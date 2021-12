Pallavolo, serie B maschile

La Volo Saber a Fiumefreddo a caccia di ulteriori conferme

Partinico ospita domenica il Cinquefrondi per evitare il settimo ko di fila

In B1 femminile, Terrasini cerca punti salvezza ospitando Catania

In B2 donne, Caffè Trinca vuol salire sull’ottovolante, MedTrade riceve Planet Strano Light

A caccia del poker di vittorie nella tana del Papiro. La Volo Saber Palermo cerca conferme e sabato 11 dicembre, alle 18, è impegnato a Fiumefreddo sul parquet della Costa Dolci Papiro per la nona giornata del girone M del campionato nazionale di serie B maschile di pallavolo. Arbitrano Privitera e D’Avola rispettivamente di Melilli e Comiso.

Una sfida difficile perché gli etnei sono terzi in graduatoria con 15 punti, cinque in più dei palermitani, pur con un cammino altalenante ma sicuramente più deciso rispetto a molte altre avversarie.

Volo Saber in serie positiva

Dopo una partenza stentata in cerca di equilibri, la Volo Saber ha ottenuto scalpi importanti nelle ultime tre sortite di campionato con Gupe, Volley Catania e Partinico. Sono arrivati 9 punti pesantissimi che hanno rivoluzionato la classifica portando ben al di là della zona pericolo i neroverdi.

Blanco e compagni si trovano ora in ottava posizione con dieci punti all’attivo. La zona retrocessione adesso dista quattro lunghezze, medesimo gap che separa i neroverdi dalle piazze nobili della graduatoria.

Il tecnico Ferro tiene alta la guardia

Risultati a parte, l’attenzione è focalizzata sul rendimento del collettivo in gara. La prestazione dell’ultimo impegno nel derby con Partinico non ha convinto Nicola Ferro, tecnico della Volo Saber.

Il coach palermitano tiene alta la guardia dei suoi.

“Ho avuto modo di affrontare con i ragazzi alcuni limiti che continuano ad evidenziarsi durante le partite, non ultima quella con Partinico”, ammette l’allenatore palermitano. “Abbiamo commesso tanti errori nella gestione della gara: serve più continuità da parte della squadra. Se il gruppo riuscirà a capire bene le potenzialità che detiene ed inizierà seriamente ad avere fame di vittoria, allora sarà il momento di scalare la classifica. Viceversa saremo destinati ad accontentarci di successi con le squadre meno attrezzate dì noi”, conclude Ferro.

Domenica il Partinico riceve il Cinquefrondi

Il Partinico torna in casa e domenica 12 dicembre alle 17 (arbitri Gagliano e Lonardo) riceverà al Don Puglisi di Montelepre la forte Cinquefrondi. Per i ragazzi allenati da Francesco Lunetto l’imperativo è quello di tornare a vincere dopo sei sconfitte consecutive, ultima delle quali nel derby palermitano con la Volo Saber.

Il sestetto partinicese è penultimo in classifica con 5 punti, 9 in meno rispetto ai calabresi che sono al quarto posto. I favori del pronostico sono tutti per gli ospiti.

Appuntamento per domenica con fischio d’inizio alle 17 con accesso gratuito al palazzetto solo dopo esibizione del green pass.

In B1 femminile, nuova sfida salvezza per il Terrasini

Nuova sfida salvezza per Duo Rent Terrasini. Le gialloblu allenate da Enzo D’Accardi sono in serie positiva e dopo aver battuto sabato scorso il Cutrofiano e, mercoledì nel recupero della terza giornata, il Desi Palmi, puntano alla terza vittoria consecutiva. Il Terrasini riceve sabato 11 dicembre alle 17.30 (arbitri Tundo ed Argirò) alla struttura Geodetica l’Hub Ambiente Teams Catania, per l’ottavo turno del girone F del campionato nazionale di serie B1.

Un nuovo successo permetterebbe alle dragonesse di consolidare l’ottava posizione, e la zona salvezza, in graduatoria.

In B2, la capolista Caffè Trinca ospite del Cassiopea

La capolista Caffè Trinca vuole suonare l’ottava. Le rosanero dopo sette vittorie consecutive saranno a Brolo, ospiti della Cassiopea per la nona giornata del girone P del campionato di serie B2. Il match si giocherà domani, sabato 11 dicembre alle 18. Fischietti affidati a Richichi e Durante.

La rosanero Tatiana Lombardo sottolinea “Mi aspetto una partita ostica considerando anche il campo non dei migliori. Noi ci siamo concentrate tutta la settimana lavorando su questa squadra e pensando più a noi e al nostro gioco che al resto. Sicuramente non sarà facile ma se riusciremo a dar voce a pieno al nostro gioco già la strada sarà più spianata”.

Le ospiti sono seste in graduatoria con 12 punti, 9 in meno delle palermitane.

Comfer, missione impossibile con Marsala

Missione impossibile per la Comfer Us Volley che riceverà domani alle 18.30 al Plesso Mendelssohn il Marsala, seconda forza del girone. Ospiti imbattute e con 20 punti in classifica, cercano il bottino pieno per continuare ad inseguire a breve distanza il Caffè Trinca in vista dello scontro diretto. Il sestetto allenato da Renato Ciappa naviga in penultima posizione con 4 punti ottenuti, però, nelle ultime due partite. Le palermitane non hanno nulla da perdere.

MedTrade in casa con la Planet Strano Light

La MedTrade Volley Palermo vuole sbloccarsi e, dopo 8 sconfitte consecutive, vuole alzare la testa con la Planet Strano Light. La sfida si disputerà domenica, 12 dicembre alle 17.30 all’oratorio San Cosma e Damiano di Sferracavallo. Le etnee, quinte in classifica con 12 punti, sono nettamente favorite.

Le aquilotte allenate da Linda Troiano vogliono ripartire, sul piano del gioco, dal terzo set del derby della settimana scorsa con la corazzata Caffè Trinca costringendo le rosanero a vincere ai vantaggi la frazione.

Dal punto di vista mentale serve una prova importante per agguantare i primi punti stagionali.