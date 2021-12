Pallavolo, serie B2 femminile, Aquilotte contro la capolista

Secondo derby stracittadino consecutivo per la MedTrade Volley Palermo. Questa volta, la squadra di Linda Troiano affronterà un testa-coda. Le aquilotte saranno ospiti della capolista Caffè Trinca Palermo nel match che si disputa sabato 4 dicembre alle 17 al PalaWinning. La sfida è valida per la settima giornata del campionato nazionale di Serie B2 Femminile (arbitri Danny Buccheri e Rosa Privitera).

Impegno proibitivo

Un impegno proibitivo contro la prima della classe, affrontata già parecchie volte in fase di preparazione di campionato, che può segnare però una svolta soprattutto mentale per le aquilotte giallazzurre. A prescindere dal risultato, la MedTrade dovrà dare risposte decise dal punto di vista della prestazione, che è mancata nelle ultime giornate di campionato.

La brutta sconfitta contro la Com.Fer della settimana scorsa in uno scontro diretto tra squadre ancora a zero punti ha indubbiamente minato la fiducia di Agnese Prinzivalli e compagne, chiamate adesso a compattarsi ancora di più per cercare di invertire la rotta e continuare ad inseguire il sogno di centrare la salvezza, che appare adesso una missione impossibile.

Natale “Stiamo lavorando sul presente”

L’analisi del momento delicato della MedTrade Volley Palermo è affidata al mental coach Alessandro Natale, ospite in diretta a Radio In nel corso della rubrica “A rete libera” all’interno della trasmissione “Open Day” di Eliana Chiavetta con Lea Pellegrino: “Stiamo lavorando sul presente. Non dobbiamo restare ancorati agli errori del passato, nonostante ci possano aiutare a comprendere meglio su cosa bisogna migliorare. Le ragazze devono solo tornare a divertirsi giocando a pallavolo. Le sconfitte fanno parte di un percorso di crescita, ci diamo del tempo per analizzarle. Vincere significa portare a casa gli obiettivi e i sacrifici”.

E continua “L’approccio con il Caffè Trinca deve essere positivo perché non si parte mai sconfitti. La MedTrade deve comprendere che può giocarsela davvero con tutti e continuiamo a essere consapevoli che riusciranno ad esprimere il loro potenziale. Non sono giovani. Sono atlete di categoria che devono solo fare esperienza. I risultati arriveranno”.

Diretta su BlogSicilia

La gara tra Caffè Trinca e MedTrade Volley Palermo sarà trasmessa in diretta su Volley Palermo Channel e BlogSicilia.it (Facebook e YouTube) con il commento tecnico di Mario Piras e la regia di Giorgia Mancuso.

La MedTrade Volley Palermo tornerà a Sferracavallo, domenica 12 dicembre, alle 17.30, contro la Planet Strano Light Catania.