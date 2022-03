Pallavolo, serie B2 femminile, palermitane assenti per due set

La MedTrade Volley Palermo torna a mani vuote e senza punti da Pedara concedendo alla Planet Strano Light la vittoria in quattro set nella ventesima giornata del girone P del campionato nazionale di serie B2 femminile. Si tratta della seconda sconfitta di fila per le aquilotte che avevano perso la settimana scorsa il derby con la capolista Caffè Trinca Palermo. Ko che lascia la matricola palermitana ferma a quota 9 in classifica con 14 partite giocate.

I fantasmi del passato si fanno vedere

Tornano i fantasmi del passato nella testa delle giallazzurre, soprattutto nei primi due set: la pressione di una sfida delicata per la salvezza si fa sentire sin troppo per Francesca Evola e compagne.

Il tecnico Linda Troiano deve rinunciare al libero Federica Bruzzese, ma recupera la centrale Marzia Giulio, preferita dall’inizio al capitano Agnese Prinzivalli, ancora non al meglio dopo l’infortunio al ginocchio patito contro la Com.Fer.

Planet Strano Light domina i primi due set

La Planet Strano Light imprime subito un ritmo elevato alla gara e accumula un vantaggio che le consente di gestire il primo set con serenità chiudendo il parziale sul 25-13.

Non cambia la storia nel secondo set 25-18, nonostante una reazione incoraggiante delle giallazzurre che, però, continuano a commettere una quantità eccessiva di errori, come ormai non capitava da tempo.

MedTrade si sveglia nel terzo parziale

Azzerati o quasi i punti regalati alle avversarie, la MedTrade torna in partita nel terzo set con un atteggiamento di nuovo spavaldo e carico di personalità e qualità tecnica: finisce 18-25.

Beffa MedTrade nel quarto set

Il quarto set si gioca punto a punto senza esclusione di colpi. Roberta Azzolina è un cecchino implacabile che tiene vive le speranze della MedTrade sino all’ultima palla: un set ball sprecato sul 24-23, poi, due ricezioni sbagliate e un’alzata in bagher maldestra fanno chiudere la contesa al Pedara per 26-24.

A fine gara non c’è voglia di commentare una partita che avrebbe potuto portare punti pesanti in chiave salvezza e che, invece, lascia l’amaro in bocca per essersi svegliate troppo tardi.

Domenica prossima 20 marzo, alle 17.30, si torna a giocare nell’Oratorio Ss. Cosma e Damiano “Verso Gli Ultimi” di Sferracavallo contro la Gesan Com Fly Volley Marsala dell’allenatore palermitano Marco Adornetto. Diretta streaming su BlogSicilia.it e Volley Palermo Channel (Facebook e YouTube). Commento di Mario Piras. Regia di Giorgia Mancuso.

Il tabellino

Planet Strano Light Ct – MedTrade Volley Palermo 3-1

Set: 25-13; 25-18; 18-25 e 26-24

Planet Strano Light Ct: Cherevopa, Leone, Milazzo, Musumeci, Conti, Miuccio, Davì (L); Lo Re, Ruggieri, Polizzi, Nicoloso, Macaluso, Viola (L). Allenatore: Andaloro.

MedTrade Volley Palermo: Miceli, Evola, Nuccio, Azzolina, Giulio, Catalano, Cilibrasi (L); Compagno, Bruno, Radicella, Smeraldo, Prinzivalli (K), Lo Dico (L). Allenatore: Troiano.

Arbitri: Fioria e Ippolito.