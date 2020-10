Pareggio esterno dei Rosanero

Primo punto stagionale per il Palermo sul difficile campo della Ternana (una delle favorite per la promozione in B). Il match tra i siciliani e gli umbri è terminato 0 a 0 ma le occasioni per spezzare l’equilibrio ci sono state da entrambe le parti. E non sono state poche, soprattutto sul fronte casalingo (ma Alberto Pelagotti è stato determinante, il migliore degli ospiti). Ritmo altissimo.

Alcune decisioni dell’arbitro Matteo Gualtieri di Asti hanno lasciato più che un dubbio. Nonostante ciò, il tecnico dei Rosanero, Roberto Boscaglia, può essere soddisfatto per il primo pareggio esterno, dopo la sconfitta sul campo del Teramo.

La formazione iniziale dei siciliani: Pelagotti; Somma, Lancini, Marconi; Doda, Palazzi, Martin, Odjer, Valente; Rauti, Saraniti.



PRIMO TEMPO

La prima azione degna di nota della partita, giocata a ritmi alti, è avvenuta al 3° con l’attaccante rosanero Nicola Rauti: un cross insidioso in area, bloccato dal portiere umbro Antonio Iannarilli non senza apprensione.

Poi, dopo una decina minuti di studio con la Ternana in costruzione e il Palermo in difesa per ripartire in contropiede, il primo cartellino giallo per gli ospiti al 12°: Edoardo Lancini. Sul calcio di punizione conseguente, cross in area di Carlo Mammarella ma con la palla che attraversa lo specchio della porta senza essere toccata da nessuno. Ma prima Andrea Palazzi ha dovuto lasciare il campo per infortunio e al suo posto l’ivoriano Jérémie Broh.

Al 15° primo corner del Palermo battuto da Malaury Martin con il destro e colpo di testa di Ivan Marconi ma il pallone finisce sul fondo. Al 17° tiro da fuori area di Filippo Damian e primo corner per la squadra di casa dopo la parata di Alberto Pelagotti.

Al 20° colpo di testa di Daniele Vantaggiato: angolato ma non potente e nessun problema per Pelagotti. Al 21° secondo corner in favore del Palermo grazie a una buona giocata di Broh. Calcio d’angolo battuto dal solito Martin ma niente di significativo. Al 22° Palermo vicino al goal: grande discesa di Nicola Valente che mette il pallone in mezzo ma Andrea Saraniti arriva in ritardo con l’appuntamento con la marcatura per pochi secondi.

Al 24° la prima ammozione per la Ternana: Federico Furlan per un fallo a centrocampo su Moses Odjer. Al 25° umbri vicini al goal con Vantaggiato ma Pelagotti è bravo a coprire il primo palo. Al 27° straordinaria azione dell’ex César Falletti ma, dopo avere saltato con facilità l’esordiente Michele Somma, tira il pallone alto e in panchina grosso respiro di sollievo per Roberto Boscaglia.

Al 31° Rosanero vicini al vantaggio con una grande giocata personale di Rauti che sfiora il palo con un bel tiro da fuori area. Al 33° il numero 21 della squadra allenata da Crisitano Lucarelli (ex del Catania), Anthony Partipilo, stacca in aerea ma il suo colpo di testa finisce di poco a lato.

Al 39° terzo corner per il Palermo, battuto sempre dal francese Martin ma, come i precedenti, nulla di fatto. Tuttavia, dal calcio d’angolo scaturisce il cartellino giallo per Falletti per proteste (voleva la segnalazione di un fallo a proprio favore). Al 41° secondo corner per i padroni di casa, calciato dallo specialista Mammarella ma la difesa rosanera libera bene l’aria dal pallone.

Al 43° il Palermo reclama un calcio di rigore per un tocco del pallone con il braccio in area di Emanuele Suagher e ilreplay pare dare ragione ai siciliani, ricordando che in Serie C non c’è il VAR. Si va negli spogliatoi dopo un minuto di recupero con il punteggio di zero a zero.

SECONDO TEMPO

Pronti, via. Ternana vicino al goal ancora con l’ex Falletti dopo neanche 30 secondi ma Pelagotti para e terzo corner per i padroni di casa. Al 50° calcio di punizione per la Ternana dopo un fallo di Massimilliano Doda. Mammarella con il mancino mette la palla in centro dell’area ma la difesa del Palermo, ancora una volta, riesce a liberare.

Al 51° Ternana vicinissima al goal: tiro di Furlan e Pelagotti (uno dei migliori, se non il migliore) bravissimo a salvare i rosanero in calcio d’angolo. Al 53° altro corner per la squadra di casa ma Furlan batte male. Al 56° altro episodio dubbio: Furlan stende Doda ma l’arbitro non lo punisce, sarebbe stato secondo cartellino giallo ed espulsione.

Al 57° i primi due cambi per la Ternana: dentro Mattia Proietti e Giuseppe Torromino, fuori Furlan e Damian. Al 61° Palermo vicino al vantaggio con Saraniti, servito dall’ottimo Rauti: la conclusione dell’attaccante del Palermo, però, viene murata da Suagher.

Al 62° terza sostituzione per gli umbri: fuori Vantaggiato, dentro Filip Rajcevic. Altre due sostituzioni, invece, per il Palermo: fuori Saraniti (partita insufficiente), dentro Lorenzo Lucca e fuori Doda (impalpabile) e dentro Andrea Accardi. Al 66° quinto tiro dalla bandierina per i siciliani con il solito Martin ma nulla da fare per il fallo in attacco di Somma.

Al 68° sesto calcio d’angolo per il Palermo. Martin batte corto su Broh che fa partire un tiro cross molto pericoloso da cui scaturisce il settimo corner.

Al 71° altra doppia sostituzione per la squadra di casa: fuori Defendi, dentro Lorenzo Laverone. Fuori Partipilo, dentro l’italoargentino Diego Peralta. Al 73° calcio d’angolo per gli umbri: tiro mancino di Mammarella verso il solito mucchio al centro dell’area di rigore del Palermo e chiusura della retroguardia siciliana. Al 75° grandissima ed ennesima parata di Pelagotti su tiro ravvicinato del serbo Rajcevic.



All’80° il frizzante Rauti chiede il calcio di rigore dopo avere ricevuto una (leggera) spinta in area da Suagher ma l’arbitro piemontese lascia correre e stavolta il replay gli dà pientamente ragione. All’82° calcio di punizione procurato da Lucca non lontano dall’area della Ternana, messo a terra da Modibo Diakité. Ma il destro di Martin finisce in calcio d’angolo, deviato dalla barriera.

All’89° punizione in favore della Ternana dopo un fallo di Broh. Dopodiché un altro cambio per il Palermo: dentro Roberto Floriano, fuori Rauti, sempre nel vivo delle azioni offensive dei siciliani.

Finale in affanno per il Palermo con la Ternana costantemente in avanti per cercare il goal della vittoria, sfiorato al 91° con salvataggio miracoloso sulla linea da parte di Accardi dopo una conclusione di Rajcevic. La partita finisce 0-0 dopo 3 minuti di recupero.

Il prossimo avversario della Ternana sarà la Casertana. Il Palermo, invece, sarà impegnato al Renzo Barbera con l’Avellino.