Pallavolo, serie B1 femminile, gialloblu mai in partita

Niente da fare per la Duo Rent Terrasini. Nel recupero della decima giornata di andata del girone F del campionato nazionale di serie B1 femminile di pallavolo, la matricola gialloblu si arrende in 3 set all’Arzano, quinta forza del campionato.

La sfida si sarebbe dovuta giocare originariamente lo scorso 18 dicembre ma è stata rinviata a causa di alcuni casi di positività al Covid19 nella formazione siciliana.

Terrasini mai in partita

I parziali con i quali le padrone di casa si sono aggiudicate l’intera posta evidenziano un certo predominio. Netti i 25-15; 25-18 e 25-13 per l’Arzano che ha fatto valere semplicemente la legge del più forte ed ha sfruttato al meglio il fattore campo. Con questi tre punti le campane volano a 20 in classifica e rafforzano il quinto posto avvicinandosi però alla seconda posizione che dista solo tre lunghezze.

D’Accardi “Senza libero era difficile, brave comunque le ragazze”

Il tecnico Enzo d’Accardi ha commentato il risultato negativo: “L’avversario era forte ma affrontarlo senza libero è stato veramente complicato. Gli equilibri del nostro gioco sono mancato. Peccato: al completo avremmo potuto dare filo da torcere a questa ottima formazione. Devo però fare un plauso alle mie atlete che si sono impegnate molto. Adesso daremo qualche giorno di riposo alle ragazze e ricominceremo con gli allenamenti il 3 gennaio”.

Gialloblu chiudono il 2021 in zona salvezza

La squadra allenata da Enzo D’Accardi, priva del libero Federica Foscari rimasta a casa per motivi di salute, chiude, comunque, il 2021 in zona salvezza quando la stagione regolare è giunta quasi a metà. Dopo 10 partite disputate, le dragonesse si trovano in ottava posizione con 13 punti conservando due lunghezze di vantaggio sul Desi Palmi che però deve recuperare la partita con la Forex San Telesino.

Rimane un dicembre da incorniciare

Un dicembre comunque positivo per la matricola Terrasini, alla prima storica esperienza in terza serie nazionale. In questo scorcio di campionato, infatti, le dragonesse hanno ottenuto tre affermazioni in altrettanti match disputati ottenendo ben 9 dei 13 punti conquistati finora.

A partire dal 3-0 in trasferta contro il Cutrofiano ed il 3-1 casalingo ai danni dell’Hub Ambiente Catania. Nondimeno, la formazione palermitana ha vinto il recupero dell’8 dicembre con la Desi di Palmi in tre set, un match fondamentale in chiave salvezza visto che è valso il sorpasso in graduatoria proprio ai danni delle calabresi.

In campo l’8 gennaio per chiudere il girone di andata

Le dragonesse torneranno in campo l’8 gennaio in casa alle 17.30 per la sfida che chiude il girone di andata con la Fiammatorrese Napoli.