Il sogno scudetto continua, l’Handball Erice batte il Brixen Suditrol e vola in finale

Edoardo Ullo di

07/05/2023

L’Handball Erice non sbaglia. Il sogno scudetto prosegue. Le siciliane superano di misura il Brixen Sudtirol nella bella delle semifinali play off del campionato di pallamano femminile e volano in finale con lo Jomi Salerno. E’ la prima volta nella giovane storia del club ericino.

Al PalaCardella le Arpie detronizzano le campionesse d’Italia vincendo 33-32 una partita al cardiopalma. La squadra allenata da Margarida Conte non sbaglia la seconda occasione e dopo la chance persa ieri in gara 2 si ricompatta ed ha il merito di non avere paura di vincere.

Match caratterizzato da una intensità altissima fin dalle prime schermaglie di gioco. Le padrone di casa nella ripresa sembrano dilagare andando anche sul +6. Ma il sette allenato Hubert Nossing è duro a morire e le parate di Prunster nel finale tengono a galla le campionesse d’Italia che recuperano fino ad una sola rete di distanza. Ma non c’è più tempo ed è festa neroverde al PalaCardella.

Handball Erice-Brixen Sudtirol, il tabellino

Ac Life Style Erice vs Brixen Sudtirol 33-32

Primo tempo: 16-15

Ac Life Style Erice: Masson (p), Firinu, Benincasa, Landri 1, Cozzi 2, Iacovello (p), Basolu 1, Pugliara 2, Coppola 4, Ekoh 5, Gorbatsjova 8, Terenziani, Farisé, Storozhuk 10, Tarbuch, Ravasz. Allenatore: Margarida Conte.

Brixen Sudtirol: Muratovic 8, Eder, Hilber 3, Saranovic 3, Prunster (p), Di Pietro 7, Nothdurfter, Vegni 4, Put 1, Habicher 1, Babbo 5, Luchin (p), Kiesenhofer, Rabanser, Di Carlantonio, Sozio, Vikoler. Allenatore: Hubert Nossing.

Arbitri: Ciro Cardone e Luciano Cardone.

Handball Erice porta la Sicilia in finale dopo oltre 20 anni

L’Handball Erice scrive un altro capitolo di storia nella pallamano femminile siciliana. La Sicilia, infatti, torna in una finale scudetto dopo oltre 20 anni dall’ultima volta. E si gioca il tutto per tutto anche per la vittoria dello scudetto che all’isola manca dalla stagione 2001-2002 quando l’Enna vinse il suo secondo titolo tricolore bissando quello del 1998-1999. Un’altra formazione isolana vinse il tricolore: la Eos Siracusa nel 1999-2000.

Le Arpie hanno già vinto la Coppa Italia

Handball Erice protagonista di una stagione da sogno. A febbraio ha vinto la Coppa Italia battendo a Rimini in finale proprio il Brixen Sudtirol per 33-29. Le Arpie si confermano bestia nera delle altoatesine battute cinque volte in questa stagione in sei scontri diretti (anche le precedenti partite della stagione regolare sono state appannaggio delle siciliane.

Il 10 maggio gara 1 della finale con lo Jomi Salerno

Questo il calendario della serie finale scudetto di pallamano femminile. L’Handball Erice riceverà mercoledì 10 maggio lo Jomi Salerno in gara 1. Il ritorno in Campania è previsto per il 14 maggio.