Pallamano femminile, sabato 6 maggio alle 18 gara 2 delle semifinali

Smaltita l’euforia per l’importante vittoria a Bressanone, l’Handball Erice è già concentrata per il ritorno delle semifinali scudetto del campionato di pallamano femminile che si gioca sabato 6 maggio alle 18 tra le mura amiche del PalaCardella. La partita verrà trasmessa in diretta streaming su Elevensports.it

Le Arpie, dopo il 37-32 inflitto mercoledì sera al domicilio delle campionesse d’Italia del Brixen Sudtirol cercano il bis e poter staccare il pass per la storica finalissima contro una tra Salerno e Pontinia.

Sarebbe un altro tassello importante in questa stagione ampiamente positiva per i colori neroverdi. Le siciliane a febbraio hanno vinto la Coppa Italia superando nell’epilogo proprio il Brixen Sudtirol che era, peraltro, detentore del trofeo.

Sabato potrebbero ripetersi ancora una volta e detronizzare le campionesse in carica per poi andare a giocare per la storia e per il tricolore. Ma prima c’è la sfida di ritorno da affrontare e nonostante tutti i precedenti scontri diretti in questa annata sportiva siano sempre stati vinti delle siciliane, si predicano calma e concentrazione nonostante, e guai se non fosse così, c’è entusiasmo.

E la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per chiudere il discorso qualificazione in casa anche in caso di ko. In virtù della miglior classifica al termine della stagione regolare, infatti, l’Handball Erice giocherà in casa anche l’eventuale bella in programma domenica 7 maggio. Chiaramente capitan Benincasa e compagne sperano di evitare gara 3 e chiudere subito il discorso.

Biasizzo “Brixen Sudtirol avversario durissimo”

A parlare è Norbert Biasizzo, vicepresidente dell’Handball Erice che commenta quanto fatto dalle sue atlete.

“La partita di ieri è stata ben giocata – sottolinea – anche perché non dobbiamo dimenticare che ci siamo scontrati contro le campionesse d’Italia. Campo difficile e squadra avversaria ancor più ma l’Erice è entrata in partita con tanta determinazione, compattezza e una capacità lodevole dii interpretare il match. Le Arpie erano consapevoli di quello che sono e lo hanno dimostrato in campo. Hanno preso un break iniziale e lo hanno mantenuto e devo dire che tutte le ragazze hanno dato davvero il massimo per portare a casa il risultato per noi importantissimo”.

“Ieri abbiamo festeggiato, ora siamo proiettati per il ritorno”

Il vicepresidente del club neroverde prosegue parlando dei festeggiamenti di ieri ma riassicura: la squadra è già al lavoro. Queste le parole di Bisiazzo “Abbiamo festeggiato ieri, così come è giusto fare dopo una vittoria, ma le ragazze, oggi al rientro, sono ripiombate mentalmente in quella che deve essere la preparazione per la partita che si disputerà sabato 6 maggio. Abbiamo archiviato quello accaduto ieri e dobbiamo concentrarci su quello che accadrà nel prossimo match. Scendere in campo con consapevolezza ma sapendo che ogni partita è unica”.

“Cercheremo di chiudere subito la partita”

Ed ancora: “Il Brixen arriverà, ovviamente, con la volontà di vincere e di detenere il titolo, ricordiamoci che lo scorso anno ha vinto Coppa Italia e Scudetto. Noi cercheremo di chiudere subito il risultato sabato ma siamo consapevoli di avere, eventualmente, un altro incontro a disposizione domenica, speriamo però di non servircene”.

L’appello ai tifosi “Riempiamo il Palazzetto”

Biasizzo conclude: “Ad oggi dobbiamo rimanere concentrati e non pensare al futuro ma giocare partita dopo partita con la stessa attenzione e dedizione. Dobbiamo entrare in campo come se fosse la partita della vita, come effettivamente è, e per questo motivo abbiamo bisogno di tutto il supporto dei nostri tifosi all’interno e all’esterno del PalaCardella. Mi raccomando, vi aspettiamo numerosi e riempiamo il Palazzetto”.

Like this: Like Loading...