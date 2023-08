Suo il 3-1 con il quale le britanniche hanno superato l’Australia

L’Inghilterra continua il suo sogno ai Mondiali di calcio femminili e grazie al 3-1 nella semifinale all’Australia sfiderà domenica 20 agosto la Spagna per il titolo. C’è lo zampino di Alessia Russo nel successo sulle padrone di casa.

L’attaccante di origini siciliane – suo nonno di Aragona emigrò in Inghilterra negli anni ’50 – ha firmato la terza rete della nazionale britannica. Elia Toone nel finale del primo tempo aveva portato in vantaggio la selezione inglese. Poi l’Australia al 63′ pareggiava grazie ad un jolly dalla distanza di Samantha Kerr. La gioia delle padrone di casa durava 8 minuti: Lauren Hemp al 71′ rubava il tempo alla difesa ed al portiere australiani. Nel finale, poi, il gioiello di origini siciliane ha messo il sigillo con un diagonale imprendibile a 4 minuti dal novantesimo.

Il suo bottino in nazionale inglese cresce: 14 reti in 28 presenze. Niente male per una ragazza di 24 anni.

Terzo gol al Mondiale per Alessia Russo

Per lei, classe 1999, si tratta della terza rete in questo Mondiale. In precedenza ha aperto le marcature con la Cina nel 6-1 con la quale l’Inghilterra ha vinto all’esordio iridato.

Decisiva la rete alla Colombia nel 2-1 con il quale la nazionale dei tre leoni passato i quarti di finale.

La vittoria dell’Europeo nel 2022

Lo scorso anno Alessia Russo è stata protagonista del successo agli Europei della sua nazionale. Quattro reti di cui una nella semifinale alla Svezia.

Origini siciliane per lei

La famiglia di Alessia Mia Teresa Russo (questo il nome completo della calciatrice) è di origini siciliane. Il nonno è emigrato alla fine degli anni ’50 era di Aragona in provincia di Agrigento. Nonno Alfonso Russo si trasferì dopo aver conosciuto in Italia Patricia, una giovane inglese che si trovava a Roma in gita scolastica.

La seguì in Inghilterra dove la sposo ed ebbe tre figli: Teresa, Mario e Lisa. Nonno Alfonso era tifoso del Manchester United. Anche il padre di Alessia, Mario, ha giocato a calcio indossando la maglia della Metropolitan Police (un campionato nazionale riservato alla polizia inglese).

Tre le imprese personali di Alessia Russo la tripletta più veloce di sempre con una maglia inglese, segnando 3 gol in 11 minuti nella vittoria da record dell’Inghilterra sulla Lettonia nel torneo di qualificazione ai Mondiali. Il match si chiuse 20-0 e si giocò a Doncaster nel novembre del 2021. Era la sua seconda presenza con la Nazionale maggiore.

Alessia Russo nei club

Alessia Russo è una top player del campionato inglese. Questa stagione vestirà la maglia dell’Arsenal che ha chiuso al terzo posto la Women’s Super League (il massimo campionato ingelse), vinto la Fa Women’s League Cup ed arrivata in semifinale di Champions League.

Un cambio di maglia dopo aver militato tre stagioni nel Manchester United club amatissimo dalla famiglia nel quale è approdata nel 2020. Le Red Devils nell’ultima stagione hanno sfiorato la vittoria del campionato andato al Chelsea per due soli punti. In questa parentesi ha raccolto 46 presenze e 22 reti.

Nelle giovanili ha militato nel Charlton Atlhetic, Chelsea e nel 2017-2019 nel North Carolina Tar Heels negli Stati Uniti, nazione di forte tradizione per il calcio femminile.