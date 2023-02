Pallavolo maschile serie B, di fronte la capolista del girone I

Riparte il campionato di serie B di pallavolo maschile con la Re Borbone Palermo attesa da un compito arduo. Domani – sabato 4 febbraio – infatti, per la quattordicesima giornata del girone I, la squadra allenata da Nicola Ferro riceverà la corazzata Letojanni, capolista a punteggio pieno. La sfida si giocherà al PalaOreto di via Santa Maria di Gesù alle 18.

Gli ospiti vantano 30 punti in classifica con 10 vittorie in altrettante partite disputate. I palermitani dovranno tirare fuori il meglio del loro repertorio per provare a imporre il primo stop al sestetto di Rigano che schiera gli ex Speziale (centrale) e Balsamo (palleggiatore).

Re Borbone Saber Palermo all’ultima spiaggia per i play off

Per la Re Borbone Saber Palermo è una sfida quasi da ultima spiaggia. A separarla dalla vetta 10 lunghezze. Sei vittorie di fila avevano proiettato la formazione di Nicola Ferro al secondo posto, poi, alla ripresa del campionato dopo la sosta di fine anno, due sconfitte consecutive (con Universal Viagrande ed Aquila Bronte) hanno ricacciato giù i biancoverdi che adesso si trovano a 5 lunghezze di distanza dalla zona play off. Chiaro che un successo rimetterebbe in corsa i palermitani per l’accesso agli spareggi promozione.

Ferro “Serve massima determinazione”

Nicola Ferro, tecnico di lungo corso della formazione palermitana, commenta alla vigilia di questo big match. “Ci siamo preparati con scrupolo e grande voglia – ha detto il coach della Re Borbone Saber Palermo – per affrontare la partita al massimo. Letojanni è una corazzata che conosciamo bene, in quattro anni ha cambiato poco e l’intelaiatura è rimasta intatta: sono praticamente dei professionisti, hanno esperienza, compattezza e nessun punto debole. Bisogna però vedere quanto avrà influito sui messinesi la recente doppia sconfitta in Coppa Italia, la prima in Puglia contro il Leverano e l’altra in Sardegna contro il Sarroch. Potrebbe essere un segnale di stanchezza perché alla Coppa ci tenevano e puntavano alla Final Four”.

E prosegue: “Noi dobbiamo pensare ad una sola cosa: dare il massimo. Bisognerà giocare con grande determinazione e sarà fondamentale l’approccio mentale. Servirà un’impresa come quella di due anni fa, quando battemmo il Letojanni sia in casa che fuori”.

Locanto “Sfida delicatissima”

“Sfida difficile e delicatissima – ammette Giorgio Locanto, presidente della Re Borbone Saber Palermo – ma lo era anche quella di Lamezia dove abbiamo sfoderato una prestazione super. Mi auguro di rivedere quella squadra, caparbia e ricca di personalità, anche se naturalmente Letojanni è favorito. Però quest’anno c’è molto equilibrio e le partite sono aperte. Ultima spiaggia? Ci sono ancora 7 partite e molti scontri diretti, ma se dovesse andare male le nostre chances di play-off si assottiglierebbero molto”.

La quattordicesima giornata in serie B

Il programma della 14a giornata: Raffaele Lamezia-Cinquefrondi; Re Borbone Saber Palermo-Letojanni; Sicily Villafranca Tirrena-Aquila Bronte; Papiro Fiumefreddo-Universal Viagrande. Riposano: Paomar Siracusa e Callipo Vibo Valentia.

Classifica, Re Borbone Saber Palermo terza

La classifica: Letojanni 30 punti; Universal Viagrande 25; Re Borbone Saber Palermo 20; Raffaele Lamezia 19; Cinquefrondi, Aquila Bronte e Sicily Villafranca 16; Paomar Siracusa 11; Papiro Fiumefreddo 4; Callipo Vibo Valentia 2.