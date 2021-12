Pallavolo, B2 femminile, aquilotte ancora ferme in classifica

Niente da fare: la MedTrade Volley Palermo del tecnico Linda Troiano non spezza la catena delle sconfitte consecutive. Le aquilotte non riescono a sfruttare il ritorno a Sferracavallo dopo due trasferte di fila. Vince Pedara senza lasciare set nella nona giornata del girone P del campionato nazionale di Serie B2 Femminile. Palermitane ancora all’ultimo posto, ferme a quota zero.

Il tecnico Linda Troiano riparte dalle indicazioni positive dell’ultima parte di gara di sabato scorso e schiera in palleggio Aurora Smeraldo con opposto Claudia Catalano, Roberta Azzolina e Sara Miceli in banda e il capitano Agnese Prinzivalli e Francesca Evola al centro. Martina Cilibrasi parte dal primo punto come libero in alternanza a Federica Bruzzese.

Pedara in scioltezza nel primo set

Il primo set, però, scivola via senza grossi sussulti fino all’ingresso in campo di Carola Compagno per Roberta Azzolina, che non riesce ancora a trovare le misure con la Serie B2. Pedara chiude 25-17 sfruttando il vantaggio accumulato nella parte centrale.

Medtrade crolla nel finale della seconda frazione

Si riparte nel secondo parziale con lo stesso sestetto che ha chiuso il primo e, in effetti, la squadra di Linda Troiano riesce a tenere testa per, poi, crollare nella fase finale e cedere ancora (25-20) seppur riducendo il gap rispetto al primo set.

Palermitane ci provano ma etnee chiudono il conto

Allora, si torna all’antica nel terzo parziale e si rivedono dall’inizio Luisa Nuccio e Roberta Azzolina. Pedara, però, è una squadra troppo esperta per lasciarsi prendere dalla frenesia e, mantenendo sempre un ritmo costante, riesce a portare a casa tre punti importanti costringendo la MedTrade Volley Palermo a riflettere sull’ennesima sconfitta in campionato e sull’ultimo posto in classifica che adesso rischia di avere un peso insopportabile.

La MedTrade Volley Palermo giocherà a Marsala, sabato 18 dicembre, alle 18, contro la Gesan Com Fly Volley.

Il tabellino

Medtrade Volley Palermo – Planet Strano Light Ct 0-3

Set: 17-25, 20-25, 23-25

Medtrade Volley Palermo: Evola, Smeraldo, Azzolina, Prinzivalli (K), Catalano, Miceli, Cilibrasi (L); Puccio, Lo Dico, Giulio, Nuccio, Compagno, Radicella, Bruzzese (L). Allenatore: Troiano.

Planet Strano Light Ct: Lo Re (K), Barone, Cherepova, Leone, Miuccio, Nicoloso, Davì (L); Ruggieri, Polizzi, Conti, Musumeci, Milazzo, Guastella, Gloria (L). Allenatore: Andaloro.

Arbitri: Bachis – Paccagnella.