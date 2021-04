Goal rosanero di Floriano e Santana

Pareggio del Palermo sul campo del Bari. I RosaNero allenati da Giacomo Filippi sono stati raggiunti dai pugliesi al 91°: risultato finale 2 a 2. Il vantaggio siciliano al 31esimo con Roberto Floriano su calcio di rigore. Il raddoppio al 55esimo con Mario Santana. I biancorossi accorciano le distanze al 76esimo con Giovanni Mercurio. Rimonta completata al 91esimo con Marco Perrotta.

Comunque, in virtù di questo pareggio, il Palermo raggiunge il Foggia in settima posizione in classifica, seppur con una partita in più rispetto ai pugliesi sconfitti il 14 aprile scorso al Renzo Barbera. E questo naturalmente accresce il rammarico per la mancata vittoria di oggi. Si tratta della migliore posizione conquistabile del Palermo prima della fine della regular season.

Infatti, prossimo appuntamento domenica prossima, 25 aprile, in casa con la Cavese, fanalino di coda. Poi l’ultima partita, in trasferta, con il Virtus Villafranca, domenica 2 maggio.