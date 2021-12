Covid19 e tamponi, continua il caos e le lunghe code fanno impazzire anche il traffico. Il Covid19 torna a fare paura in Sicilia fra variante Omicron e crescita esponenziale del contagio. E dopo la corsa al tampone avviata giàè il 26 scoppia un vero e proprio inferno intorno alla Fiera del mediterraneo di Palermo.

Corsa al tampone Covid19, lunghe file

In tutti gli hub siciliani ma anche nelle farmacie abilitate lunghe code per eseguire un tampone. Traffico impazzito per il terzo giorno consecutivo intorno alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Ma stavolta le code bloccano anche le vie di uscita dal parco della favorita e tutta l’area di Palermo che si trova fra piazza cascino, la fiera, la Favorita, Piazza don Bosco. Automobilisti in coda da un minimo di 40 minuti fino ad un’ora e mezza per percorrere le poche centinaia di metri intorno all’isola della fiera con ripercussioni anche nelle vie limitrofe e senza ‘scampo’

Laboratori d’analisi aperti con coda

Non basta. Tutte le farmacie abilitate hanno code e lunghe attese e anche i laboratori di analisi sono presi d’assalto. La richiesta che viene avanzata a queste strutture è di tipo diverso. Sono in tanti a non accontentarsi di un tampone rapido come quello offerto da farmacie e hub (le strutture eseguono il molecolare solo dopo una positività al rapido). Ai lavoratori di analisi vengono richiesti tamponi molecolari.

In parte dipende dalla crescente sfiducia nel test rapido e in parte dalla richiesta di molti datori di lavori che per il rientro dopo le feste chiedono proprio un tampone molecolare negativo a prescindere dalla vaccinazione

Cambiano gli orari per le feste all’Hub della Fiera

Open day sospeso per alcune ore al giorno, per accogliere al meglio gli utenti in arrivo alla Fiera del Mediterraneo. L’hub vaccinale di Palermo modifica le sue modalità di accesso nel periodo delle festività natalizie.

Fino al 6 gennaio ci si potrà vaccinare ogni giorno, festivi compresi, agli stessi orari di sempre (9-19), ma sarà possibile recarsi al centro vaccinale senza prenotazione solo entro le 14. Nelle ore pomeridiane, dalle 14 in poi, si accederà all’hub per il vaccino sempre e solo con prenotazione.

Inoltre l’open day resterà sospeso tutto il giorno il 31 dicembre e il primo gennaio, dunque in queste giornate si potrà venire all’hub per vaccinarsi solo con prenotazione.

La Fiera del Mediterraneo resta aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19 per i vaccini, dalle 8 alle 13 per i tamponi. La prenotazione, sia per il tampone sia per il vaccino in Fiera, si può eseguire sul sito dell’hub, all’indirizzo https://fiera.asppalermo.org.