In B2 femminile, derby fra Comfer e MedTrade, Trinca a Comiso

Volo Saber di scena sul parquet della Volley Catania a caccia del bis

Il Partinico vuole tornare a vincere dopo 4 stop di fila, è ospite della Gupe

In B1 femminile, la matricola Terrasini riceve la capolista Messina

In B2 femminile, derby tra le cenerentole Comfer-MedTrade

Trinca Caffè a Comiso per cercare la sestina vincente e confermarsi al top

Trasferte per Volo Saber e Partinico nella settima giornata del girone M del campionato nazionale di serie B maschile di pallavolo. I neroverdi di Nicola Ferro, dopo aver centrato la prima vittoria, cercano il bis sul parquet della Volley Catania che precede i palermitani di due lunghezze in graduatoria. Partinico, dopo 4 ko di fila, vuole tornare a camminare in classifica rendendo visita alla Gupe che insegue i ragazzi di Lunetto in classifica.

Saber cerca il bis

La Volo Saber vuole concedere il bis e centrare altri tre punti importanti per continuare il suo cammino verso le zone più serene di classifica. Sabato 27 novembre alle 19, la squadra allenata da Nicola Ferro è impegnata in trasferta sul parquet della Volley Catania per la settima giornata del girone M del campionato nazionale di serie B maschile di pallavolo. La sfida sarà diretta da Arienzo e Salvatore (Roma). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Volley Catania.

Punti salvezza

Dopo il successo ottenuto la settimana scorsa in casa con la Gupe Catania, i neroverdi – che hanno cambiato cabina di regia – cercano conferme. E le cercano contro un avversario che ha totalizzato solo due lunghezze in più per effetto dei successi su Partinico e Vibo Valentia. I rossoazzurri devono recuperare inoltre la gara con Siracusa, rinviata per maltempo a fine ottobre.

Ferro “Avversario determinato che in casa gioca molto bene”

“Giocheremo con una squadra in cui militano ragazzi determinati e tecnicamente validi, e soprattutto che davanti al loro pubblico giocano molto bene”. Così Nicola Ferro presenta la sfida di Catania.

Davide Giuffrida, tecnico legato al club catanese da tre anni, allena un gruppo composto da individualità allettanti. Tra i temibili del sestetto etneo lo schiacciatore Ferraccù, la banda 20enne Scarpello, ed un’inedita coppia vivace di centrali composta da Fabrizio Sanfilippo e dall’ex Davide Speziale.

“Le aspettative? È chiaro che mi aspetto risposte positive sul campo. L’intesa tra Gallo e gli attaccanti è cresciuta in questi pochissimi allenamenti. Ho già visto dei miglioramenti significativi che chiaramente spero di notarli anche a Catania”, conclude il tecnico della Volo Saber.

Simanella “Dimostrare che vittoria con Gupe non è stata casuale”

Gianluigi Simanella, chiamato in corso d’opera nella gara con Gupe, è stato tra gli uomini che hanno contribuito fattivamente alla vittoria finale. Domani un’altra squadra etnea, questa volta il campo di battaglia dove affrontare l’avversario è il Pala Abramo.

“Sarà particolarmente complessa come gara – dice il centrale palermitano – perché entrambe le squadre hanno necessità di confermare i risultati della scorsa giornata. Ci sarà tanto agonismo, di questo ne sono certo. Volley Catania? Ha dato prova di essere una squadra ben organizzata, ma anche noi non siamo assolutamente da meno”, chiude Simanella.

Partinico è ospite della Gupe

Altro match di bassa classifica della settima giornata è quello del Partinico che è ospite della Gupe Volley. La sfida si gioca allo Sporting Center di Sant’Agata Li Battiati alle 17 di oggi (sabato 27 novembre) agli ordini di Casarin e Tonato.

Il sestetto di Lunetto vuole sbloccarsi dopo una striscia di quattro sconfitte consecutive e tornare a far punti. Neroverdi fermi a quota 5 da troppo tempo ed ora invischiati nelle sabbie mobili della graduatoria. I padroni di casa, reduci dal ko del turno precedente con la Volo Saber, inseguono in classifica ad una lunghezza di distacco. Posta in palio altissima.

B1 femminile, Terrasini gioca il derby con la capolista Messina

Derby siciliano per la settima giornata del girone F del campionato di serie B1 femminile di pallavolo tra la matricola Terrasini e la Sanitaria Sicom Messina. La sfida si gioca alla struttura Geodetica con fischio di inizio alle 17.30, arbitri Sumeraro e Pazzaglini. Una missione, sulla carta, impossibile per le ragazze allenate da Enzo D’Accardi che, dopo aver espugnato Cerignola, hanno smosso la classifica e dato un segnale alle altre concorrenti per la salvezza.

Le ospiti, dal canto loro, sono in vetta al girone con 17 punti avendo vinto tutte e sei le precedenti partite (una al tie-break e le altre cinque prima del quinto set).

B2 femminile, derby tra Comfer e MedTrade

Nella settima giornata del gruppo P del campionato di serie B2 femminile di pallavolo, spicca la stracittadina tra Comfer (Us Volley) e MedTrade Volley Palermo. Una sfida dai tanti significati tra le due ultime della classe. Entrambe non hanno conquistato un punto. Le padrone di casa non hanno ancora avuto la soddisfazione di vincere un set. La posta in palio è alta perché può significare l’inizio di un cammino, sia pur tortuoso, verso la salvezza.

La partita si gioca alle 18.30 all’I.C. Crullas (Plesso Mendelssohn) ed è arbitrata da Ippolito e Mallia. Diretta su BlogSicilia

Caffè Trinca in trasferta a Comiso per confermarsi grande

Domenica 28 novembre toccherà al Caffè Trinca. Le rosanero di Tommaso Pirrotta saranno ospiti del Comiso (arbitri Comunale e Rizzotto) alle 18 al PalaDavolos contro l’Ardens Agricono Freecom. Diretta streaming a partire dalle 17.55 sulla pagina Facebook di Us Ardens Comiso.

Palermitane, a punteggio pieno con 15 punti in 5 gare e provenienti dall’ottimo momento stagionale, sono consapevoli di giocare in un campo impegnativo. Proprio per questo la concentrazione manifestata da Lombardo e socie è stata elevata durante questa settimana. Il tecnico del Progetto Volley Smart, Tommaso Pirrotta, si è soffermato su alcuni aspetti tattici della squadra. Nessun problema occorso dal punto di vista fisico: lo stato delle atlete è ottimale.

L’avversario

Terza stagione consecutiva in B2 per le biancorosse dirette da Concetta Marchisciana. La realtà del Ragusano si è sempre fatta rispettare. Al momento con 8 punti all’attivo in classifica, frutto delle agevoli vittorie contro Comfer e Medtrade Palermo (entrambe per 3-0) e dei tie-break sfumati con Saracena Brolo e Volley Valley Catania, la Agriacono Comiso si presenta con un organico composto dalla prevalente base dello scorso torneo e l’aggiunta di alcune pedine significative nello scacchiere ibleo.

Tra queste gli inserimenti della palleggiatrice Sara Gabriele (ex Marsala) e della banda ennese Tania Marino. In aggiunta alle confermate Matarazzo, Chiarandà, per citarne due.

I precedenti contro il Caffè Trinca Palermo sono tutti favorevoli per l’Ardens. Tre partite e tre sconfitte al tie-break Per questo l’imperativo è non abbassare la guardia e non prestare attenzione alla momentanea graduatoria.

Paola Caranazzo, ex di turno

Tra le ex di turno c’è Paola Carnazzo, tra le pioniere della convincente qualificazione alla fase dei play-off promozione dello scorso torneo ed oggi protagonista in rosanero con la maglia del Caffè Trinca Palermo.

“Dal punto di vista emotivo personalmente sarà una gara difficile – commenta Carnazzo – a Comiso ho lasciato una fetta del mio cuore, per un anno l’Ardens è stata la mia famiglia. Ho lasciato tanti affetti, non nego che uscirà sicuramente qualche lacrima. Parlando di prestazioni e di aspettative, l’obiettivo è vincere con la maglia che oggi indosso fiera e portare a casa anche questo risultato”.