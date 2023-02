Pallavolo maschile serie B, imperativo vittoria per i palermitani

Parte la rincorsa verso i play off per la Re Borbone Saber Palermo. La squadra allenata da Nicola Ferro riceve la Paomar Siracusa sabato 18 febbraio alle 18 al PalaOreto di via Santa Maria di Gesù per la 16ma giornata del girone I del campionato di serie B di pallavolo maschile.

Inizia, infatti, la volata finale. Sei partite fino ad inizio di aprile per chiudere la stagione regolare e definire la griglia dei play off. La Re Borbone Saber Palermo deve acciuffare il secondo posto per poter prendere parte agli spareggi promozione. L’obiettivo del club presieduto da Giorgio Locanto è quindi quello di fare l’en plein ovvero 18 punti e dare uno sguardo al cammino delle avversarie. E magari sperare.

La rincorsa, quindi, parte con la Paomar Siracusa. Match che, sulla carta, non dovrebbe nascondere troppe insidie per il sestetto di Nicola Ferro che nell’ultimo turno giocato ha imposto il primo stop stagionale alla capolista Letojanni. Il condizionale è d’obbligo ed all’andata la Re Borbone Saber Palermo lasciò a Siracusa un punto importante riuscendo a spuntarla soltanto al tie-break 3-2. Su tuttavia quella la prima vittoria stagionale per i biancoverdi.

La Paomar occupa la terz’ultima posizione della classifica a quota 11 punti, dopo essere riuscita a vincere appena tre partite e 17 set. Per i palermitani è la prima di due sfide consecutive in casa, l’altra sarà il 25 febbraio contro il Papiro Fiumefreddo.

Ferro avverte la Re Borbone Saber Palermo “Attenzione agli avversari”

“Non dobbiamo commettere l’errore di snobbare i nostri avversari – sottolinea Nicola Ferro, tecnico della Re Borbone Saber Palermo – né di fidarci della classifica. La Paomar, che già all’andata ci ha creato qualche problema, è una buona squadra e con l’inserimento dell’opposto Saraceno ha raggiunto un suo equilibrio. Nell’ultimo turno, pur perdendo 3-1, sono stati all’altezza della capolista Letojanni, quindi per evitare brutte sorprese dobbiamo giocare con la massima concentrazione”.

Locanto si aspetta una nuova prova di forza

“Torniamo in campo dopo avere inflitto la prima sconfitta stagionale alla capolista Letojanni – commenta Giorgio Locanto, presidente del club palermitano – quindi mi aspetto un’altra prova di forza dei ragazzi. A Siracusa, all’andata, abbiamo pagato vecchie debolezze e regalato un punto ai nostri avversari. È stata una stagione di alti e bassi, ma ora non possiamo più permettercelo. Dobbiamo vincere tutte le partite se vogliamo ancora sperare”.

Il programma della sedicesima giornata e classifica

Il programma della 16ma giornata del girone I: Raffaele Lamezia-Callipo Vibo Valentia; Re Borbone Saber Palermo-Paomar Siracusa; Cinquefrondi-Universal Viagrande; Papiro Fiumefreddo-Letojanni, Riposano: Sicily Villafranca Tirrena e Aquila Bronte.

La classifica: Letojanni 34 punti; Universal Viagrande 28; Raffaele Lamezia 24; Re Borbone Saber Palermo 22; Aquila Bronte 20; Cinquefrondi 19; Sicily Villafranca Tirrena 16; Paomar Siracusa 11; Papiro Fiumefreddo 4; Callipo Vibo Valentia 2.