Pallavolo, serie B2 femminile

Nuovo arrivo in casa Caffè Trinca Palermo. Il club rosanero che milita in serie B2 femminile di pallavolo ha annunciato l’ingaggio della centrale italo-brasiliana Camilla Teixeira Macedo. L’atleta, classe 1989, è alta 1 metro e 92, ed è reduce dalla promozione in serie B1 col Volley Terrasini.

Colpo importante per la squadra allenata da Tommaso Pirrotta che è in seconda posizione nella classifica del girone P della quarta serie nazionale con 26 punti, gli stessi della capolista Marsala. Il torneo, al momento, è fermo per il Covid.

La storia sportiva di Camilla Teixeira Macedo

Camilla Teixeira Macedo è ben conosciuta nell’ambiente sportivo siciliano. La sua storia sportiva italiana recita la partecipazione anche in campionati di B1 e A2. Nel 2007 giunge nello Stivale vestendo la maglia di Aragona (all’epoca in B1); la sua permanenza in terza serie nazionale fino alla stagione 2011/12, rappresentando rispettivamente Rossano, Capo d’Orlando, Mercato San Severino e Bari.

Marsala è la piazza prediletta che la consacra anche in serie A2. Cinque anni intensi dove crea legami importanti. Nel 2017 si accasa con Castelvetrano (B2), nel 2019 centra la promozione in B1 con la maglia di Aragona. Un’esperienza laziale con Aprilia (B2) nella stagione dell’inizio della pandemia.

La scorsa stagione il Terrasini la corteggia e si assicura le sue prestazioni: è l’anno dell’imbattibilità e del salto di categoria in Serie B1. Nella prima parte dell’attuale campionato sceglie di valutare l’andamento, a fine dicembre la chiamata da parte della dirigenza rosanero e l’ingaggio in casa Palermo.

“Felice di questo nuovo percorso”

Queste le prime parole della Macedo in maglia rosanero: “Felice di intraprendere questo percorso con il Caffè Trinca Palermo – dichiara Camilla Macedo – perché questa scelta? Ho visto questo avvio di campionato e mi sembra che questa sia una squadra molto competitiva composta da ragazze che si stanno divertendo partita dopo partita. È importante giocare in un ambiente stimolante ma soprattutto sereno. I risultati parlano, non a caso è in testa alla classifica insieme a Marsala. Tutto ciò ha stimolato in me la voglia di tornare a giocare e accettare la proposta del ds Allegra. Gli obiettivi? Dare il mio contributo per continuare su questa scia e prenderci le nostre soddisfazioni alla fine del campionato”, conclude il neo posto 3 di casa Palermo.

Paola Carnazzo alla Teams Volley Catania

Inoltre, il Caffè Trinca Palermo comunica il trasferimento di Paola Carnazzo alla Teams Volley Catania (B1).