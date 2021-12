pallavolo, serie B2 femminile

La missione era impossibile ed il campo ha confermato il pronostico della vigilia: la MedTrade Volley Palermo ha perso il derby stracittadino 3-0 col Caffè Trinca. Al PalaWinning, contro la capolista, le ragazze di Linda Troiano hanno comunque offerto una buona prova di carattere. Caratteristica, quest’ultima, che può essere decisiva con formazioni più abbordabili nella lotta alla salvezza. Dopo 8 giornate del girone P del campionato nazionale di serie B2 femminile, le vede la matricola giallazzurra ancora ancorata a 0 con 7 partite disputate.

Formazione tipo per la MedTrade Volley Palermo

Coach Linda Troiano si affida alla formazione tipo con Luisa Nuccio in regia, Claudia Catalano opposto, Roberta Azzolina e Sara Miceli in banda, Francesca Evola e Agnese Prinzivalli al centro con Federica Bruzzese che inizia come libero in alternanza con l’ex di turno Martina Cilibrasi.

Caffè Trinca di slancio nel primo set

Nessuna sorpresa nemmeno nel sestetto di Tommaso Pirrotta che parte subito con un parziale di 5-0 nel primo set. Un vantaggio che consentirà alla capolista di chiudere il set senza affanno per 25-14.

Avvio di secondo set più equilibrato

All’insegna dell’equilibrio la parte iniziale del secondo parziale e la notizia è la serie di quattro errori consecutivi in attacco per il Caffè Trinca che costringe Pirrotta a chiamare il time out sul 10-11. La MedTrade Volley Palermo dimostra finalmente di essere nelle condizioni mentali di potersi esprimere con una qualità di gioco in grado di impensierire anche la prima della classe, che con fatica chiude 25-20.

MedTrade lotta punto a punto nel finale

A metà del terzo set l’inerzia della partita cambia completamente con l’ingresso in campo della palleggiatrice Aurora Smeraldo, che riesce a rinfrescare tatticamente la MedTrade togliendo punti di riferimento al muro avversario e dando sicurezza alle compagne di squadra, soprattutto le due centrali Evola e Prinzivalli.

Le giallazzurre si portano addirittura avanti sino al sorpasso 16-17 per Caffè Trinca, quando Linda Troiano si gioca il secondo e ultimo time out del set. Si va ai vantaggi con una fast di Evola che annulla la prima palla match per il Caffè Trinca che, poi, chiude 26-24 con Lea Vujevic.

Troiano “Si è vista la squadra, finalmente”

Soddisfatta per la prestazione Coach Linda Troiano: “Si è vista la squadra, finalmente. Abbiamo salito il gradino che ci mancava per cominciare a scalare la classifica perché sono convinta che da questo momento inizia il nostro campionato. Andiamo via con orgoglio. Possiamo salvarci”.

La MedTrade Volley Palermo tornerà a Sferracavallo, domenica 12 dicembre, alle 17.30, contro la Planet Strano Light Catania.

Il tabellino

Caffè Trinca Palermo – Medtrade Volley Palermo 3-0

Set: 25-14; 25-20 e 26-24.

Caffè Trinca Palermo: Di Bert, Vujevic, Vescovo, Lombardo (C), De Luca, Carnazzo, Lo Gerfo (L); Visone, M. Miceli, C. Miceli, Ferro. Allenatore: Pirrotta.

Medtrade Volley Palermo: Nuccio, Catalano, Azzolina, Miceli, Evola, Prinzivalli (C), Bruzzese (L); Puccio, Giulio, Compagno, Radicella, Smeraldo, Cilibrasi (L). Allenatore: Troiano.

Arbitri: Buccheri – Privitera.