Pallavolo, Serie B2 femminile, aquilotte abbandonano ultimo posto

Seconda vittoria consecutiva per la MedTrade Volley Palermo. La squadra allenata da Linda Troiano, dopo essersi sbloccata col Comiso, concede il bis e batte in casa per 3-1 la Negroni Service Zafferana nel recupero della 11ma giornata del girone P del campionato nazionale di serie B2 femminile.

La matricola palermitana, con questa vittoria, lascia l’ultima posizione in classifica e si avvicina alla zona salvezza. Il quartultimo posto dista 6 lunghezze ed in pochi giorni l’obiettivo della permanenza nella quarta serie nazionale non sembra un miraggio.

MedTrade vince in rimonta

La vittoria con lo Zafferana arriva in rimonta. Davanti al pubblico amico della Palestra del “Dante Alighieri”, Agnese Prinzivalli e compagne perdono il primo set per 25-20 ma si ritrovano vincendo i restanti set con i parziali di 25-22, 25-21 e 25-18. Azione emblema della sfida, uno scambio nel terzo set (sul 18-12 per la MedTrade) che ha visto protagonista la schiacciatrice Sara Miceli che prima recuperava in tuffo un pallone impossibile destinato a terminare in panchina tra le braccia dell’assistant coach Giacomo Pecoraro e, poi, concludeva con un attacco vincente.

Per Nuccio una regia illuminata

La regia illuminata e senza sbavature di Luisa Nuccio, le soluzioni in fast di Francesca Evola, la bilancia emotiva tenuta sempre in linea da Claudia Catalano, la furbizia in seconda linea di Federica Bruzzese e l’esperienza determinante di Maria Grazia Bruno, quando i palloni pesano come macigni, hanno completato un dipinto sbiadito solo nel primo parziale.

Troiano “Aver lasciato l’ultimo posto deve darci spinta”

Grande soddisfazione a fine gara per il coach Linda Troiano: “Abbiamo imparato a gestire meglio i momenti della partita in cui non sempre è necessario forzare la giocata. Aver lasciato l’ultimo posto in classifica deve darci una spinta ulteriore. Domenica aspettiamo tanta gente a Sferracavallo perché adesso il clima si fa davvero caldissimo e cominciamo a divertirci”.

Domenica per la MedTrade il derby con la Com.Fer

Dunque, bisogna sfruttare ancora altre due gare casalinghe consecutive: domenica 27 febbraio, alle 17.30, il derby salvezza contro la Com.Fer Palermo all’Oratorio Ss. Cosma e Damiano “Verso Gli Ultimi”, e sempre a Sferracavallo l’altro derby palermitano contro la capolista Caffè Trinca Palermo (domenica 6 marzo, ore 17:30).

Diretta su BlogSicilia

Diretta in streaming su BlogSicilia.it e su Volley Palermo Channel (Facebook e YouTube) con il commento di Mario Piras e la regia di Giorgia Mancuso. Ingresso al campo per il pubblico consentito con Super Green Pass e per la capienza consentita dalla normativa vigente.

Il tabellino

MedTrade Volley Palermo – Negroni Service Zafferana 3-1

Set: 20-25; 25-22; 25-21 e 25-18

MedTrade Volley Palermo: Miceli, Evola, Nuccio, Azzolina, Prinzivalli (K), Catalano, Bruzzese (L); Lo Dico, Giulio, Bruno, Radicella, Smeraldo, Compagno, Cilibrasi (L). Allenatore: Troiano.

Negroni Service Zafferana: Frate, Lombardo (K), Bontorno, Motta, Beninato, Rapisarda, Colombrita (L); Guglielmino, Miceli. Zuppardo. Allenatore: Cardillo.

Arbitri: Morelli e Emma.

Foto: Alessandra Lo Monaco