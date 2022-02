Pallavolo, serie B2 femminile, primi punti per la squadra di Linda Troiano

Il campionato della MedTrade Volley Palermo comincia oggi. Prima vittoria e primi punti nel campionato nazionale di serie B2 femminile per la formazione allenata da Linda Troiano che si sblocca e batte in tre set l’Agriacono Freecom Adsl Comiso davanti al pubblico amico dell’Oratorio Ss. Cosma e Damiano “Verso Gli Ultimi” di Sferracavallo.

Medtrade, vittoria netta che fa morale e sostanza

Dopo nove sconfitte consecutive ed un avvio stagionale disastroso, la formazione palermitana conquista con autorità la vittoria in tre set con i parziali di 25-15; 25-23 e 25-20 in poco più di un’ora di gioco. Grinta, aggressività, fiducia nei propri mezzi. Queste le caratteristiche che hanno permesso alla matricola palermitana di cogliere il primo acuto. Doti che serviranno per il nuovo corso della stagione e che sono mancate nel girone di andata.

I tre punti conquistati permettono alle Aquilotte di smuovere la classifica del girone P e di rimettersi in gioco nella lotta per la salvezza. Le giallazzurre avvicinano la Comfer Palermo che ha osservato un turno di riposo ed è rimasta con 4 punti e dimezzano le distanze dalla Volley Valley FuniviaEtna Catania, ancorata a quota 6 dopo il ko interno con il Santo Stefano di Camastra.

La zona salvezza, invece, dista, ben 8 punti ed è occupata proprio dalle ragusane sconfitte nettamente oggi. Ma dopo la prestazione odierna, nessun obiettivo è precluso anche se è indubbio che la strada sia in salita ed irta di pericoli.

Arena “Risultato figlio della dedizione”

Domenico Arena, presidente del club giallazzurro esprime la sua soddisfazione: “Quelli conquistati oggi sono i primi 3 punti della nostra storia sportiva in un campionato nazionale. Indelebili rimangono quindi le emozioni di questa sera, che speriamo possano ripetersi quanto prima. A nome mio e di tutta la dirigenza un grande grazie per il risultato ottenuto, figlio della dedizione, lavoro e passione che tutto il club esprime dentro e fuori dal campo”.

Troiano “Lunga pausa per noi importantissima”

Il tecnico della MedTrade, Linda Troiano, sottolinea: “La lunga pausa per noi è stata importantissima perché ci ha permesso di sistemare alcuni aspetti del gioco che purtroppo, nella prima parte del campionato causa i continui impegni under18 ed 19 – ricordiamo che il gruppo disputa ancora i campionati giovanili – erano passati in secondo piano”.

E continua: “Nella prima parte di campionato, tolti un paio di brutti scivoloni, abbiamo sempre giocato una buona pallavolo, ci è mancata solo un po’ più di cattiveria e di malizia nelle fasi finali del gioco… cosa che invece si è vista in questa partita. Sono convinta che il nostro campionato da adesso in poi cambia inevitabilmente, perché le ragazze cominciano a percepire di meritare assolutamente la categoria! Voglio sottolineare le prestazioni di Miceli e Azzolina, ma un plauso va a Carola Compagno che a 16 anni ha dato un grande equilibrio alla squadra tirandola fuori dai guai in diverse occasioni oggi!”.