Pallavolo, serie B, molte trasferte per i biancoverdi nel girone di andata

Riposo forzato per la Re Borbone Saber Palermo che questo weekend rimarrà ferma in occasione della quarta giornata del girone I del campionato nazionale di serie B di pallavolo maschile.

La squadra allenata da Nicola Ferro avrebbe dovuto affrontare i Lupi Partinico. Un derby tutto palermitano che non si potrà disputare perché il club partinicese si è ritirato ad inizio stagione rinunciando a disputare la quarta serie nazionale.

Reduce da due sconfitte esterne a Viagrande e Letojanni, intervallate dalla vittoria sull’Aquila Bronte nell’unica partita disputata in casa, il sestetto biancoverde può approfittare della sosta forzata per intensificare gli allenamenti e migliorare l’intesa che in questa prima fase della stagione non è ancora al massimo.

Locanto “Due partite interne e 7 fuori nel girone di andata”

Ma ci sono anche i lati negativi. La pausa non è vista di buon occhio perché spezza il ritmo partita. Ne parla il presidente Giorgio Locanto che critica anche la composizione del calendario. Una prima fase della regular season che vedrà la Re Borbone Saber Palermo giocare solo due volte in casa su nove giornate.

“Purtroppo – osserva il massimo dirigente del club palermitano – questa pausa non ci giova, spezza il ritmo. L’inizio non è stato dei migliori, ma paghiamo anche l’approssimazione con cui è stato stilato il calendario. Nel girone di andata abbiamo 7 partite esterne e solo 2 in casa, un’assurdità. Ora dobbiamo pensare a lavorare sodo, consolidare il gruppo e imparare a giocare di squadra. Non siamo ancora a regime, i ragazzi devono crescere e responsabilizzarsi. Alla ripresa del nostro campionato, il 5 novembre, saremo chiamati alla trasferta di Siracusa contro la Paomar, un’avversaria insidiosa”.

Saber Palermo torna in casa l’19 novembre

Dopo Siracusa, per il match del prossimo 5 novembre, infatti, la squadra palermitana sarà impegnata ancora in trasferta, a Fiumefreddo contro il Costa Papiro, e tornerà al PalaOreto con la Sicily F.lli Anastasi per la settima giornata di andata in programma il 19 novembre.

Poi doppia trasferta calabrese a Vibo Valentia il 26 novembre ed a Lamezia Terme l’11 dicembre. Il sestetto palermitano rientra tra le mura amiche il 17 dicembre con il Cinquefrondi per chiudere il girone di andata. Un calendario duro che però vedrà nel girone di ritorno una presenza costante della Re Borbone Saber Palermo in casa. “Scherzi”, non graditi, di un calendario che senza dubbio ha subito delle variazioni per la rinuncia di alcuni club che ha rivoluzionato anche i turni di riposo.

Le critiche del tecnico Ferro

Anche il coach Nicola Ferro non ha gradito la sosta: “Sarebbe stato meglio giocare, invece per due settimane ci porteremo dietro il peso della sconfitta di Letojanni. Comunque abbiamo svolto un’amichevole contro il Don Orione di serie C e provato nuove soluzioni. Atria e Lombardo hanno definitivamente recuperato, il resto della squadra cresce e sta reagendo bene. Due sconfitte e una vittoria nelle prime tre partite è un bilancio che ci può stare, ma mi sarei aspettato qualche set in più. In battuta e a muro non abbiamo reso come si sperava. Ora pensiamo al Siracusa, sarà un esame importante”

Calendario e classifica, Saber Palermo a tre punti

Il programma della quarta giornata: Cinquefrondi-Callipo Vibo Valentia; Sicily Villafranca Tirrena-Savam Letojanni; Raffaele Lamezia-Aquila Bronte; Papiro Fiumefreddo-Paomar Siracusa. Riposano: Re Borbone Saber Palermo e Universal Viagrande.

Classifica: Universal Viagrande 7; Savam Letojanni 6; Cinquefrondi e Raffaele Lamezia 4; Paomar Siracusa, Re Borbone Saber Palermo, Sicily Villafranca Tirrena, Aquila Bronte e Papiro Fiumefreddo 3; Callipo Vibo Valentia 0.