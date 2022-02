Pallavolo, serie B2 femminile, terza vittoria per le aquilotte di Linda Troiano

La MedTrade Volley Palermo cala il tris. Terza vittoria consecutiva in casa per le aquilotte di Linda Troiano che si rimettono pienamente in corsa per la salvezza. La matricola batte in quattro set la Com.Fer nel derby stracittadino della diciottesima giornata del girone P del campionato nazionale di serie B2 femminile.

Primo set per la MedTrade

Il primo set scorre via liscio senza grandi sussulti per la MedTrade Volley Palermo che conferma l’atteggiamento delle ultime due gare di campionato vinte contro Comiso e Zafferana mentre il secondo set è un frullatore di emozioni, gioco e adrenalina allo stato puro.

I vantaggi premiano la Com.Fer nel secondo set

Com.Fer allunga dalle prime battute portandosi addirittura sul +7 sino alla rimonta delle giallazzurre (22-22) con una stratosferica Carola Compagno che suona la carica con un pallonetto chirurgico e due ace sporchi. Succede proprio di tutto, anche il momento della grande paura per l’infortunio al ginocchio del capitano giallazzurro Agnese Prinzivalli sul 23-24. La spunta Com.Fer ai vantaggi.

La MedTrade mette la freccia

Si riparte con la stessa intensità degli ultimi punti del parziale precedente (Marzia Giulio in campo per Prinzivalli) senza concedere all’avversario pause mentali in ogni scambio, come in occasione del punto realizzato dal libero della MedTrade, Federica Bruzzese, sul 5-5.

A spegnere definitivamente la luce alle ragazze di Renato Ciappa nella parte centrale del quarto set ci pensa Francesca Evola con tre muri consecutivi dal 15-12. A sancire la vittoria finale ancora una volta la quattordicenne Chiara Lo Dico che al servizio piazza un ace sulla sorella Alessia.

Linda Troiano “Adesso diventa fondamentale continuare a spingere forte”

Il tecnico Linda Troiano ha parlato al termine della partita mostrando soddisfazione per la vittoria che rimette in carreggiata le sue ai fini del discorso salvezza che dista appena tre lunghezze e che fino a pochi giorni fa sembrava un traguardo inarrivabile. “Siamo più leggere – sottolinea – e dobbiamo cominciare a sgranocchiare punti anche su campi che sembrano proibitivi. Ci siamo avvicinati ai 12 punti e adesso diventa fondamentale continuare a spingere forte. Una vittoria del gruppo anche oggi, provo a sfruttare tutte le ragazze a mia disposizione ognuna con le proprie caratteristiche”.

Prossimo impegno all’Oratorio Ss. Cosma e Damiano “Verso Gli Ultimi” di Sferracavallo l’altro derby contro la capolista del girone P Caffè Trinca Palermo (domenica 6 marzo, 17.30). Diretta in streaming su BlogSicilia.it e su Volley Palermo Channel (Facebook e YouTube) con il commento di Mario Piras e la regia di Giorgia Mancuso. Ingresso al campo per il pubblico consentito con Super Green Pass e per la capienza consentita dalla normativa vigente.

Il tabellino, MedTrade vince in crescendo

MedTrade Volley Palermo-Com.Fer Palermo 3-1

Set: 25-20; 26-28; 25-19 e 25-14.

MedTrade Volley Palermo: Miceli, Evola, Nuccio, Azzolina, Prinzivalli (K),Catalano, Bruzzese (L); Lo Dico, Giulio, Bruno, Radicella, Smeraldo, Compagno, Cilibrasi (L). Allenatore: Troiano.

Com.Fer Palermo: Volo, Russo Alesi, La Parola, Intravaia (K), Garofalo, Lo Dico, Macchiarella (L); Pampillonia, Di Maria, Cagnina, Perricone, Corrao, Buffa (L). Allenatore: Ciappa.

Arbitri: Gagliano e Lonardo.