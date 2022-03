Pallavolo, serie B2 femminile, terzo ko di fila per le aquilotte

Si arrende senza quasi combattere la MedTrade Volley Palermo che perde 3-0 in casa contro la forte GesanCom Fly Volley Marsala. La vicecapolista allenata dal palermitano Marco Adornetto, reduce dal ko nel recupero infrasettimanale con la capolista Caffè Trinca Palermo, conquista punti importanti in ottica qualificazione play off. Le marsalesi impongono la legge del più forte.

Per la matricola palermitana, invece, si tratta della terza sconfitta consecutiva dopo quelle con Pedara di sabato scorso, e Caffè Trinca in precedenza. La quota salvezza, nonostante il nuovo stop ed il penultimo posto nel girone P della serie B2, rimane alla portata, a sole 4 lunghezze.

Probabilmente non sono queste le sfide dalle quali le aquilotte possono tentare di prendere punti per coltivare il sogno salvezza. Tuttavia, i parziali del primo e del terzo set persi a 10 ed a 15 devono far riflettere.

MedTrade ritrova il capitano Prinzivalli

Il tecnico Linda Troiano ritrova il capitano Agnese Prinzivalli al centro e il libero Federica Bruzzese, recuperi che possono risultare decisivi in vista del rush finale del campionato contro avversarie che condividono lo stesso obiettivo di classifica.

Primo set a senso unico, rimonta sfiorata nel secondo

Il primo set registra l’assenza totale di connessione nella testa e nelle gambe delle aquilotte, che ripiombano nell’apatia che era stata sempre presente nelle prime partite della stagione. Ma nel secondo set è bastato scrollarsi di dosso il timore reverenziale nei confronti di una compagine, che per larghi tratti della stagione ha occupato la prima posizione, per tornare a giocare una pallavolo incisiva e costringere Marsala a chiamare un time out sul 20-23, dopo una rimonta della MedTrade Volley Palermo, che stava assumendo i contorni del clamoroso.

Dopo avvio incoraggiante nel terzo set, MedTrade va ko

Una partenza incoraggiante di Roberta Azzolina e compagne nel terzo parziale non evita, però, alla GesanCom di portare a casa il bottino pieno senza lasciare set per strada.

Sabato prossimo 26 marzo, alle 18 ad Aci Catena andrà in scena una sfida fondamentale contro la Negroni Service Zafferana, per provare ad accorciare lo svantaggio di quattro punti dalla prima posizione utile alla salvezza. Diretta streaming su BlogSicilia.it e Volley Palermo Channel (Facebook e YouTube). Commento di Mario Piras. Regia di Giorgia Mancuso.

Il tabellino

MedTrade Volley Palermo – GesanCom Fly Volley Marsala 0-3

Set: 10-25; 21-25 e15-25

MedTrade Volley Palermo: Miceli, Evola, Nuccio, Azzolina, Prinzivalli (K), Catalano, Cilibrasi (L); Compagno, Bruno, Radicella, Mancuso, Giulio, Lo Dico, Bruzzese (L). Allenatore: Troiano.

GesanCom Fly Volley Marsala: De Marco, Campagna, Simoncini, Scirè (K), Pirrone, Spanò, Modena (L); Lo Iacono, Titone, Antico. Allenatore: Adornetto.

Arbitri: Rizzotto e Comunale.