Pallavolo, serie B1 femminile

Torna in campo la Duo Rent Terrasini per il recupero della decima giornata di andata del girone F della serie B1 femminile di pallavolo.

La squadra allenata da Enzo D’Accardi non aveva giocato la trasferta di Arzano perché fermata da casi di positività al Covid19. Il match è stato rinviato a domani, mercoledì 29 dicembre alle 16 e sarà arbitrata da Rutigliano e Cantore.

Una vittoria per confermare la zona salvezza

Dopo un buono sprint che nelle ultime giornate a permesso alla matricola gialloblu di emergere dai bassi fondi della classifica, il Terrasini prova a chiudere il 2021 in modo favorevole. Un altro successo permetterebbe loro di allontanarsi definitivamente dalla zona pericolo che attualmente dista 2 lunghezze.

Tutte abili ed arruolate in casa Terrasini se si eccettua l’assenza del libero Federica Foscari che è rimasta a casa per motivi di salute.

Le padrone di casa, però, hanno bisogno della posta intera per non perdere contatto con le parti nobili della classifica. Le campane sono quinte con 17 punti ma con due partite in meno. Il quarto posto occupato dalla Fiamma Torrese dista soltanto quattro lunghezze.

Per Terrasini un dicembre importante

La Duo Rent ha però la possibilità di confermare il mese di dicembre ancora più importante. In questo scorcio di campionato, infatti, le dragonesse hanno ottenuto tre affermazioni in altrettanti match disputati ottenendo ben 9 dei 13 punti conquistati finora. A partire dal 3-0 in trasferta contro il Cutrofiano ed il 3-1 casalingo ai danni dell’Hub Ambiente Catania. Nondimeno, la formazione palermitana ha vinto il recupero dell’8 dicembre con la Desi di Palmi in tre set, un match fondamentale in chiave salvezza visto che è valso il sorpasso in graduatoria proprio ai danni delle calabresi.

Dopo il recupero di domani, la formazione siciliana tornerà a giocare in casa nella prima gara del 2022 che chiuderà il girone di andata l’impegnativa sfida contro la Givova Fiamma Torrese. La sfida si disputerà il prossimo 8 gennaio.