante gare disputate e rimangono in testa a punteggio pieno con 21 punti.

Avvio prepotente della capolista che vince il primo set 25-14, poi è 25-20 nel secondo. Le ospiti, ancora a bocca asciutta dopo 7 partite, giocano alla pari per buona parte del terzo set portando le quotate avversarie costringendole a chiudere il set ai vantaggi 26-24.

Comfer conquista un punto

Rimpianti Comfer Us Volley ad Acicatena. La squadra di Renato Ciappa cade al tie-break sul campo dello Zafferana. Punto comunque prezioso per le palemitane che rimangono penultime ma salgono a quota 4.

I parziali sono un alternarsi di emozioni: 25-17; 25-27; 17-25; 25-23 e 15-8.