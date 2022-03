Pallavolo, serie B2, le aquilotte si fermano a tre vittorie di fila

La MedTrade Volley Palermo di Linda Troiano lotta contro la prima della classe Caffè Trinca Palermo confermando il buono stato di forma. Ma dopo le tre vittorie casalinghe consecutive cede il passo alla regina del girone P della serie B2 femminile.

Nonostante la sconfitta, le aquilotte giallazzurre escono da Sferracavallo con un’altra prestazione di livello e con il rammarico di non aver strappato punti a Tatiana Lombardo e socie che però hanno ben altri obiettivi. E sicuramente non era questa la sfida dalla quale aspettarsi punti pesanti in chiave salvezza.

Formazione stravolta per la MedTrade

Complice l’assenza di Marzia Giulio e l’infortunio al ginocchio del capitano Agnese Prinzivalli, in panchina ma non utilizzabile, il tecnico delle Aquilotte deve stravolgere la formazione iniziale schierando Roberta Azzolina al centro con licenza, però, di attaccare anche dalle bande su richiesta.

Primo set a senso unico e di marca rosanero

Non servono parole per raccontare un primo set a senso unico con la capolista sempre avanti e la MedTrade a subire con un eccessivo timore reverenziale. Finisce rapidamente 25-10 per le rosanero di Tommaso Pirrotta.

Reazione MedTrade

Il secondo set è, al contrario, un calderone di emozioni e scambi lunghissimi che portano alla vittoria Francesca Evola e compagne con il minimo vantaggio (25-23).

Le ospiti reagiscono e “calano” il 13

Caffè Trinca riparte di nuovo forte nel terzo e sino a metà parziale sembra di rivivere la stessa storia del primo set e, invece, la parte finale è di nuovo un manifesto di come la pallavolo sia uno sport solo per chi è in grado di reggere emozioni detonanti.

Il quarto set è un’ulteriore conferma del perché il Caffè Trinca sia capolista nel Girone P e di quanto sia diventata una missione assolutamente possibile la salvezza in Serie B2 per la MedTrade Volley Palermo, se le prestazioni continueranno ad essere di questa qualità tecnica e tattica. Per il Caffè Trinca, invece, si tratta della tredicesima vittoria in altrettante partite disputate.

Nuccio “Assenze non sono alibi, ma abbiamo giocato bene”

A fine gara il commento della palleggiatrice Luisa Nuccio: “Non deve essere un alibi aver giocato con una formazione rattoppata per le assenze di Agnese e Marzia al centro. Abbiamo messo le pezze dove abbiamo potuto e siamo riuscite a strappare un set alla capolista, che non è un’impresa che riesce proprio a tutti. Un piccolo regalo per il mio compleanno e quello di Carola Compagno”.

La raccolta beni di prima necessità per l’Ucraina

In occasione del derby di B2, la Volley Palermo insieme all’associazione Medullolesi di Palermo ha raccolto beni di prima necessità da consegnare alla popolazione ucraina colpita dalla guerra. La raccolta si è svolta nell’Oratorio Santissimi Cosma e Damiano di Sferracavallo. Padre Massimo Pernice e il presidente del club palermitano Domenico Arena hanno ringraziato chi ha donato.

Il 12 marzo sfida salvezza a Pedara

Sabato prossimo 12 marzo, alle 16.30, la MedTrade Volley Palermo sarà di scena a Pedara contro la Planet Strano Light. E tornerà a giocare una sfida salvezza. Diretta streaming su BlogSicilia.it e Volley Palermo Channel (Facebook e YouTube). Commento di Mario Piras. Regia di Giorgia Mancuso.

Il tabellino, MedTrade si prende il secondo set

MedTrade Volley Palermo – Caffè Trinca Palermo 1-3

Set: 10-25; 25-23; 16-25 e 14-25

MedTrade Volley Palermo: Miceli 8, Evola 11, Nuccio, Compagno 8, Azzolina 7, Catalano 5, Bruzzese (L); Lo Dico, Bruno, Radicella, Smeraldo, Prinzivalli (K), Cilibrasi (L). Allenatore: Troiano.

Caffè Trinca Palermo: Vescovo 14, De Luca 3, Di Bert, Lombardo (K) 18, Macedo 7, Vujevic 17, Lo Gerfo (L); Miceli 5, Ferro. Allenatore: Pirrotta.

Arbitri: Caltagirone e Lo Buglio.