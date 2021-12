Pallavolo, serie B2 femminile

Niente da fare per la MedTrade Volley Palermo. La squadra allenata da Linda Troiano saluta il 2021 senza aver conquistato nemmeno un punto in classifica nella sua stagione d’esordio nel campionato nazionale di serie B2 femminile.

Ko prevedibile

Nella decima giornata arriva una nuova sconfitta. Questa volta prevedibile a Marsala contro la Gesan Com Fly Volley, guidata in panchina dal palermitano Marco Adornetto. Le marsalesi sono prime nel girone P assieme al Caffè Trinca Palermo a quota 26. Era un testa coda che però è stato ben controllato dalla capolista.

Match a senso unico

Netto il 3-0 per le lilibetane che hanno portato a casa l’intera posta con i parziali di 25-17; 25-14 e 25-15.

Torna in regia dall’inizio Luisa Nuccio con Claudia Catalano opposto, Francesca Evola e Agnese Prinzivalli al centro, Sara Miceli e Roberta Azzolina in banda con i due liberi Martina Cilibrasi e Federica Bruzzese ad alternarsi nelle due fasi di ricezione e difesa.

La forza d’urto delle lilibetane, adesso di nuovo in testa alla classifica, trova una resistenza sin troppo morbida da parte delle giallazzurre che provano a restare in partita sino a quando Scirè e compagne non decidono di chiudere la pratica, sia nel primo che nel secondo parziale, lasciando le briciole alle avversarie.

Poche le note liete

Semmai, il dato positivo della trasferta di Marsala è che la MedTrade Volley Palermo riesce a tenere botta con maggiore frequenza negli scambi lunghi. Troppo poco, però, per pretendere di fare punti sul campo della capolista.

L’altra nota positiva è il buon esordio assoluto in Serie B2 per la centrale Marzia Giulio, subentrata al posto del capitano Agnese Prinzivalli, capace di dare un pizzico di solidità in più al muro della MedTrade Volley Palermo.

Si attende il mercato invernale che si apre l’8 gennaio

Serve qualcosa in più che, a questo punto, potrebbe entrare dalla finestra del mercato invernale, aperta sino all’8 gennaio, per regalare una freccia in più all’arco di Coach Linda Troiano e sperare di recuperare posizioni in classifica per centrare una salvezza che, al momento, appare impossibile.

Sosta natalizia, si torna in campo il 9 gennaio

Adesso la sosta natalizia e, poi, la ripresa del campionato a Sferracavallo con le aquilotte che riceveranno, domenica 9 gennaio, alle 17.30, la Pallavolo Zafferana.

Il tabellino

Gesan Com Fly Volley Marsala – Medtrade Volley Palermo 3-0

Set: 25-17; 25-14 e 25-15.

Gesan Com Fly Volley Marsala: Spanò, Lo Iacono, Scirè (K), Pirrone, Simoncini, Campagna, Modena (L); Catania, Titone, Antico, Casoli, De Marco. Allenatore: Adornetto.

Medtrade Volley Palermo: Evola, Nuccio, Azzolina, Prinzivalli (K), Catalano, Miceli, Cilibrasi (L); Lo Dico, Giulio, Smeraldo, Compagno, Radicella, Bruzzese (L). Allenatore: Troiano.

Arbitri: Damiano e Pazzi.