Partinico ancora ko. In B1 donne, Terrasini si arrende alla capolista

La Volo Saber espugna in quattro set il parquet della Volley Catania

Quinta sconfitta consecutiva per il Partinico che si arrende in 4 set sul campo della Gupe

In B1 femminile, il Terrasini prende un set alla capolista Messina che conquista i tre punti

In B2 donne, Caffè Trinca batte in trasferta il Comiso e vola al comando del girone P

Si sblocca la Comfer Us Volley che vince il derby delle cenerenole con la MedTrade in 3 set

Seconda vittoria consecutiva per la Volo Saber che si impone 3-1 sul campo della Volley Catania nella settima giornata del girone M del campionato nazionale di serie B maschile di pallavolo. Quinto Ko consecutivo, invece, per il Partinico, sconfitto in quattro set sul campo della Gupe Catania. La sfia incrociata Palermo-Catania si chiude 1-1.

Volo Saber a quota 7 si tira fuori dalla zona calda

I neroverdi allenati da Nicola Ferro, dopo essersi sbloccati nel turno precedente con la Gupe Catania, si impongono con un’altra formazione etnea nonché diretta concorrente nella lotta salvezza. Palermitani adesso a quota 7 in ottava posizione.

Al Pala Abramo è protagonista Fabian Gruessner, mattatore della serata con i suoi 33 punti. Bene anche Lombardo – in doppia cifra realizzativa con 13 punti – e Gianluigi Simanella che ha donato maggiore tranquillità alla difesa con i suoi interventi a muro. Tre punti conquistati in rimonta che fanno ben sperare per il proseguimento del campionato.

Catania ai vantaggi nel primo set

Nicola Ferro si affida a Gallo in cabina di regia, in diagonale con Gruessner, centrali Blanco e Banaouas, Lombardo e Giuseppe Ferro coppia di banda, con Sutera a difendere da libero la seconda linea. Buoni ritmi con i neroverdi a condurre di misura. I palermitani vanno sul 14-19 ma i padroni di casa riaccendono la luce e vanno sul pari. Neroverdi ancora avanti sul +2 fino al 22-24. Al traguardo, la Volley Catania ribaltano grazie anche ad un buon turno di battuta e chiudono 26-24 la prima frazione.

Rimonta neroverde

La Volo Saber non si perde d’animo e reagisce nel migliore dei modi. Il secondo set è una prova di forza da parte di Marco Sutera e soci. Catania non riesce a rispondere adeguatamente. Gruessner è una furia ed parziale di 12-25 per i palermitani mette la parola fine sul set.

Saber in scioltezza

Equilibrio iniziale nel terzo set. La Volley Catania si rende insidiosa in battuta con Petrolito (6-5). Nicola Ferro inserisce Andrea Simanella per dare vigore alla ricezione. La scelta tattica ripaga il tecnico palermitano: la Volo va sul 6-9. I punti di vantaggio aumentano con gli errori etnei in attacco di Ferraccù e Scarpello e si va sul +6 sul 9-15. Palermo controlla fino alla fine del set sul 19-25.

Palermitani freddi nei momenti decisivi

È sempre la Volo Saber Palermo a prendere l’iniziativa anche nel quarto ed ultimo set. Gruessner fa la voce grossa con la sua battuta in salto e neroverdi avanti 0-4. Catania sembra tramortita e Scarpello da solo non riesce a fare uscire dal fosso la sua squadra.

Ma i neroverdi, di contro, si complicano la vita in alcuni frangenti autorizzando di fatto il ritorno in partita degli avversari che arrivano sul 15-15. Il muro di Gianluigi Simanella e gli affondi di Gruessner sono linfa per la squadra che guadagna morale e porta il tecnico di casa, Giuffrida, a chiamare time-out sul 15-18. Basilicò chiede straordinari a Petrolito che però manca l’appuntamento col punto (17-21). Gruessner esulta con il suo diagonale vincente e la Volo Saber assapora i tre punti sul 20-24 e 3 match point.

Ma gli eteni non mollano e sfruttano gli errori altrui portandosi sul 24-24. Questa volta, però, Ferro chiama un time-out che si rivelerà propizio. Le idee si schiariscono, la confusione va via. Simanella chiude la sfida con un muro vincente su Ferraccù che fissa il parziale sul 24-26 per la Volo Saber.

Il tabellino, Gruessner è una furia con 33 punti

Volley Catania – Volo Saber Palermo 1-3

Parziali: 26-24: 12-25; 19-25 e 24-26.

Volley Catania: Ferraccù 12, Basilicò 6, Nicosia ne, Verona ne, Speziale 8, Sanfilippo 7, Scarpello 9, Petralito 10, Ferlito ne, Cianci, Nuncibello (L1), Minnelli (L2). All. Giuffrida.

Volo Saber Palermo: Blanco 6, Ferro G. 6, Gallo 1, Gruessner 33, Banaouas, Simanella A. 6, Lombardo 13, Simanella G. 2, Sutera (L1), Runfola (L2) ne, Faddetta ne. All. Ferro N.

Arbitri: Immacolata Arienzo di Nettuno e Fabiana Salvatore di Roma.

Tonfo Partinico sul parquet della Gupe

Continua il momento no del Partinico che si arrende sul parquet della Gupe Catania. A Sant’Agata Li Battiati finisce 3-1 per i padroni di casa che vincono in rimonta. Il sestetto partinicese aveva vinto il primo parziale 25-19 lasciando ben sperare. Poi il tonfo: 25-21; 25-13 e 25-22 fanno gioire gli etnei che superano in graduatoria proprio i Lupi. Per i neroverdi è la quinta sconfitta consecutiva in sette giornate.

In B1 femminile, il Terrasini cede il passo al Messina capolista

Alla vigilia era una missione impossibile. E così è stato. Davanti al proprio pubblico, la matricola Terrasini gioca a viso aperto e dà pure qualche grattacapo alla capolista Messina che però si impone alla distanza aggiudicandosi il match della settima giornata di andata del girone F del campionato nazionale di serie B1 femminile di pallavolo per 3-1.

I parziali di 17-25; 16-25; 25-21 e 20-25 dicono di un match tutto sommato controllato dalle quotate avversarie che ha visto le dragonesse giocare più convinte nel terzo e quarto set.

Sconfitta che comincia a creare un solco dal quartultimo posto, in zona retrocessione, occupato dal Terrasini ed i 9 punti del Castellana Grotte corsaro a Polistena per 3-1 sul campo del Desi Volley.

In B2 il Caffè Trinca ingrana la sesta

Rosanero, che impresa. La travagliata domenica del Caffè Trinca Palermo trova il suo doppio lieto fine. Lombardo e compagne battono a domicilio in quattro set (25-23, 22-25, 18-25, 10-25) le biancorosse dell’Ardens Comiso e guadagnano la testa in solitaria del girone P. Il cambio al vertice avviene dunque alla settima giornata, grazie al turno di riposo osservato da Marsala. Rosanero a quota 18 con sei partite disputate, trapanesi una lunghezza sotto a parità di match giocati.

La sfida a Modica per l’inagibilità del PalaDavolos di Comiso

Gara disputata al Pala Rizza di Modica, a seguito dell’inagibilità del PalaDavolos di Comiso. L’ulteriore spostamento di campo scombussola la condizione delle palermitane, in un match iniziato con cinquanta minuti di ritardo rispetto all’ora programmata. Pirrotta si affida a Di Bert palleggiatrice, in diagonale con Vujevic, Carnazzo e De Luca centrali, e diagonale di banda composta da Lombardo e Martina Miceli, Lo Gerfo libero.

Rosanero cedono il primo set

Partenza determinata del Comiso nel primo parziale. Sul 16-10 biancorosso, Vescovo prende il posto di Miceli e le dinamiche di gioco cambiano notevolmente. La rimonta furente del Caffè Trinca Palermo consente l’equilibrio (22-22). Si gioca sul filo del rasoio e nella fase topica il congegno rosanero si inceppa con due distrazioni fatali che valgono il 25-23 in favore delle locali. È il primo set ceduto dal Caffè Trinca Palermo dopo cinque incontri chiusi sempre in tre set.

Le rosanero la ribaltano

L’errore serve a scuotere energicamente Palermo che nel secondo parziale inizia la sua vera gara. La forza del gruppo sale in cattedra e così a prendere in mano lo scettro è Aurora Vescovo. Comiso rimane in partita fino al 21-21, poi il break determinante del Caffè Trinca assegna il secondo parziale alle rosanero (22-25).

I due set bastano per rompere il ghiaccio, e così il Caffè Trinca Palermo annienta serenamente l’Ardens nel terzo (18-25) e quarto parziale (10-25) sospinto dalle prove lodevoli di Sara Lo Gerfo e Paola Carnazzo, tra le migliori in campo insieme a Vescovo.

II sesto successo consecutivo pieno consente al Caffè Trinca Palermo di prendere il comando del girone (18 punti), scavalcando Marsala di un punto (17). Sabato prossimo (4 dicembre, alle 17) la formazione di Tommaso Pirrotta giocherà in casa il derby con il fanalino di coda della MedTrade Volley Palermo.

La Comfer vince il derby con la MedTrade

Il derby delle cenerentole se lo aggiudica la ComFer Us Volley di Renato Ciappa che si impone 3-0 sulla MedTrade Volley Palermo. Prima di questa sfida il sestetto di casa non aveva vinto neppure un set. In questa sfida sono arrivati addirittura i tre punti pieni. Questi i parziali 25-19; 25-22 e 25-21. Fa festa la squadra di Renato Ciappa, ancora ferma a quota zero la MedTrade di Linda Troiano.