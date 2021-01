Esordio di De Rose con la maglia rosanero

Pareggio interno del Palermo : 1-1 con il Teramo .

: 1-1 con il . In vantaggio gli ospiti al 20° con Birligea , pareggio al 30° con Lucca .

, pareggio al 30° con . Esordio del centrocampista Francesco De Rose.

Il girone di ritorno per il Palermo comincia con un pareggio: 1-1 con il Teramo (dopo lo 0-2 dell’andata).

Entrambi i goal al Renzo Barbera sono arrivati al primo tempo. A passare in vantaggio è stata la squadra abruzzese al 20° con il 20enne Daniel Birligea, ex della primavera rosanero: ha approfittato di una palla persa al centrocampo e ha superato agevolmente Alberto Pelagotti.

Al 30° il pareggio del Palermo con Lorenzo Lucca che ha concretizzato di testa un cross dalla destra di Kanoute. I rosanero avrebbero potuto ribaltare il risultato al 33° ma Gregorio Luperini ha sbagliato un goal che sembrava facile da realizzare.

Da segnalare nel secondo tempo l’esordio di Francesco De Rose, ex centrocampista dalla Reggina, subentrato al posto di Nicola Rauti.

Si è trattato di un pareggio che non ha mosso per niente la classifica del Palermo. I rosanero allenati da Roberto Boscaglia restano al 9° possto con 25 punti, a due di distanza dall’11° posto occupato dalla Juve Stabia ma con una partita in meno.

Brutto il cammino del Palermo al Renzo Barbera nelle ultime 5 gare: una sola vittoria, tre pareggi e una sconfitta.

Domenica prossima la trasferta a Potenza.

Foto: Palermo F.C. – Facebook.