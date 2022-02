Pallavolo, serie B2 femminile

La MedTrade Volley Palermo allenata da Linda Troiano torna in campo dopo la lunga pausa imposta dall’aumento dei contagi da Covid19 e lo fa ospitando in casa nell’impianto dell’Oratorio Ss. Cosma e Damiano “Verso Gli Ultimi” di Sferracavallo (arbitri Laura Chiarenza e Paolo Pirronitto). Il match si giocherà domenica 13 febbraio, alle 17.30, contro le ragusane dell’Agriacono Freecom Adsl Comiso, settime in classifica con 11 punti raccolti in nove partite disputate.

Primo match del 2022 per la MedTrade

Sarà la prima gara del 2022 e un’opportunità da non mancare per iniziare un nuovo corso, dopo la prima parte di stagione che si è chiusa con zero punti in classifica e all’ultimo posto solitario, anche in considerazione dell’impegno infrasettimanale sempre tra le mura amiche per il recupero contro lo Zafferana (giovedì 24 febbraio, alle 20, Palestra “Dante Alighieri”).

Ci sarà il nuovo arrivo, la schiacciatrice Grazia Bruno

Nel frattempo, la società ha regalato una nuova giocatrice a coach Linda Troiano: la schiacciatrice Maria Grazia Bruno che sarà a disposizione già a partire da domenica, nonostante sia ancora in fase di pieno recupero dopo un lungo periodo di inattività. Un elemento affidabile con parecchi campionati nazionali alle spalle e la garanzia di fornire quel pizzico di esperienza in più ad un gruppo particolarmente giovane.

Miceli “Abbiamo voglia di tornare in campo”

Ospite in diretta a Radio In con Eliana Chiavetta e Lea Pellegrino nel corso di “A Rete Libera” la schiacciatrice Sara Miceli ha commentato così il momento giallazzurro: “Siamo gasatissime perché la voglia di tornare a giocare e veramente tanto dopo un nuovo lungo stop. Non sono mancati gli acciacchi e gli infortuni, ma ne siamo uscite alla grande. Abbiamo provato qualche novità e stiamo cercando di impostare un gioco diverso che sia più efficace”.

Ed ha continuato: “Quando c’è la volontà, nulla diventa impossibile. Siamo molto contente che sia arrivata Maria Grazia Bruno, si è integrata perfettamente con il resto del gruppo e sono certo che ci darà una grossa mano. L’arrivo di una nuova compagna apre sempre uno spiraglio bello perché le dinamiche del gruppo cambiano in positivo. È arrivata con grande entusiasmo”.

MedTrade-Comiso in diretta streaming su BlogSicilia

Sarà possibile seguire in diretta la partita di domenica in streaming su BlogSicilia.it e su Volley Palermo Channel (Facebook e YouTube) con il commento di Mario Piras e la regia di Giorgia Mancuso. L’ingresso al campo per il pubblico è consentito a chi è in possesso di Super Green Pass e per la capienza consentita dalla normativa vigente.