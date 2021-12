Pallavolo, serie B maschile

Aria di derby tutto palermitano tra Volo Saber e Partinico. Le due squadre si affronteranno sabato 4 dicembre alle 18 al PalaOreto che riapre al pubblico per l’ottava giornata del girone M del campionato nazionale di serie B maschile di pallavolo. Arbitreranno la sfida, Bonaccorsi e Rocchi del comitato Fipav di Bergamo.

PalaOreto a porte aperte ed obbligo green pass

Quello di domani sarà l’unico incontro casalingo del mese di dicembre per la squadra del presidente Giorgio Locanto. Un’occasione speciale per gli appassionati del volley ed i sostenitori della Volo Saber Palermo che potranno finalmente accedere per la prima volta al PalaOreto in questa stagione sportiva.

In ossequio alle misure in materia di emergenza sanitaria, l’ingresso sarà consentito solamente ai possessori di green pass.

In palio punti salvezza

Il match mette in palio punti salvezza per le due formazioni che vengono da periodi totalmente opposti. La Volo Saber Palermo, dopo 5 sconfitte iniziali consecutive ed un punto raccolto, è reduce da due affermazioni di fila. Successi che hanno fatto risalire le quotazioni, e non solo, dei neroverdi allenati da Nicola Ferro, adesso fuori dalla zona rossa con 7 punti.

Il Partinico, dal canto suo, viene da un periodo… da lupi: dopo le due vittorie iniziali il team di Lunetto ha perso 5 gare consecutivamente. Una striscia negativa che ha fatto sprofondare i Lupi in penultima posizione con 5 punti. La distanza in classifica tra le due formazioni è minima.

Volo Saber a caccia del tris

Blanco e soci, quindi, arrivano caricati e con l’obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva che darebbe ulteriore slancio in classifica. I successi con le etnee Gupe e Volley hanno dato serenità al team che ritroverà l’abbraccio del pubblico amico del PalaOreto.

Partinico con l’imperativo di rialzarsi

La squadra allenata da Franco Lunetto ha l’imperativo di rialzarsi e tornare a vincere dopo cinque turni. Partinico ha una rosa giovane con la presenza di un paio di giocatori di esperienza indispensabili per la crescita del gruppo. Si tratta dell’opposto Andrea Di Salvo e dello schiacciatore Giuseppe La Rosa, quest’ultimo ex di giornata. Tra le vecchie conoscenze anche l’alzatore Fulvio Russo, con la Volo nella passata stagione.

Un incontro dal sapore speciale anche per i fratelli Andrea e Gianluigi Simanella, oggi atleti della Volo Saber Palermo e che nel 2020/2021 indossavano la maglia di Partinico.

Ferro “Crocevia per cambiare obiettivi”

Organico palermitano totalmente a disposizione dello staff tecnico, eccezion fatta per la defezione di Daniele Sibani. Nicola Ferro, tecnico della Volo Saber, commenta così alla vigilia del match:

“La squadra sta bene ed ovviamente i recenti risultati positivi hanno contribuito a tenere il morale alto. La sfida con Partinico è un’importante occasione. Può essere il crocevia per cambiare gli obiettivi di questa stagione”.

In B1 donne, Terrasini a Cutrofiano

Trasferta calabrese per il Terrasini. Sabato 4 dicembre alle 17 (arbitri Mancini e Martini), la matricola giallazzurra allenata da Enzo D’Accardi sarà di scena a Cutrofiano per l’ottava giornata del girone F del campionato nazionale di serie B1.

Il Terrasini, dopo la sconfitta interna con la capolista Messina nel turno precedente, sarà sul parquet della cenerentola in classifica. Le calabresi, infatti, non hanno ancora conquistato un punto. Potrebbe essere l’occasione per bissare il successo esterno di Cerignola di due settimane fa. Punti doppi in palio, quindi, per questa sfida salvezza.

B2 femminile, derby tra Caffè Trinca e la MedTrade

Ottava giornata anche in serie B2 femminile. Sabato 4 dicembre alle 17 c’è il derby stracittadino tra la capolista Caffè Trinca e la cenerentola MedTrade Volley Palermo. Un vero e proprio testa coda del girone P che si giocherà al PalaWinning e che sarà arbitrato da Buccheri di Floridia e Privitera di Melilli.

I tre punti sono il diktat imposto dallo staff tecnico diretto da Tommaso Pirrotta. Vujevic e socie detengono 18 punti in classifica, frutto di sei vittorie consecutive su altrettante gare, e da domenica sono la nuova capolista in solitaria del girone P, superando di un punto Marsala.

Per il Caffè Trinca sarà l’unica partita casalinga del mese di dicembre: i prossimi impegni terranno le rosanero lontane dalle mura amiche per 35 giorni, quando la capolista tornerà ad esibirsi al

PalaWinning per il big match con Marsala (8 gennaio). In mezzo le sfide esterne con Saracena Brolo (11 dicembre) e Volley Valley Catania (18 dicembre). Proprio a Brolo, la Fly Volley Marsala ha perso un punto al tie-break, determinante al momento per la vetta della classifica, ora comandata dal Caffè Trinca Palermo.

L’infermeria recita un bollettino confortante. Non ci sono indisponibilità e tutto il roster è a completa disposizione di Pirrotta.

La Medtrade è ancora ferma

La prima stagione in B2 per le ragazze di Linda Troiano. I diversi allenamenti congiunti sostenuti con il Caffè Trinca Palermo raccontavano di una compagine fresca, fiorente e vivace. I risultati nel torneo di Quarta Serie nazionale tuttavia non hanno ancora confortato le aspettative, e così dopo sei impegni le giallazzurre si trovano ancora al palo in classifica. Nell’ultimo impegno la Volley Palermo ha perso in tre set con la Comfer Palermo, che fino alla vigilia condivideva il fondo della classifica. Tra le ex di turno Martina Cilibrasi, lo scorso anno libero delle rosanero.

Lo Gerfo “D’ora in avanti sarà sempre una prova di forza”

A poche ore dal derby, Sara Lo Gerfo approfondisce la sfida: “I pronostici sono dalla nostra parte, lo dice anche la classifica. D’ora in avanti, ancora di più, sarà sempre una prova di forza soprattutto psicologica, proprio perché dobbiamo proteggere quanto raggiunto finora. Abbiamo avuto modo di conoscere la Volley Palermo negli allenamenti congiunti, ma domani gli approcci in gara saranno differenti, giocheremo la nostra pallavolo e chiaramente non abbasseremo la guardia”.

Trasferta etnea per la Comfer

Rinfrancata dai primi tre punti stagionali, conquistati nel derby delle cenerentole con la MedTrade, la Comfer Us Volley sarà di scena domenica 5 dicembre ad Acicatena, ospite dello Zafferana.

Fischio di inizio alle 18, arbitri Mazza e Richichi. Padrone di casa con 7 punti e quindi – sulla carta – ancora avvicinabili ed appena fuori dalla zona calda della classifica. La prima vittoria per le ragazze allenate da Renato Ciappa potrebbe avere effetti benefici anche su questa sfida.