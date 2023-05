Pallamano femminile, domenica 14 maggio alle 20.30 gara 2

Ad un passo dal sogno scudetto. Ad un passo dal riscrivere la storia. L’Handball Erice è pronta per la delicata trasferta di Salerno. Domenica 14 maggio alle 20.30 con diretta sulla piattaforma Eleven Sports in chiaro e su Sky Sport le Arpie rendono visita alle campane nella gara 2 della finale tricolore di pallamano femminile.

La serie è sull’1-0 per le siciliane che al PalaCardella hanno vinto 29-23 la sfida di andata. Anche a Salerno non mancherà l’entusiasmo dei tifosi neroverdi che seguiranno le proprie beniamine al PalaPalumbo dove per l’occasione sarà riservato loro un settore da 60 posti.

Coppola “Abbiamo fame di vincere”

Antonella Coppola, pivot dell’Handball Erice, presenta la partita che certamente vale una stagione ed alla vigilia parla delle sue sensazioni. Una partita particolare per lei, salernitana di nascita e vincitrice di sette scudetti con la squadra della sua città.

“Sarà una bella finale, di certo una gara combattuta – sottolinea – e bisogna scendere in campo con la massima concentrazione. In questo tipo di partite l’approccio mentale è uno dei fattori determinanti. Conosciamo bene le nostre avversarie ed il loro grande valore, ma siamo altrettanto consapevoli dei nostri punti di forza. Salerno proverà a reagire e sicuramente lo farà con orgoglio e carattere. Noi abbiamo fame di vincere e siamo pronte ad affrontare questa grande sfida”.

Handball Erice a caccia del bis

Le neroverdi allenate da Margarida Conte, dunque, sono a 60 minuti dalla gloria. Un solo successo e le ericine potrebbero regalare alla Sicilia un nuovo successo 21 anni dopo la De Gasperi Enna. Per le Lorena Benincasa e compagne sarebbe un sogno dopo il successo di inizio febbraio della Coppa Italia. L’Handball Erice proprio in quell’occasione, riuscì a superare le salernitane per 20-19 in semifinale riuscendo quindi a qualificarsi per l’epilogo e ad alzare, per la prima volta nella breve storia del club, il trofeo al cielo. Una squadra carica ed affamata che vuole chiudere il discorso scudetto e chiudere una stagione memorabile.

Salerno dal canto suo, prova il tutto per tutto per portare la serie alla bella (che si giocherebbe il 16 maggio alle 18.30) da disputare sempre in casa, al PalaPalumbo. Al campo il verdetto finale.

