L’Handball Erice cede al Brixen Sudtirol, l’accesso alla finale scudetto si decide in gara 3

Edoardo Ullo di

07/05/2023

Sogno finale scudetto rinviato per l’Handball Erice. Le Arpie perdono in casa gara 2 delle semifinali play off con il Brixen Sudtirol che si impone al PalaCardella 30-31.

La serie va in parità: le siciliane avevano vinto a Bressanone nel match di andata. Oggi, domenica 7 maggio, alle 18 e sempre al PalaCardella (ingresso gratuito), si gioca la sfida decisiva che designerà la squadra che andrà a sfidare la Jomi Salerno, vittoriosa 31-23 sul Cassa Rurale Pontinia.

Le altoatesine hanno vinto una partita molto equilibrata. La maggior lucidità nel finale di partita ha premiato le ospiti lasciando l’amaro in bocca alle neroverdi che a ripresa inoltrata avevano ribaltato la situazione andando avanti di due reti. Poi alcuni piccoli black-out e successo finale delle campionesse d’Italia in carica che dopo 4 ko consecutivi negli scontri diretti stagionali (tra cui la finale di Coppa Italia) strappano una vittoria importantissima che può riscrivere la storia del campionato.

Brixen Sudtirol spinge

L’avvio è di marca Sudtirol che trova subito il doppio vantaggio. Erice è costretta ad inseguire ma Gorbatsjova all’8’ porta le squadre in parità sul 4-4

L’equilibrio continua ad essere un fattore, con Nossing – il tecnico del Sudtirol – che chiama un minuto di sospensione a metà del primo tempo sul 7-8.

Le padrone di casa faticano in difesa ed il Sudtirol allunga costringendo Conte al nuovo time-out al 16’ sul 7-10. Le parate di Masson sono determinanti per dare la spinta alle neroverdi. Le distanze al 25’ si accorciano sul 12-14 ma i contropiedi di Hilber e le parate di Prunster sono decisive per la chiusura della frazione di gioco sul punteggio di 13 a 16.

Nella ripresa Erice sogna la nuova impresa

Erice torna subito in scia e riesce ad accorciare sul -1 al 33’ con il tabellone luminoso che recita 15-16. Storozhuk si conferma fredda dai 7 metri ed al 40’ pareggia le ostilità sul 18-18.

Le reti di Di Pietro portano Conte al time-out al 43’ sul parziale di 19-21. Passano altri tre minuti e Gorbatsjova pareggia il match sul 22-22.

Ekoh porta le Arpie per la prima volta al 48’ sul 24-23 portando poi Nossing al time-out dopo la rete di Coppola al 49’. Dopo il doppio vantaggio di Storozhuk e Ekoh. A quel punto la partita sembra volgere nuovamente in favore delle siciliane.

Le ospiti si rialzano e vincono

Ma il Brixen non ci sta e si porta nuovamente avanti a 5’ dalla fine sul parziale di 27-28. Nel finale il Brixen Sudtirol è lucido e vince con merito gara 2 con il risultato finale di 30 a 31.

Si decide tutto oggi in gara 3

Non c’è tempo, però, di recriminare. Oggi si torna in gioco. Alle 18, come già detto, ancora al PalaCardella. L’Handball Erice proverà a sfruttare il fattore campo grazie al miglior piazzamento nella regular season. E, nonostante la sconfitta, l’entusiasmo non dovrebbe mancare. in palio la finale scudetto. Sarebbe la prima nella breve storia delle Arpie.

Handball Erice-Brixen Sudtirol, il tabellino

Ac Life Style Erice – Brixen Sudtirol 30-31

Primo tempo: 13-16

Ac Life Style Erice: Masson (p), Firinu, Benincasa, Landri 1, Cozzi, Iacovello (p), Basolu, Pugliara, Coppola 1, Ekoh 12, Gorbatsjova 4, Terenziani, Farisé, Storozhuk 9, Tarbuch 3, Ravasz. Allenatore: Margarida Conte.

Brixen Sudtirol: Muratovic 5, Eder, Hilber 7, Saranovic 4, Prunster (p), Di Pietro 8, Nothdurfter, Vegni 2, Put, Habicher 1, Babbo 4, Luchin (p), Kiesenhofer, Rabanser, Di Carlantonio, Sozio, Vikoler. Allenatore: Hubert Nossing.

Arbitri: Gianna Stella Merisi e Andrea Alejandra Pepe.